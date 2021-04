Self Lockdown: चुनाव के 'मोह' में सरकार ने नहीं लगाया, लोगों ने खुद ही लगा लिया 'सेल्फ लॉकडाउन'

दमोह। मध्यप्रदेश में बढ़ते कोरोना संकट के बीच दमोह जिले से एक अच्छी खबर आई है। यहां लोगों ने सतर्कता बरतते हुए खुद ही लाकडाउन लगा लिया। यहां लोगों ने पूरा बाजार भी बंद रखा और हजारों लोग परिवार समेत अपने घरों में कैद रहे। इस सेल्फ लॉकडाउन (self lockdown) की सभी सराहना कर रहे हैं।

प्रदेश के सभी जिलों में संक्रमण बढ़ने के कारण सरकार ने नगरीय क्षेत्रों में वीकेंड लॉकडाउन (weekend lockdown in madhya pradesh) लगाया हुआ है, जबकि 12 शहरों में तो टोटल लॉकडाउन है। दमोह में उपचुनाव (bypoll) होने के कारण इसे लॉकडाउन से मुक्त रखा है। बढ़ते संकट (coronavirus in madhya pradesh) के बीच दमोह में लॉकडाउन नहीं लगाने से सरकार की आलोचना भी हो रही है। इसके पीछे शिवराज सिंह चौहान (cm shivraj singh chauhan) का कहना है कि उपचुनाव के कारण यह क्षेत्र चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में है। इधर, कोरोना संकट के खतरे को देखते हुए दमोह (lockdown in damoh) के एक कस्बे के लोगों ने तो खुद ही लॉकडाउन (self lockdown) लगा लिया। वीकेंड पर यहां लोगों ने 'सेल्फ लाकडाउन' रखा था।

यह भी पढ़ें कोरोना से निपटने के लिए मंत्रियों को दी गई बड़ी जिम्मेदारी, देखें लिस्ट





Madhya Pradesh: Locals in Hinota town of Damoh district observed self-imposed on Saturday & Sunday in view of rising COVID cases in the state.



"Shopkeepers have voluntarily decided to keep their shops shut for two days. It can be further extended," a local said yesterday. pic.twitter.com/N0Y9DUycRB