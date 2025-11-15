इनकम टैक्स की शराब कारोबारियों और बिल्डर्स पर सबसे बड़ी रेड, तीन दिन से चल रही कार्रवाई

Major Income Tax Raid:इनकम टैक्स की सबसे बड़ी रेड से शराब कारोबारियों और बिल्डर्स में हड़कंप मचा हुआ है। दून में 2022 के बाद से इनकम टैक्स की ये दूसरी सबसे बड़ी रेड मानी जा रही है। बुधवार तड़के ही 25 गाड़ियों में सवार सौ अफसरों की टीम ने देहरादून में शराब कारोबारियों और बिल्डर्स के ठिकानों पर छापेमारी शुरू की थी। देहरादून में इनकम टैक्स की सबसे बड़ी रेड तीन दिन तक चली थी। लेकिन इस बार सौ अफसरों की टीम की छापेमारी शुक्रवार देर रात तक भी जारी रही। अभी भी बिल्डर्स और शराब कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। बताया जा रहा है कि तीन दिन की कार्रवाई के दौरान इनकम टैक्स टीमों ने भारी मात्रा में नकदी और अघोषित ज्वेलरी बरामद की है। शुक्रवार को टीमों ने कारोबारियों के बैंक लॉकर खंगाले। आयकर टीमों ने रियल एस्टेट से जुड़े राकेश बत्ता, रमेश बत्ता, विजेंद्र पुंडीर, इंद्र खत्री के ठिकानों पर छापेमारी की है। इनकम टैक्स टीम ने एमकेपी रोड, द्वारिका स्टोर, राजपुर रोड, लाल तप्पड़ आदि करीब एक दर्जन स्थानों पर छापेमारी की है।