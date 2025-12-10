जिले के विकास की समीक्षा: पहली बैठक में थे १९० पेज, दूसरी में सिर्फ २८ पेजों पर की चर्चा

दमोह. जिले के विकास कार्यों को लेकर प्रभारी मंत्री इंदर सिंह परमार ने बुधवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय में एक समीक्षा की। हालांकि बैठक सामान्य रही। दूसरी बैठक में 28 पेज की स्लाइड थी, जिसका पीपीटी प्रजंटेशन दिया गया। करीब डेढ़ घंटे में पूर्व में दिए गए निर्देशों के संबंध में सिलसिलेवार चर्चा हुई।

बता दें कि पहली बैठक में 190 के आसपास पेज थे, जो समय अभाव के कारण कम कर दिए गए। बैठक को लेकर अधिकारियों में चर्चा है कि चलो बैठक जल्दी तो निपट गई, नहीं तो सवाल-जवाब कौन देता। बहरहाल बैठक में सभी विभागों के प्रमुख मौजूद थे। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने भी योजनाओं के क्रियान्वयन को शतप्रतिशत पूरा कराने का भरोसा जताया।

मंत्री परमार ने कहा कि जिले के हर गांव की मैपिंग की जाए। इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता पर लिया जाए ताकि हर गांव में खेतों में सिंचाई की सुविधा सुनिश्चित हो सके। जिले में जो भी सिंचाई के तालाब हैं, जहां मरम्मत आवश्यक हो, प्राथमिकता से कराई जाए । बैठक में पर्यटन राज्यमंत्री धर्मेन्द्र सिंह लोधी, विधायक दमोह जयंत कुमार मलैया, विधायक हटा उमादेवी खटीक, जिला पंचायत अध्यक्ष रंजीता गौरव पटैल आदि मौजूद थे। पुलिस अधीक्षक श्रुतकीर्ति सोमवंशी, सीईओ जिला पंचायत प्रवीण फुलपगारे शामिल थे।