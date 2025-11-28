एमपी में कक्षा तीसरी से आठवीं तक की अद्र्धवार्षिक परीक्षा अब 8 दिसंबर से

दमोह. जिले में एसआइआर कार्य में शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। ऐसे में प्रशासन ने कक्षा 3 से 8वीं तक होने वाली परीक्षा की तारीख बड़ा दी है। यह परीक्षाएं अब 15 दिन बाद शुरू होगी। इससे छात्रों को राहत मिली है। इन परीक्षाओं को लेकर शिक्षा विभाग ने नया टाइम टेबल जारी कर दिया है। जिले के शासकीय और निजी स्कूलों में 24 नवंबर से होने वाली अद्र्ध वार्षिक परीक्षा अब 15 दिन बाद 8 दिसंबर से शुरू होगी। तब तक एसआइआर का पहला चरण भी खत्म हो जाएगा।

-दो पालियों में होगी परीक्षा

अद्र्धवार्षिक परीक्षाएं दो पालियों में आयोजित की जाएगी। पहली पाली सुबह 10 बजे से से दोपहर 12:30 बजे तक। जिसमें कक्षा 3 वीं से 5 वीं तक की परीक्षाएं होंगी। ये 12 दिसंबर को खत्म होंगी। दूसरी पाली दोपहर 1:30 बजे से शाम चार बजे तक कक्षा 6 से 8 वीं तक की परीक्षाएं होंगी। ये 13 दिसंबर को खत्म होंगी।