Income Tax Raid:22 बैंक लॉकर खोलेंगे बड़ा राज, 16 ठिकानों से 10 करोड़ की नकदी-जेवरात जब्त

Income Tax Raid:बिल्डर्स और शराब कारोबारियों के ठिकानों पर इनकम टैक्स की बड़ी छापेमारी से देहरादून में हड़कंप मचा हुआ है। इनकम टैक्स की टीम ने इन कारोबारियों के ठिकानों से करीब 10 करोड़ की नकदी और जेवरात जब्त किए हैं। अब इन कारोबारियों के 22 बैंक लॉकर बड़े राज खोल सकते हैं।

2 min read
Google source verification

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Nov 16, 2025

The Income Tax Department team seized Rs 10 crore from the premises of liquor traders and builders in Dehradun

देहरादून में आयकर विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। फोटो सोर्स एआई

Income Tax Raid:शराब कारोबारियों और बिल्डर्स के 16 ठिकानों पर इनकम टैक्स की टीम की बड़ी छापेमारी से देहरादून में खलबली मची हुई है। देहरादून में बुधवार तड़के ही आयकर विभाग की टीम ने शराब कारोबारियों और बिल्डर्स के ठिकानों पर छापा मार दिया था। 25 गाड़ियों में सवार होकर आए 100 अफसरों की टीम ने रियल एस्टेट से जुड़े राकेश बत्ता, रमेश बत्ता, विजेंद्र पुंडीर, इंद्र खत्री के ठिकानों पर छापेमारी की है। टीम ने एमकेपी रोड, द्वारिका स्टोर, राजपुर रोड, लाल तप्पड़ आदि 16 ठिकानों पर छापेमारी की थी। छापेमारी बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार तक रही। इस दौरान टीमों ने बैंक लॉकर, घर के लॉकर सहित तमाम गुप्त ठिकानों की गहनता से जांच की। इस दौरान टीमों ने विभिन्न ठिकानों से करीब 10 करोड़ रुपये की नगदी और अघोषित जेवरात बरामद किए। कारोबारी इससे संबंधित कोई ठोस दस्तावेज आयकर टीम को नहीं दिखा पाए। इस पर आयकर विभाग की टीम ने ये 10 करोड़ की नकदी और जेवरात जब्त कर लिए हैं। दून में हुई इस बड़ी कार्रवाई से कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। आयकर विभाग के अफसरों के मुताबिक यह कार्रवाई संपत्ति का सत्यापन और कर चोरी रोकने के उद्देश्य से की गई है। जब्त की गई संपत्तियों को अपने पक्ष में करने के लिए कारोबारियों को एक मौका इनकम टैक्स की टीम देगी। बता दें कि इनकम टैक्स की टीम ने इन कारोबारियों के कई बैंक खाते भी फ्रीज किए हैं।

कारोबारियों के 22 बैंक लॉकर

इनकम टैक्स की टीम ने बिल्डर राकेश बत्ता व रमेश बत्ता के आवास और बल्लूपुर चौक स्थित कार्यालय में सबसे अधिक समय बिताया। छापेमारी के दौरान तीन करोड़ रुपये नकद और सात करोड़ रुपये मूल्य के आभूषण बरामद किए गए। कारोबारियों ने नकदी और आभूषणों का कोई ठोस प्रमाण नहीं दिया, लिहाजा इन्हें जब्त किया गया। सूत्रों के अनुसार, कारोबारियों के विभिन्न बैंकों में कुल 22 लॉकर हैं। विभाग लॉकरों में रखी संपत्ति और दस्तावेजों की भी गहन जांच करेगा। इसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि टीम ने बुधवार सुबह रियल एस्टेट कारोबारी राकेश बत्ता, रमेश बत्ता, इंदर खत्री, विजेंद्र पुंडीर और शराब कारोबारी कमल अरोड़ा, प्रदीप वालिया के घर और प्रतिष्ठानों पर छापेमारी शुरू की थी।

ये भी पढ़ें- इनकम टैक्स की शराब कारोबारियों और बिल्डर्स पर सबसे बड़ी रेड, तीन दिन से चल रही कार्रवाई

दिल्ली में भी छापेमारी

इनकम टैक्स की टीमों ने संबंधित कारोबारियों के दिल्ली स्थित चार ठिकानों पर छापेमारी की थी। दिल्ली में छापेमारी के बाद 100 अफसरों की टीम देहरादून पहुंच गई थी। बताया जा रहा है कि दिल्ली के ठिकानों से भी टीम को कर चोरी से संबंधित अहम सुराग मिले थे। उसी आधार पर टीमों ने देहरादून में 16 ठिकानों पर रेड डाली थी। टीम ने कारोबारियों के घर और दफ्तरों से कई कंप्यूटर, लैपटॉप और टैब भी जब्त किए हैं। सभी उपकरणों की फॉरेंसिक जांच होगी। डिलीट किए गए डाटा को रिकवर करने के साथ वित्तीय साक्ष्यों की जांच की जाएगी।

संबंधित विषय:

#Crime

Published on:

16 Nov 2025 08:50 am

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / Income Tax Raid:22 बैंक लॉकर खोलेंगे बड़ा राज, 16 ठिकानों से 10 करोड़ की नकदी-जेवरात जब्त

देहरादून

उत्तराखंड

ट्रेंडिंग

इनकम टैक्स की शराब कारोबारियों और बिल्डर्स पर सबसे बड़ी रेड, तीन दिन से चल रही कार्रवाई

The biggest Income Tax Department raid has taken place in Dehradun
देहरादून

दादा की मौत के 27 साल बाद पोते को मिले बैंक में जमा छह लाख, खाते की नहीं थी भनक

27 years after grandfather's death, grandson receives Rs 6 lakh from his bank account
देहरादून

Delhi Blast: यूपी एटीएस ने डॉ. शाहीन के करीबी उत्तराखंड में किए ट्रेस, छापेमारी शुरू, मिल सकती है बड़ी लीड  

The Uttarakhand connection of Dr. Shaheen, involved in the Delhi blast, has also come to light
देहरादून

भगोड़े जगदीश पुनेठा को UAE से लाया गया भारत वापस; धोखाधड़ी के आरोप में है मामला दर्ज

fugitive jagdish punetha brought back to India from uae case registered on charges of fraud
देहरादून

उत्तराखंड में मिला तांबे का विशालकाय भंडार, गुणवत्ता जांच शुरू, शोध टीम गदगद

A huge copper deposit has been discovered in Rudraprayag, Uttarakhand
देहरादून
