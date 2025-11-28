एमपी में कक्षा तीसरी से आठवीं तक की अद्र्धवार्षिक परीक्षा अब 8 दिसंबर से

प्रतीकात्मक फोटो ( श्रोत Gemini )
दमोह. जिले में एसआइआर कार्य में शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। ऐसे में प्रशासन ने कक्षा 3 से 8वीं तक होने वाली परीक्षा की तारीख बड़ा दी है। यह परीक्षाएं अब 15 दिन बाद शुरू होगी। इससे छात्रों को राहत मिली है। इन परीक्षाओं को लेकर शिक्षा विभाग ने नया टाइम टेबल जारी कर दिया है। जिले के शासकीय और निजी स्कूलों में 24 नवंबर से होने वाली अद्र्ध वार्षिक परीक्षा अब 15 दिन बाद 8 दिसंबर से शुरू होगी। तब तक एसआइआर का पहला चरण भी खत्म हो जाएगा।
-दो पालियों में होगी परीक्षा
अद्र्धवार्षिक परीक्षाएं दो पालियों में आयोजित की जाएगी। पहली पाली सुबह 10 बजे से से दोपहर 12:30 बजे तक। जिसमें कक्षा 3 वीं से 5 वीं तक की परीक्षाएं होंगी। ये 12 दिसंबर को खत्म होंगी। दूसरी पाली दोपहर 1:30 बजे से शाम चार बजे तक कक्षा 6 से 8 वीं तक की परीक्षाएं होंगी। ये 13 दिसंबर को खत्म होंगी।
कक्षा 3 से 5 वीं, समय सुबह 10 बजे से
8 दिसंबर को प्रथम भाषा हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, मराठी
9 दिसंबर को गणित, दृष्टिबाधितों का संगीत
10 दिसंबर को द्वितीय भाषा अंग्रेजी, हिन्दी
11 दिसंबर को पर्यावरण अध्ययन
12 दिसंबर, अतिरिक्त भाषा उर्दू
-कक्षा 6 से 8वीं, समय .दोपहर 1.30 बजे से
8 दिसंबर को प्रथम भाषा
9 दिसंबर को गणित
10 दिसंबर को द्वितीय भाषा
11 दिसंबर को विज्ञान
12 दिसंबर को तृतीय भाषा संस्कृतए हिन्दीएउर्दू
13 दिसंबर को सामाजिक विज्ञान
वर्शन
राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा शासकीय प्राथमिक माध्यमिक विद्यालयों में अद्र्धवार्षिक परीक्षाएं 24 से 29 नवंबर के बीच होना थी, अब इसे बदल दिया है। राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक ने अद्र्धवार्षिक परीक्षाएं 8 दिसंबर से शुरू करने का आदेश जारी कर दिया है।
मुकेश द्विवेदी, डीपीसी दमोह
