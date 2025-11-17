Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देहरादून

हल्द्वानी में गोवंश का कटा सिर मिलने पर बवाल, दुकानों में तोड़-फोड़, पुलिस ने किया लाठीचार्ज

Communal Tension:एक कुत्ते के कारण हल्द्वानी शहर का सांप्रदायिक माहौल खराब हो गया। छह घंटे तक शहर में तनाव का माहौल बना रहा। इस दौरान दो पक्षों में पथराव भी हुआ। साथ ही शहर में अराजकता, तोड़फोड़ जैसी घटनाएं भी सामने आईं। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा।

2 min read
Google source verification

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Nov 17, 2025

Communal tensions deteriorated in Haldwani after a dog threw cattle remains near a religious site

हल्द्वानी में रविवार रात बवाल हो गया था। फोटो सोर्स एआई

Communal Tension:एक कुत्ते के कारण पूरे शहर का माहौल तनावपूर्ण हो गया और दो संप्रदायों के बीच टकराव हो गया। ये घटना उत्तराखंड के नैनीताल जिले के हल्द्वानी शहर की है। रविवार शाम बनभूलपुरा थाना क्षेत्र के उजाला नगर में एक धार्मिक स्थल के पास गौवंश के अवशेष मिलने के बाद बवाल हो गया था। गुस्साए लोगों ने एक रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ कर दी। इससे मौके पर हंगामा हो गया। स्थिति पर नियंत्रण के लिए जिले के सभी थानों की फोर्स हल्द्वानी बुला दी गई थी। शाम करीब साढ़े सात बजे धार्मिक स्थल के पास गौवंश के अवशेष मिलने की सूचना पूरे शहर में फैल गई थी। हिंदुवादी संगठन के तमाम लोग मौके पर पहुंच नारेबाजी करने लगे। लोगों ने दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर बरेली रोड पर जाम लगा दिया। इस पर पुलिस ने बल प्रयोग कर उन्हें खदेड़ दिया। बनभूलपुरा की ओर जा रहे लोगों को भी पुलिस ने तितर बितर कर दिया। उसी बरेली रोड पर हालात बेकाबू होने लगे। इस पर पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। पीलीकोठी क्षेत्र में भी लोगों ने एक दुकान में तोड़फोड़ की। अराजक तत्वों ने एक ऑटो चालक को भी पीट दिया। प्रदर्शकारियों की एसडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों से कई बार नोकझोंक हुई। छह घंटे बाद हालात पर काबू पाए जा सके। अब पूरे शहर में पुलिस बल तैनात है। इस घटना से लोग सहमे हुए हैं।

छह घंटे तक घरों में कैद रहे लोग

हल्द्वानी में उपद्रव के कारण लोगों में दहशत फैल गई। पुलिस और प्रशासन पहले यूकेएसएसएससी की परीक्षा में फिर शाम को शहर के जाम में उलझे रहे। शाम करीब सात बजे बनभूलपुरा में गौवंशीय पशु का अवशेष मिलने के बाद अफसरों में हड़कंप मच गया। पुलिस के मौके पर पहुंचने से पहले लोगों ने हंगामा काट दिया। आक्रोशित लोगों ने उजाला नगर में धार्मिक स्थल के पास मांस मिलने पर खूब गदर काटा। लोगों ने धार्मिक स्थल के सामने प्रदर्शन कर धरना दिया। फिर दोषियों पर कार्रवाई को जुलूस निकाला। करीब छह घंटे तक लोग घरों में कैद रहे। इससे पिछले साल हुए बनभूलपुरा दंगे की याद ताजा हो गई।

ये भी पढ़ें- Income Tax Raid:22 बैंक लॉकर खोलेंगे बड़ा राज, 16 ठिकानों से 10 करोड़ की नकदी-जेवरात जब्त

सीसीटीवी में कैद हुआ कुत्ता

हल्द्वानी में बवाल के बाद पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई थी। उसके बाद पुलिस ने शहर के सीसीटीवी खंगालने शुरू कर दिए थे। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक, एक कुत्ता क्षेत्र में कहीं से पशु का अवशेष लेकर आया। पशु के अवशेष को वह कुत्ता धार्मिक स्थल के पास छोड़ गया। लेकिन लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी। लोग इसे सांप्रदायिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का षड़यंत्र बताते हुए उग्र हो गए थे। रात एक-दो बजे तक शहर में हंगामा चलता रहा। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत के मुताबिक लोगों को हकीकत से रूबरू करा दिया गया था। उसके बाद क्षेत्र में स्थिति नियंत्रण में आ गई थी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Updated on:

17 Nov 2025 09:12 am

Published on:

17 Nov 2025 08:06 am

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / हल्द्वानी में गोवंश का कटा सिर मिलने पर बवाल, दुकानों में तोड़-फोड़, पुलिस ने किया लाठीचार्ज

बड़ी खबरें

View All

देहरादून

उत्तराखंड

ट्रेंडिंग

नंदा राजजात मार्ग सेना को सौंपने की तैयारी, रक्षा मंत्री से मिले सीएम ने किए ये आग्रह…

CM Pushkar Singh Dhami met Defense Minister Rajnath Singh
देहरादून

सभी सरकारी और निजी स्कूलों में होगा वंदे मातरम गायन, शासन ने जारी किए आदेश

Orders have been issued to sing Vande Mataram song in all government and private schools of Uttarakhand
देहरादून

भाजपा नेता के बेटे ने पूर्व मुख्य सचिव के पुत्र को लात-घूसों से पीटा, पिस्टल दिखाकर मचाई दहशत

BJP leader Kunwar Pranav Champion Singh's son beats up a car driver in Dehradun.
देहरादून

Income Tax Raid:22 बैंक लॉकर खोलेंगे बड़ा राज, 16 ठिकानों से 10 करोड़ की नकदी-जेवरात जब्त

The Income Tax Department team seized Rs 10 crore from the premises of liquor traders and builders in Dehradun
देहरादून

इनकम टैक्स की शराब कारोबारियों और बिल्डर्स पर सबसे बड़ी रेड, तीन दिन से चल रही कार्रवाई

The biggest Income Tax Department raid has taken place in Dehradun
देहरादून
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.