16 आईपीएस और आठ पीपीएस के ट्रांसफर, चार जिलों के कप्तान भी बदले, आईजी और एडीजी के भी तबादले

गृह विभाग ने एडीजी डॉ. पीवीके प्रसाद से निदेशक अभियोजन की जिम्मेदारी हटा दी गई है। अब यह जिम्मेदारी एडीजी एपी अंशुमान को सौंपी गई है। प्रसाद कमांडेंट जनरल होमगार्ड के ही चार्ज पर रहेंगे। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी एडीजी को कारागार के साथ अब एडीजी इंटेलीजेंस एंड सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अभिनव पहले भी इस पद पर सेवाएं दे चुके हैं। एडीजी एपी अंशुमान से इंटेलीजेंस का चार्ज हटाया गया है। एडीजी अमित कुमार सिन्हा से जो कि डायरेक्टर फोरेंसिक, विशेष प्रमुख सचिव खेल एवं युवा कल्याण की जिम्मेदारी शासन में देख रहे थे। अब उनसे निदेशक फोरेंसिक हटा लिया गया है। आईजी विम्मी सचदेवा से मानवाधिकार का चार्ज हटाया गया है। आईजी मुख्यालय की जिम्मेदारी उन पर बनी रहेगी। आईजी डॉ. नीलेश आनंद भरणे से कानून व्यवस्था का चार्ज हटाकर अब निदेशक फोरेंसिक की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ-साथ उनके पास आईजी साइबर, एसटीएफ और एएनटीएफ का चार्ज रहेगा।