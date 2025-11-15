Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देहरादून

इनकम टैक्स की शराब कारोबारियों और बिल्डर्स पर सबसे बड़ी रेड, तीन दिन से चल रही कार्रवाई

Major Income Tax Raid:इनकम टैक्स विभाग की शराब कारोबारियों और बिल्डर्स के ठिकानों पर देहरादून में अब तक की सबसे बड़ी रेड पड़ी है। करीब 100 अफसरों की टीमें पिछले तीन दिन तक दून में बिल्डर्स और शराब कारोबारियों के ठिकानों को छान रही हैं। इन कारोबारियों के कई बैंक खाते फ्रीज किए जा चुके हैं। साथ ही करोड़ों की नगदी और जेवरात भी बरामद किए जा चुके

2 min read
Google source verification

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Nov 15, 2025

The biggest Income Tax Department raid has taken place in Dehradun

देहरादून में इनकम टैक्स विभाग की बड़ी रेड पड़ी है। फोटो सोर्स एआई

Major Income Tax Raid:इनकम टैक्स की सबसे बड़ी रेड से शराब कारोबारियों और बिल्डर्स में हड़कंप मचा हुआ है। दून में 2022 के बाद से इनकम टैक्स की ये दूसरी सबसे बड़ी रेड मानी जा रही है। बुधवार तड़के ही 25 गाड़ियों में सवार सौ अफसरों की टीम ने देहरादून में शराब कारोबारियों और बिल्डर्स के ठिकानों पर छापेमारी शुरू की थी। देहरादून में इनकम टैक्स की सबसे बड़ी रेड तीन दिन तक चली थी। लेकिन इस बार सौ अफसरों की टीम की छापेमारी शुक्रवार देर रात तक भी जारी रही। अभी भी बिल्डर्स और शराब कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। बताया जा रहा है कि तीन दिन की कार्रवाई के दौरान इनकम टैक्स टीमों ने भारी मात्रा में नकदी और अघोषित ज्वेलरी बरामद की है। शुक्रवार को टीमों ने कारोबारियों के बैंक लॉकर खंगाले। आयकर टीमों ने रियल एस्टेट से जुड़े राकेश बत्ता, रमेश बत्ता, विजेंद्र पुंडीर, इंद्र खत्री के ठिकानों पर छापेमारी की है। इनकम टैक्स टीम ने एमकेपी रोड, द्वारिका स्टोर, राजपुर रोड, लाल तप्पड़ आदि करीब एक दर्जन स्थानों पर छापेमारी की है।

कुछ दिन और चल सकती है रेड

इनकम टैक्स विभाग की रेड तीन दिन से चल रही है। टीमों ने छह कारोबारियों के ठिकानों पर डेरा डाला है। छापेमारी तीन दिनों से जारी है, लेकिन अब तक जांच पूरी नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि टीमें कुछ और दिन कारोबारियों के ठिकानों पर रह सकती हैं। टीमें अभी तक करोड़ों का माल बरामद कर चुकी हैं। साथ ही कारोबारियों के बैंक खाते फ्री भी कर चुकी हैं। बैंक लॉकर भी खंगाले जा रहे हैं। इससे पहले तीन दिन से अधिक समय तक दून में इनकम टैक्स रेड नहीं चली है।

ये भी पढ़ें-इनकम टैक्स की रेड पड़ते ही कारोबारी अस्पताल में भर्ती, ठिकानों से करोड़ों का माल बरामद

छह कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी

इनकम टैक्स की छापेमारी से दून में हड़कंप मचा हुआ है। टीमें शराब और रियल एस्टेट से जुड़े छह कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं। बताया जा रहा है कि छापेमारी में तीन से सात दिन तक लग सकते हैं। आयकर टीमें मौके पर सभी चीजें वेरिफाई करने के बाद भी निकलती हैं। इसके बाद संबंधित व्यक्ति के दस्तावेजों के मैनेज करने, गलत तथ्यों को पेश करने की आशंका होती हैं। लिहाजा ये रेड लंबी खिंचने की संभावना है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Published on:

15 Nov 2025 10:54 am

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / इनकम टैक्स की शराब कारोबारियों और बिल्डर्स पर सबसे बड़ी रेड, तीन दिन से चल रही कार्रवाई

बड़ी खबरें

View All

देहरादून

उत्तराखंड

ट्रेंडिंग

दादा की मौत के 27 साल बाद पोते को मिले बैंक में जमा छह लाख, खाते की नहीं थी भनक

27 years after grandfather's death, grandson receives Rs 6 lakh from his bank account
देहरादून

Delhi Blast: यूपी एटीएस ने डॉ. शाहीन के करीबी उत्तराखंड में किए ट्रेस, छापेमारी शुरू, मिल सकती है बड़ी लीड  

The Uttarakhand connection of Dr. Shaheen, involved in the Delhi blast, has also come to light
देहरादून

भगोड़े जगदीश पुनेठा को UAE से लाया गया भारत वापस; धोखाधड़ी के आरोप में है मामला दर्ज

fugitive jagdish punetha brought back to India from uae case registered on charges of fraud
देहरादून

उत्तराखंड में मिला तांबे का विशालकाय भंडार, गुणवत्ता जांच शुरू, शोध टीम गदगद

A huge copper deposit has been discovered in Rudraprayag, Uttarakhand
देहरादून

इनकम टैक्स की रेड पड़ते ही कारोबारी अस्पताल में भर्ती, ठिकानों से करोड़ों का माल बरामद

During the Income Tax Department's raid in Dehradun, cash and jewellery worth crores were recovered from the premises of liquor traders and builders
देहरादून
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.