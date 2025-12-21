IAS-IPS कॉलोनी में बवाल : बिल्डर ने सोसाइटी अध्यक्ष को पीटा, कार तोड़ी, पीएचक्यू पहुंचा मामला

देहरादून की वीआईपी कॉलोनी में मारपीट के मामले में बिल्डर और उसके साथी पर मुकदमा दर्ज हो गया है
Assault In VIP Colony:बड़ी वीआईपी कॉलोनी में बखेड़े का मामला काफी चर्चाओं में आ गया है। देहरादून की सहस्रधारा रोड स्थित एटीएस कॉलोनी में आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष अजय सिंह ने पुलिस को तहरीर सौंपी। उन्होंने बताया कि शुक्रवार रात करीब साढ़े दस बजे वह अपने घर लौट रहे थे। आरोप है कि सोसायटी के ही बिल्डर पुनीत अग्रवाल और उनके साथी ने अपनी गाड़ी और सड़क के बीच में कार खड़ी कर उनका रास्ता रोक लिया। उन्होंने गाड़ी हटाने को कहा, तो आरोपियों ने गाली-गलौज शुरू कर दी। जब उन्होंने घटना का वीडियो बनाना चाहा, तो आरोपी ने उनके हाथ पर मारकर मोबाइल गिरा दिया और उन्हें गाड़ी से खींचकर पीटना शुरू कर दिया। दोनों व्यक्तियों ने मिलकर उन्हें जमीन पर गिरा दिया और मारपीट करते हुए ईंटों से हमला किया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। इस दौरान बीच-बचाव करने आए पड़ोसियों के साथ भी अभद्रता की गई। रायपुर पुलिस पर मामले में तत्काल कार्रवाई नहीं करने और उल्टा पीड़ित को ही धमकाने का आरोप लगा है। कॉलोनी के लोगों ने इस संबंध में पुलिस मुख्यालय में शिकायत की है। पुलिस मुख्यालय की सख्ती के बाद रायपुर पुलिस ने शनिवार शाम आरोपी बिल्डर और उनके एक साथी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
वीआईपी कॉलोनी में मारपीट की घटना से लोगों में आक्रोश है। इसी को लेकर कॉलोनी के कई लोग पुलिस मुख्यालय पहुंचे और यहां पर आरोपी के खिलाफ शिकायत देकर कार्रवाई की मांग उठाई और पुलिस द्वारा सहयोग न करने की भी शिकायत की। मुख्यालय ने रायपुर पुलिस को मामले में कार्रवाई के लिए निर्देश दिए। उधर, शनिवार दोपहर को पुलिस ने पीड़ित की तहरीर ली और मेडिकल कराया। इस दौरान अजय सिंह, अनिल गुलाटी, हरियरनाथ सिंह, जय सिंह हटवाल, मंजू बिष्ट, स्वाति जुयाल, सीमा गुलाटी, मंजू बिष्ट, हेमंत गौड़, हेमंत कोचर आदि मौजूद रहे।
वीआईपी कॉलोनी में मारपीट की घटना के बाद ये मामला रायपुर थाने पहुंचा। आरोप है कि 112 पर फोन करने के बाद आए पुलिसकर्मियों ने उल्टा उन्हें ही गिरफ्तार करने की धमकी दी। रायपुर एसओ गिरीश नेगी के मुताबिक, आरोपी पुनीत अग्रवाल और उसके एक साथी के खिलाफ थाना रायपुर में केस दर्ज कर लिया है। पूर्व में भी दीवाली के दौरान दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। अब पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। जल्द ही इस मामले में बड़ी कार्रवाई की संभावना लोग जता रहे हैं।
बड़ी खबरेंView All
देहरादून
उत्तराखंड
ट्रेंडिंग