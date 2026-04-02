दमोह में 105 सरकारी स्कूलों में नहीं है खेल मैदान, कक्षाओं में गुजर रहा 10 हजार बच्चों का बचपन

पत्रिका ने दमोह शहर और आसपास के स्कूलों में जब पड़ताल की तो हकीकत सामने आई। शहर के केशवराव पांडेय स्कूल, शासकीय प्राइमरी स्कूल नया बाजार, एनपीएस आमचौपरा स्कूल सहित 59 स्कूलों में खेल मैदान नहीं है। यहां के बच्चे या तो स्कूल की कक्षाओं में ही इनडोर गेम्स खेल लेते हैं या खेल ही नहीं पाते हैं। सिर्फ अध्यापन तक ये सीमित हैं और कमरों में कैद होकर रह गए हैं। अलग-अलग स्कूलों के प्रधानाध्यापकों का एक जैसा ही जवाब मिला कि सर, जगह ही नहीं है। अधिकारियों और पोर्टल पर भी जानकारी अपलोड की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है।