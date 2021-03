West Bengal : NIA ने प्रबीर महतो की हत्या के आरोप में TMC नेता छत्रधर महतो को किया गिरफ्तार

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में ग्यारह साल पहले सीपीआई (एम ) नेता प्रबीर महतो हत्या मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के तहत एनआईए ने प्रबीर महतो की हत्या के आरोप में तृणमूल कांग्रेस के नेता छत्रधर महतो को गिरफ्तार किया है। टीएमसी नेता को आज अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा।

West Bengal: National Investigation Agency (NIA) has arrested TMC leader Chhatradhar Mahato in connection with 2009 murder case of CPI(M) leader Prabir Mahato.



He will be produced before the court today.