Income Tax Raid:22 बैंक लॉकर खोलेंगे बड़ा राज, 16 ठिकानों से 10 करोड़ की नकदी-जेवरात जब्त

Income Tax Raid:शराब कारोबारियों और बिल्डर्स के 16 ठिकानों पर इनकम टैक्स की टीम की बड़ी छापेमारी से देहरादून में खलबली मची हुई है। देहरादून में बुधवार तड़के ही आयकर विभाग की टीम ने शराब कारोबारियों और बिल्डर्स के ठिकानों पर छापा मार दिया था। 25 गाड़ियों में सवार होकर आए 100 अफसरों की टीम ने रियल एस्टेट से जुड़े राकेश बत्ता, रमेश बत्ता, विजेंद्र पुंडीर, इंद्र खत्री के ठिकानों पर छापेमारी की है। टीम ने एमकेपी रोड, द्वारिका स्टोर, राजपुर रोड, लाल तप्पड़ आदि 16 ठिकानों पर छापेमारी की थी। छापेमारी बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार तक रही। इस दौरान टीमों ने बैंक लॉकर, घर के लॉकर सहित तमाम गुप्त ठिकानों की गहनता से जांच की। इस दौरान टीमों ने विभिन्न ठिकानों से करीब 10 करोड़ रुपये की नगदी और अघोषित जेवरात बरामद किए। कारोबारी इससे संबंधित कोई ठोस दस्तावेज आयकर टीम को नहीं दिखा पाए। इस पर आयकर विभाग की टीम ने ये 10 करोड़ की नकदी और जेवरात जब्त कर लिए हैं। दून में हुई इस बड़ी कार्रवाई से कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। आयकर विभाग के अफसरों के मुताबिक यह कार्रवाई संपत्ति का सत्यापन और कर चोरी रोकने के उद्देश्य से की गई है। जब्त की गई संपत्तियों को अपने पक्ष में करने के लिए कारोबारियों को एक मौका इनकम टैक्स की टीम देगी। बता दें कि इनकम टैक्स की टीम ने इन कारोबारियों के कई बैंक खाते भी फ्रीज किए हैं।