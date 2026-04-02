स्कूलों में नहीं पहुंचे बच्चे, औपचारिक रहा प्रवेशोत्सव

दमोह. नवीन शैक्षणिक सत्र की शुरुआत बुधवार से जिले भर में हो गई है। बड़े स्कूलों में जहां प्रवेश उत्सव के कार्यक्रम हुए, वहीं प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में प्रवेशोत्सव औपचारिक ही रहा। इन स्कूलों में बच्चे भी नहीं पहुंचे, जिससे पहले ही दिन स्कूलों में सन्नाटा देखने मिला।

पत्रिका ने शहर के कुछ स्कूलों में पहुंचकर स्थिति देखी तो हकीकत सामने आई है। मामले में स्कूल प्रधानाध्यापकों का कहना था कि स्कूल में बच्चे पहले दिन के कारण कम आए है, सभी बच्चों को बुलाया जा रहा है। कुछ स्कूलों में तो प्रवेशोत्सव और पुस्तक वितरण तक के कार्यक्रम नहीं हुए थे।