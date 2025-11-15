इनकम टैक्स की शराब कारोबारियों और बिल्डर्स पर सबसे बड़ी रेड, तीन दिन से चल रही कार्रवाई

देहरादून में इनकम टैक्स विभाग की बड़ी रेड पड़ी है। फोटो सोर्स एआई
Major Income Tax Raid:इनकम टैक्स की सबसे बड़ी रेड से शराब कारोबारियों और बिल्डर्स में हड़कंप मचा हुआ है। दून में 2022 के बाद से इनकम टैक्स की ये दूसरी सबसे बड़ी रेड मानी जा रही है। बुधवार तड़के ही 25 गाड़ियों में सवार सौ अफसरों की टीम ने देहरादून में शराब कारोबारियों और बिल्डर्स के ठिकानों पर छापेमारी शुरू की थी। देहरादून में इनकम टैक्स की सबसे बड़ी रेड तीन दिन तक चली थी। लेकिन इस बार सौ अफसरों की टीम की छापेमारी शुक्रवार देर रात तक भी जारी रही। अभी भी बिल्डर्स और शराब कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। बताया जा रहा है कि तीन दिन की कार्रवाई के दौरान इनकम टैक्स टीमों ने भारी मात्रा में नकदी और अघोषित ज्वेलरी बरामद की है। शुक्रवार को टीमों ने कारोबारियों के बैंक लॉकर खंगाले। आयकर टीमों ने रियल एस्टेट से जुड़े राकेश बत्ता, रमेश बत्ता, विजेंद्र पुंडीर, इंद्र खत्री के ठिकानों पर छापेमारी की है। इनकम टैक्स टीम ने एमकेपी रोड, द्वारिका स्टोर, राजपुर रोड, लाल तप्पड़ आदि करीब एक दर्जन स्थानों पर छापेमारी की है।
इनकम टैक्स विभाग की रेड तीन दिन से चल रही है। टीमों ने छह कारोबारियों के ठिकानों पर डेरा डाला है। छापेमारी तीन दिनों से जारी है, लेकिन अब तक जांच पूरी नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि टीमें कुछ और दिन कारोबारियों के ठिकानों पर रह सकती हैं। टीमें अभी तक करोड़ों का माल बरामद कर चुकी हैं। साथ ही कारोबारियों के बैंक खाते फ्री भी कर चुकी हैं। बैंक लॉकर भी खंगाले जा रहे हैं। इससे पहले तीन दिन से अधिक समय तक दून में इनकम टैक्स रेड नहीं चली है।
इनकम टैक्स की छापेमारी से दून में हड़कंप मचा हुआ है। टीमें शराब और रियल एस्टेट से जुड़े छह कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं। बताया जा रहा है कि छापेमारी में तीन से सात दिन तक लग सकते हैं। आयकर टीमें मौके पर सभी चीजें वेरिफाई करने के बाद भी निकलती हैं। इसके बाद संबंधित व्यक्ति के दस्तावेजों के मैनेज करने, गलत तथ्यों को पेश करने की आशंका होती हैं। लिहाजा ये रेड लंबी खिंचने की संभावना है।
