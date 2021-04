ज्योतिरादित्य सिंधिया को लगी वैक्सीन की पहली डोज, सोशल मीडिया पर लोगों से की यह अपील

भोपाल। भाजपा के दिग्गज नेता एवं राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी गुरुवार को सुबह वैक्सीन लगवा ली। उन्होंने सोशल मीडिया पर वैक्सीन लगवाते हुए तस्वीर शेयर की है। गौरतलब है कि सिंधिया पिछले साल कोविड पॉजीटिव हो गए थे और वे दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती भी रह चुके हैं। उसके बाद से लगातार मास्क लगाते हैं और दूसरों को भी मास्क लगाने के लिए प्रेरित करते हैं।

भाजपा नेता एवं राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुरुवार को वैक्सीनेशन की पहली डोज लगवा ली। उन्होंने फेसबुक पर तस्वीर शेयर की है। उन्होंने 45 से अधिक उम्र वाले सभी लोगों से जल्द से जल्द वेक्सीनेशन लगवाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि आज वैक्सीन लगवाया, मेरा 45 व अधिक की आयु के लोगों से अनुरोध है कि वे जल्द-से-जल्द वैक्सीन लगवाएं और कोविड की लड़ाई में अपना योगदान दें। सिंधिया ने वैक्सीनेशन दिल्ली के मैक्स अस्पताल में करवाया है। वे पिछले साल इसी अस्पताल में कोरोना के चलते भर्ती भी हुए थे।

आज वैक्सीन लगवाया-मेरा 45 वर्ष से अधिक आयु वालों से अनुरोध है कि वे जल्द-से-जल्द वैक्सीन लगवाएं और कोविड की लड़ाई में अपना योगदान दें।



Got the jab! I urge all those above 45 to get vaccinated & help build immunity & ammo against the virus! pic.twitter.com/SIV51QzZ9T