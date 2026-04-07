शहर में डंप हो रहा कचरा, साल भर से कचरा कलेक्शन की नहीं बना पाए योजना

दमोह. शहर का मुख्य बाजार हो या वार्ड, सभी जगह कचरा डंप खत्म करने की व्यवस्था पूर्व में ही खत्म हो चुकी है। यही वजह है कि अब शहर में कंटेनर रखे हुए नहीं देखे जाते, लेकिन कचरा कलेक्शन व्यवस्था फेल रहने के बाद अब खुले में ही कचरा डालने की प्रथा शुरू हो गई। खास बात यह है कि नगरपालिका इस कचरे का उठाव तो कराती है, लेकिन अब तक ऐसा कोई प्लान तैयार नहीं जा सका है, जिससे कि बाजार में डंप होने वाले कचरा यहां एकत्र ही न हो पाए। यहां तक की बाजार में वाहन से होने वाला कचरा कलेक्शन व्यवस्था भी फेल है।