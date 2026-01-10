अंकिता हत्याकांड की CBI जांच से बेपर्दा होगा वीआईपी, खूनी रिजॉर्ट की भी खुलेंगी परतें, जानें पूरा घटनाक्रम  

Ankita Bhandari Murder Case : अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर अभिनेत्री उर्मिला सनावर के सोशल मीडिया पर 22 दिसंबर को किए गए पहले पोस्ट से देश-प्रदेश में हड़कंप मच गया था। उर्मिला ने सोशल मीडिया पर रिकॉर्डिंग वायरल कर अंकिता हत्याकांड में वीआईपी के शामिल होने का दावा किया तो लोग सड़कों पर उतर आए। राज्य भर में लोग अंकिता को इंसाफ दिलाने और मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग पर आंदोलन करने लगे थे। एक पखवाड़े के भीतर ही इस आंदोलन ने व्यापक रूप ले लिया था। तमाम राजनैतिक और सामाजिक संगठन आंदोलन पर उतर आए थे। इससे प्रदेश में सियासी भूचाल खड़ा हो गया था। उसके बाद दो दिन पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता के माता-पिता से मुलाकात की तो उन्होंने भी मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग उठाई थी। सीएम ने अंकिता के माता-पिता की मांग को देखते हुए कल इस प्रकरण की सीबीआई जांच की संस्तुति कर दी थी। सीबीआई जांच के साथ ही अब हत्याकांड में शामिल वीआईपी के भी बेनकाब होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। इसके अलावा जिस वनंतरा रिजॉर्ट में अंकिता नौकरी करती थी उसके भी रहस्य उजागर होने की प्रबल संभावना लोग जता रहे हैं। बता दें कि पुलिस इस प्रकरण में वीआईपी के शामिल होने की बात को नकार चुकी है।