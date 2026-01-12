12 जनवरी 2026,

सोमवार

दरभंगा

दरभंगा राज की आखिरी महारानी कामासुंदरी देवी का निधन, महाराजा कामेश्वर सिंह की याद में स्थापित की थी 15,000 किताबों वाली लाइब्रेरी

दरभंगा के महाराजा कामेश्वर सिंह की तीसरी पत्नी महारानी कामसुंदरी देवी का आज निधन हो गया। 96 साल की उम्र में उन्होंने अपनी अन्तिम सांस ली।

दरभंगा

image

Rajesh Kumar Ojha

Jan 12, 2026

कामसुंदरी देवी । फोटो-X/@bisnujha

दरभंगा के महाराजा कामेश्वर सिंह की तीसरी पत्नी और आखिरी महारानी कामासुंदरी देवी का सोमवार की सुबह निधन हो गया। 'महारानी' पिछले छह महीनों से बीमार थीं। महारानी कामासुंदरी देवी ने दरभंगा में महाराजा के कल्याणी आवास पर आखिरी सांस ली। उनकी मौत पर शाही परिवार के सदस्यों सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने शोक व्यक्त किया है।

1940 में हुई थी शादी

महाराजा कामेश्वर सिंह ने 1940 में कामासुंदरी देवी से शादी की थी। उन्होंने पहले महारानी राजलक्ष्मी और महारानी कामेश्वरी प्रिया से शादी की थी। महारानी कामासुंदरी देवी का जन्म 1930 में हुआ था। महाराजा कामेश्वर सिंह दरभंगा के आखिरी शासक थे और 1962 में उनका निधन हो गया। उनकी पहली पत्नी, महारानी राजलक्ष्मी का निधन 1976 में हुआ, जबकि उनकी दूसरी पत्नी, महारानी कामेश्वरी प्रिया का निधन 1940 में हुआ।

15,000 से अधिक किताबों वाली लाइब्रेरी

महाराजा की मृत्यु के बाद, महारानी कामासुंदरी देवी ने उनकी याद में कल्याणी फाउंडेशन की स्थापना की। इस फाउंडेशन के माध्यम से, उन्होंने महाराजा के नाम पर एक लाइब्रेरी स्थापित की, जिसमें आज भी 15,000 से अधिक किताबें हैं। महारानी कल्याणी फाउंडेशन के माध्यम से साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रबंधन करती रहीं। महारानी की मृत्यु को दरभंगा शाही परिवार के लिए एक युग का अंत माना जा रहा है।

Updated on:

12 Jan 2026 12:39 pm

Published on:

12 Jan 2026 12:37 pm

