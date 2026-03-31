दमोह शहर में शराब दुकान हटाने पांच रोड बंद कर तीन घंटे लोगों ने किया प्रदर्शन

शाम करीब 6 बजे तहसीलदार मौके पर पहुंचे और लोगों से उन्होंने बात की। जिस पर लोगों ने बताया कि इस चौराहे पर शराब दुकान नहीं चाहिए, इससे स्थानीय और धार्मिक माहौल बिगड़ेगा, लोगों को और महिलाओं को परेशानी होगी। स्थान बदलने का तहसीलदार ने आश्वासन दिया, लेकिन लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी। इसके बाद शाम करीब 6.40 बजे एसडीएम सौरभ गंधर्व ने लोगों से बातचीत की, लेकिन आश्वासन पर यहां भी बात नहीं बन सकी। मौके से एसडीएम ने कलेक्टर से बात की, जिस पर उन्होंने प्रतिनिधियों को बुलाया। इस तरह शाम 7 बजे एसडीएम के आश्वासन पर सागर नाका, बस स्टैंड और घंटाघर रोड प्रदर्शनकारियों ने खोल दिया, जबकि स्टेशन रोड को बंद कर प्रदर्शन जारी रहा। शाम 7.20 बजे कलेक्टर से बात करके प्रतिनिधि मंडल वापस मौके पर पहुंचा, जहां कलेक्टर सुधीर कोचर और आबकारी की टीम के मौके पर पहुंचने की जानकारी दी गई। शाम को 7.40 बजे तक एक रोड पर प्रदर्शनकारी जमे रहे।