एमपी में भीषण सड़क हादसे में आधा दर्जन मौतें, कई लोग अभी भी वाहनों में फंसे

Half a dozen deaths in road accident in Samanna of Damoh

दमोह•Sep 24, 2024 / 03:58 pm• deepak deewan

Half a dozen deaths in road accident in Samanna of Damoh मध्यप्रदेश में भीषण सड़क हादसा हुआ है जिसमें आधा दर्जन लोगों की मौत हो जाने की खबर है। दो वाहनों की टक्कर में इन लोगों की मौत हुई, बताया जा रहा है कि कई लोग अभी भी वाहन में फंसे हुए हैं।

एमपी के दमोह जिला मुख्यालय से सटे देहात थाना क्षेत्र के समन्ना गांव में यह हादसा हुआ। यहां एक ट्रक आगे जा रहे वाहन को रौंदता चला गया। भीषण सड़क हादसा में वाहन में सवार आधा दर्जन लोगों की मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस और 108 वाहन मौके पर पहुंचे। न्यूज अपडेट की जा रही है