दमोह में 25 दिन नहीं, टंकी मिलने की डेट के बाद लग रहा नंबर, 35 से 40 दिन तक में मिल रहा सिलेंडर

दमोह. गैस सिलेंडर की शॉर्टेज बने महीना बीत चुका है, लेकिन अब भी व्यवस्थाएं सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं। आम उपभोक्ताओं को अब भी लाइन में लगना पड़ रहा हैं, क्योंकि उसके घर अधिकांश एजेंसी संचालक सिलेंडर नहीं पहुंचा रहे हैं। दूसरी समस्या 25 दिन में सिलेंडर का नंबर नहीं लग रहा है, डिलेवरी डेट यानि 30 से अधिक दिन के बाद नंबर लग रहा है, इसके बाद 35 से 40 वें दिन तक सिलेंडर लोगों को मिल पा रहा हैं, जिससे अधिकांश घरों में अब इंडक्शन और लकड़ी चूल्हा से भी काम होने लगा है। ऐसे ही हालात कॉमर्शियल सिलेंडर के हैं, जो होटल, रेस्टारेंट आदि के लिए रिजर्व तो किए गए हैं, लेकिन अभी भी आसानी से नहीं मिल पा रहा है। ऊपर से रेट बढऩे से अब दुकानदार भी दिलचस्पी नहीं दिखा हैं। अधिकांश दुकानें अब भट्टी पर शिफ्ट कर चुकी हैं। हालांकि, पेट्रोल और डीजल की कोई कमी जिले में नहीं हैं। लोगों को पर्याप्त मात्रा में आसानी से पेट्रोल-डीजल मिल रहा हैं।