प्रदेश में फिसड्डी रहा दमोह का पांचवी और आठवीं का रिजल्ट

आठवीं में बटियागढ़ में 2731 में से 2017, दमोह में 6154 में से 5724, हटा में 3193 में से 2314, जबेरा में 2990 में से 2374, पटेरा में 2319 में 1744, पथरिया में 2792 में से 2678, तेंदूखेड़ा में 2791 में से 2626 बच्चे पास हुए हैं। इसमें सबसे अच्छा रिजल्ट पथरिया का 90.33 तो हटा का सबसे कम 81.33 प्रतिशत रिजल्ट रहा है। इसी तरह पांचवी कक्षा में बटियागढ़ में 3096 में से 2596 में, दमोह में 6703 में से 5241, हटा में 3534 में से 2803, जबेरा में 3267 में से 2733, पटेरा में 2734 में 2132, पथरिया में 3260 में से 2832, तेंदूखेड़ा में 2996 में से 2461 बच्चे पास हुए हैं। इसमें सबसे अच्छा रिजल्ट पथरिया का 90.65 तो दमोह का 83.83 प्रतिशत रहा है।