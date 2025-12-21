अगले दो दिन बारिश : राज्य में 27  दिसंबर से फिर करवट लेगा मौसम, 4 डिग्री तक गिरेगा पारा, ठंड करेगी बेहाल

उत्तराखंड में आज, कल और 27 दिसंबर को बारिश-बर्फबारी का पूर्वानुमान है
IMD Alert:सर्दी ने पूरे देश में सितम ढा रखा है। यूपी, उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक हर जगह कोहरे के कारण भीषण ठंड पड़ रही है। कोहरे के कारण पहाड़ों से ज्यादा ठंड राज्य के मैदानी इलाकों में पड़ रही है। पहाड़ों में पाले से ठिठुरन चरम पर है। आईएमडी के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के साथ आई नम हवाओं के कारण समूचे राज्य उत्तराखंड में भीषण ठंड शुरू हो चुकी है। पश्चिमी विक्षोभ की ये नमी वाली हवाएं जम्मू-कश्मीर से हिमाचल होते हुए उत्तराखंड पहुंची हैं। इसके कारण बारिश और बर्फबारी के आसार बन रहे हैं। इसी के कारण आज और कल उत्तराखंड में बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। आईएमडी के मुताबिक आज व कल उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जिले के कुछ स्थानों पर बारिश के आसार हैं। इन दो दिनों के दौरान राज्य में 35 सौ मीटर या इससे अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर हिमपात की भी संभावना बन रही है। बारिश और बर्फबारी का असर न केवल उत्तराखंड यूपी तक देखने को मिल सकता है।
सर्द मौसम के बीच कोहरा लोगों के लिए परेशान का सबब बना हुआ है। आईएमडी ने उत्तराखंड के हरिद्वार, यूएस नगर, नैनीताल, चम्पावत, पौड़ी और देहरादून के मैदानी इलाकों में आज कहीं-कहीं शीत दिवस की स्थिति पैदा होने का यलो अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक उत्तराखंड के उक्त जिलों में आज से 25 दिसंबर तक घना कोहरा छाने की संभावना है। आईएमडी ने 25 दिसंबर तक के लिए इन जिलों के लिए यलो अलर्ट जारी कर लोगों से सतर्कता बरतने की अपील भी की है।
आईएमडी के मुताबिक समूचे राज्य में 23 से 26 दिसंबर तक मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। वहीं, 27 दिसंबर से फिर से मौसम करवट बदल सकता है। 27 दिसंबर को राज्य के चार पर्वतीय जिलों में बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात हो सकता है। ऐसे में थर्टी-फर्स्ट और नववर्ष के मौके पर राज्य में विभिन्न स्थानों पर बर्फबारी के आसार भी बन सकते हैं। इससे सैलानियों को पहाड़ में बर्फबारी का लुत्फ उठाने का मौका भी मिल सकता है।
