16 आईपीएस और आठ पीपीएस के ट्रांसफर, चार जिलों के कप्तान भी बदले, आईजी और एडीजी के भी तबादले

उत्तराखंड पुलिस विभाग में कई अफसरों के तबादले हुए हैं
Transfer:सरकार ने रातोंरात तबादला एक्सप्रेस चलाई है। दरअसल, सोमवार रात सरकार ने उत्तराखंड में एक साथ 16 आईपीएस और आठ पीपीएस अफसरों के तबादले किए हैं। गृह विभाग ने लंबे समय से चर्चाओं में रहे नैनीताल के एसएसपी पीएस मीणा का भी तबादला किया है। आईपीएस मंजूनाथ टीसी को नैनीताल का एसएसपी नियुक्त किया है। आईपीएस सर्वेश पंवार को पौड़ी का एसएसपी बनाया है। मंजूनाथ टीसी अब तक एसपी अभिसूचना मुख्यालय और सर्वेश पंवार चमोली के एसपी थे। इस संबंध में अपर सचिव अपूर्वा पांडे ने सोमवार देर शाम आदेश जारी किए। एसपी (पीएचक्यू) कमलेश उपाध्याय को उत्तरकाशी का एसपी बनाया गया है। एसपी (एटीसी) सुरजीत पंवार अब चमोली के एसपी होंगे। पौड़ी के एसएसपी लोकेश्वर सिंह को एसपी मुख्यालय बनाया गया है। उत्तरकाशी की एसपी सरिता डोभाल को एसपी अभिसूचना मुख्यालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
गृह विभाग ने एडीजी डॉ. पीवीके प्रसाद से निदेशक अभियोजन की जिम्मेदारी हटा दी गई है। अब यह जिम्मेदारी एडीजी एपी अंशुमान को सौंपी गई है। प्रसाद कमांडेंट जनरल होमगार्ड के ही चार्ज पर रहेंगे। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी एडीजी को कारागार के साथ अब एडीजी इंटेलीजेंस एंड सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अभिनव पहले भी इस पद पर सेवाएं दे चुके हैं। एडीजी एपी अंशुमान से इंटेलीजेंस का चार्ज हटाया गया है। एडीजी अमित कुमार सिन्हा से जो कि डायरेक्टर फोरेंसिक, विशेष प्रमुख सचिव खेल एवं युवा कल्याण की जिम्मेदारी शासन में देख रहे थे। अब उनसे निदेशक फोरेंसिक हटा लिया गया है। आईजी विम्मी सचदेवा से मानवाधिकार का चार्ज हटाया गया है। आईजी मुख्यालय की जिम्मेदारी उन पर बनी रहेगी। आईजी डॉ. नीलेश आनंद भरणे से कानून व्यवस्था का चार्ज हटाकर अब निदेशक फोरेंसिक की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ-साथ उनके पास आईजी साइबर, एसटीएफ और एएनटीएफ का चार्ज रहेगा।
उत्तराखंड गृह विभाग ने एएसपी पंकज गैरोला को हरिद्वार एसपी सिटी से ट्रांसफर कर एसपी विकासनगर (एसपी देहात-2 देहरादून) नियुक्त किया है। अभय कुमार सिंह को अब एसपी सिटी हरिद्वार की जिम्मेदारी दी गई है। हल्द्वानी के एसएसपी प्रकाश चंद्र को हल्द्वानी से हटाकर उन्हें पीटीसी नरेंद्र नगर भेजा गया है। उनके स्थान पर अब एएसपी हल्द्वानी मनोज कुमार कत्याल को भेजा गया है। रेनू लोहानी एसपी विकासनगर से ट्रांसफर कर आईआरबी द्वितीय भेजी गई हैं। एएसपी स्वप्न किशोर सिंह को एसपी एसटीएफ से ट्रांसफर कर एएसपी काशीपुर बनाया गया है। एएसपी मनीषा जोशी उप सेनानायक आईआरबी प्रथम की जिम्ममेदारी दी गई है। रामनगर से ट्रांसफर कर उपसेनानायक पीएसी हरिद्वार भेजा गया है। एएसपी कमला बिष्ट अब सीआईडी से हटाकर एएसपी विजिलेंस नैनीताल की जिम्मेदारी देखेंगी।
बड़ी खबरेंView All
देहरादून
उत्तराखंड
ट्रेंडिंग