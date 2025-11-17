हल्द्वानी में गोवंश का कटा सिर मिलने पर बवाल, दुकानों में तोड़-फोड़, पुलिस ने किया लाठीचार्ज

Communal Tension:एक कुत्ते के कारण पूरे शहर का माहौल तनावपूर्ण हो गया और दो संप्रदायों के बीच टकराव हो गया। ये घटना उत्तराखंड के नैनीताल जिले के हल्द्वानी शहर की है। रविवार शाम बनभूलपुरा थाना क्षेत्र के उजाला नगर में एक धार्मिक स्थल के पास गौवंश के अवशेष मिलने के बाद बवाल हो गया था। गुस्साए लोगों ने एक रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ कर दी। इससे मौके पर हंगामा हो गया। स्थिति पर नियंत्रण के लिए जिले के सभी थानों की फोर्स हल्द्वानी बुला दी गई थी। शाम करीब साढ़े सात बजे धार्मिक स्थल के पास गौवंश के अवशेष मिलने की सूचना पूरे शहर में फैल गई थी। हिंदुवादी संगठन के तमाम लोग मौके पर पहुंच नारेबाजी करने लगे। लोगों ने दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर बरेली रोड पर जाम लगा दिया। इस पर पुलिस ने बल प्रयोग कर उन्हें खदेड़ दिया। बनभूलपुरा की ओर जा रहे लोगों को भी पुलिस ने तितर बितर कर दिया। उसी बरेली रोड पर हालात बेकाबू होने लगे। इस पर पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। पीलीकोठी क्षेत्र में भी लोगों ने एक दुकान में तोड़फोड़ की। अराजक तत्वों ने एक ऑटो चालक को भी पीट दिया। प्रदर्शकारियों की एसडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों से कई बार नोकझोंक हुई। छह घंटे बाद हालात पर काबू पाए जा सके। अब पूरे शहर में पुलिस बल तैनात है। इस घटना से लोग सहमे हुए हैं।