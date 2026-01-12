दरभंगा राज की आखिरी महारानी कामासुंदरी देवी का निधन, महाराजा कामेश्वर सिंह की याद में स्थापित की थी 15,000 किताबों वाली लाइब्रेरी

महाराजा कामेश्वर सिंह ने 1940 में कामासुंदरी देवी से शादी की थी। उन्होंने पहले महारानी राजलक्ष्मी और महारानी कामेश्वरी प्रिया से शादी की थी। महारानी कामासुंदरी देवी का जन्म 1930 में हुआ था। महाराजा कामेश्वर सिंह दरभंगा के आखिरी शासक थे और 1962 में उनका निधन हो गया। उनकी पहली पत्नी, महारानी राजलक्ष्मी का निधन 1976 में हुआ, जबकि उनकी दूसरी पत्नी, महारानी कामेश्वरी प्रिया का निधन 1940 में हुआ।