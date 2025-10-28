Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देहरादून

16 आईपीएस और आठ पीपीएस के ट्रांसफर, चार जिलों के कप्तान भी बदले, आईजी और एडीजी के भी तबादले

Transfer:सरकार ने रातोंरात 16 आईपीएस अफसरों के तबादले किए हैं। इनमें चार जिलों के पुलिस कप्तानों के भी तबादले शामिल हैं। साथ ही एडीजी और आईजी स्तर के अफसरों के भी कार्यभार बदले गए हैं। इसके अलावा आठ पीपीएस अफसरों को भी इधर से उधर किया गया है।

2 min read
Google source verification

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Oct 28, 2025

16 IPS and eight PPS officers have been transferred in Uttarakhand

उत्तराखंड पुलिस विभाग में कई अफसरों के तबादले हुए हैं

Transfer:सरकार ने रातोंरात तबादला एक्सप्रेस चलाई है। दरअसल, सोमवार रात सरकार ने उत्तराखंड में एक साथ 16 आईपीएस और आठ पीपीएस अफसरों के तबादले किए हैं। गृह विभाग ने लंबे समय से चर्चाओं में रहे नैनीताल के एसएसपी पीएस मीणा का भी तबादला किया है। आईपीएस मंजूनाथ टीसी को नैनीताल का एसएसपी नियुक्त किया है। आईपीएस सर्वेश पंवार को पौड़ी का एसएसपी बनाया है। मंजूनाथ टीसी अब तक एसपी अभिसूचना मुख्यालय और सर्वेश पंवार चमोली के एसपी थे। इस संबंध में अपर सचिव अपूर्वा पांडे ने सोमवार देर शाम आदेश जारी किए। एसपी (पीएचक्यू) कमलेश उपाध्याय को उत्तरकाशी का एसपी बनाया गया है। एसपी (एटीसी) सुरजीत पंवार अब चमोली के एसपी होंगे। पौड़ी के एसएसपी लोकेश्वर सिंह को एसपी मुख्यालय बनाया गया है। उत्तरकाशी की एसपी सरिता डोभाल को एसपी अभिसूचना मुख्यालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

इन आला अफसरों के भी तबादले

गृह विभाग ने एडीजी डॉ. पीवीके प्रसाद से निदेशक अभियोजन की जिम्मेदारी हटा दी गई है। अब यह जिम्मेदारी एडीजी एपी अंशुमान को सौंपी गई है। प्रसाद कमांडेंट जनरल होमगार्ड के ही चार्ज पर रहेंगे। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी एडीजी को कारागार के साथ अब एडीजी इंटेलीजेंस एंड सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अभिनव पहले भी इस पद पर सेवाएं दे चुके हैं। एडीजी एपी अंशुमान से इंटेलीजेंस का चार्ज हटाया गया है। एडीजी अमित कुमार सिन्हा से जो कि डायरेक्टर फोरेंसिक, विशेष प्रमुख सचिव खेल एवं युवा कल्याण की जिम्मेदारी शासन में देख रहे थे। अब उनसे निदेशक फोरेंसिक हटा लिया गया है। आईजी विम्मी सचदेवा से मानवाधिकार का चार्ज हटाया गया है। आईजी मुख्यालय की जिम्मेदारी उन पर बनी रहेगी। आईजी डॉ. नीलेश आनंद भरणे से कानून व्यवस्था का चार्ज हटाकर अब निदेशक फोरेंसिक की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ-साथ उनके पास आईजी साइबर, एसटीएफ और एएनटीएफ का चार्ज रहेगा।

ये भी पढ़ें-अनोखी शादी: गाजे-बाजे के साथ बारात लेकर पहुंची दुल्हन, 50 साल पहले के रीति-रिवाज से की शादी

एएसपी भी बदले


उत्तराखंड गृह विभाग ने एएसपी पंकज गैरोला को हरिद्वार एसपी सिटी से ट्रांसफर कर एसपी विकासनगर (एसपी देहात-2 देहरादून) नियुक्त किया है। अभय कुमार सिंह को अब एसपी सिटी हरिद्वार की जिम्मेदारी दी गई है। हल्द्वानी के एसएसपी प्रकाश चंद्र को हल्द्वानी से हटाकर उन्हें पीटीसी नरेंद्र नगर भेजा गया है। उनके स्थान पर अब एएसपी हल्द्वानी मनोज कुमार कत्याल को भेजा गया है। रेनू लोहानी एसपी विकासनगर से ट्रांसफर कर आईआरबी द्वितीय भेजी गई हैं। एएसपी स्वप्न किशोर सिंह को एसपी एसटीएफ से ट्रांसफर कर एएसपी काशीपुर बनाया गया है। एएसपी मनीषा जोशी उप सेनानायक आईआरबी प्रथम की जिम्ममेदारी दी गई है। रामनगर से ट्रांसफर कर उपसेनानायक पीएसी हरिद्वार भेजा गया है। एएसपी कमला बिष्ट अब सीआईडी से हटाकर एएसपी विजिलेंस नैनीताल की जिम्मेदारी देखेंगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

28 Oct 2025 07:44 am

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / 16 आईपीएस और आठ पीपीएस के ट्रांसफर, चार जिलों के कप्तान भी बदले, आईजी और एडीजी के भी तबादले

बड़ी खबरें

View All

देहरादून

उत्तराखंड

ट्रेंडिंग

सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ, प्रदेश में 23 खेल अकादमियों की होगी स्थापना, हल्द्वानी में बनेगा पहला खेल विश्वविद्यालय

uttarakhand sansad khel mahotsav launch 2025
देहरादून

उत्तराखंड में लागू होगा ‘ग्रीन सेस’, इन गाड़ियों को मिलगी छूट; सरकार की नई पहल

cm pushkar singh dhami cancels order to install number plates
देहरादून

दोस्त को चाकू से 32 बार गोदकर उतारा मौत के घाट, शराब के ठेके के बाहर हुई वारदात

People blocked the highway in Rishikesh after a youth was murdered outside a liquor shop
देहरादून

अनोखी शादी: गाजे-बाजे के साथ बारात लेकर पहुंची दुल्हन, 50 साल पहले के रीति-रिवाज से की शादी

In Uttarkashi, the bride reached the groom's house with the wedding procession.
देहरादून

मलबे से निकली पांच लाशें, एक शव का पैर भी बरामद, शिनाख्त को होगी डीएनए सैंपलिंग

Bodies of five people missing in Rudraprayag's Chenagad disaster recovered
देहरादून
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.