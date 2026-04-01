दमोह सागर स्टेट हाइवे पर बांसा में भीषण सड़क दुर्घटना, चार की मौत

मृतकों में बाइक सवार सगे भाई सूरज अहिरवार और जीवन अहिरवार शामिल हैं, जो अपने छोटे भाई की शादी के लिए आयोजित लग्न कार्यक्रम के भोज के लिए गैस सिलेंडर लेने दमोह जा रहे थे। घर से कुछ ही दूरी पर मुख्य सड़क पर पहुंचते ही वे इस हादसे का शिकार हो गए। बताया गया है कि इनकी बाइक सीधे ट्रक से टकरा गई। ट्रक अचानक से रूका था और बाइक की रफ्तार तेज थी। घटना में दोनों सगे भाईयों को गंभीर चोट सिर पर आईं, जिसकी वजह से दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं, घटना की खबर लगते ही मृतकों के परिवार में खुशियों का माहौल मातम में बदल गया और चीख पुकार मच गई।