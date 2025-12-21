21 दिसंबर 2025,

रविवार

देहरादून

अगले दो दिन बारिश : राज्य में 27  दिसंबर से फिर करवट लेगा मौसम, 4 डिग्री तक गिरेगा पारा, ठंड करेगी बेहाल

IMD Alert: कोहरे के कारण देश के कई राज्यों में भीषण ठंड पड़ रही है। आईएमडी ने आज और कल राज्य के कुछ जिलों में बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। साथ ही ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के भी आसार जताए हैं। आईएमडी के मुताबिक अगले दो-तीन दिन के भीतर न्यूनतम तापमान में चार डिग्री तक कमी आने के आसार हैं। इससे समूचे राज्य में ठंड में और भी बढ़ोत्तरी हो सकती है।

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Dec 21, 2025

The IMD has issued a forecast of heavy rain and snowfall in Uttarakhand today and tomorrow, leading to severe cold weather

उत्तराखंड में आज, कल और 27 दिसंबर को बारिश-बर्फबारी का पूर्वानुमान है

IMD Alert:सर्दी ने पूरे देश में सितम ढा रखा है। यूपी, उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक हर जगह कोहरे के कारण भीषण ठंड पड़ रही है। कोहरे के कारण पहाड़ों से ज्यादा ठंड राज्य के मैदानी इलाकों में पड़ रही है। पहाड़ों में पाले से ठिठुरन चरम पर है। आईएमडी के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के साथ आई नम हवाओं के कारण समूचे राज्य उत्तराखंड में भीषण ठंड शुरू हो चुकी है। पश्चिमी विक्षोभ की ये नमी वाली हवाएं जम्मू-कश्मीर से हिमाचल होते हुए उत्तराखंड पहुंची हैं। इसके कारण बारिश और बर्फबारी के आसार बन रहे हैं। इसी के कारण आज और कल उत्तराखंड में बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। आईएमडी के मुताबिक आज व कल उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जिले के कुछ स्थानों पर बारिश के आसार हैं। इन दो दिनों के दौरान राज्य में 35 सौ मीटर या इससे अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर हिमपात की भी संभावना बन रही है। बारिश और बर्फबारी का असर न केवल उत्तराखंड यूपी तक देखने को मिल सकता है।

25 दिसंबर तक यलो अलर्ट

सर्द मौसम के बीच कोहरा लोगों के लिए परेशान का सबब बना हुआ है। आईएमडी ने उत्तराखंड के हरिद्वार, यूएस नगर, नैनीताल, चम्पावत, पौड़ी और देहरादून के मैदानी इलाकों में आज कहीं-कहीं शीत दिवस की स्थिति पैदा होने का यलो अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक उत्तराखंड के उक्त जिलों में आज से 25 दिसंबर तक घना कोहरा छाने की संभावना है। आईएमडी ने 25 दिसंबर तक के लिए इन जिलों के लिए यलो अलर्ट जारी कर लोगों से सतर्कता बरतने की अपील भी की है।

ये भी पढ़ें- IAS-IPS कॉलोनी में बवाल : बिल्डर ने सोसाइटी अध्यक्ष को पीटा, कार तोड़ी, पीएचक्यू पहुंचा मामला

27 दिसंबर से फिर बारिश

आईएमडी के मुताबिक समूचे राज्य में 23 से 26 दिसंबर तक मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। वहीं, 27 दिसंबर से फिर से मौसम करवट बदल सकता है। 27 दिसंबर को राज्य के चार पर्वतीय जिलों में बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात हो सकता है। ऐसे में थर्टी-फर्स्ट और नववर्ष के मौके पर राज्य में विभिन्न स्थानों पर बर्फबारी के आसार भी बन सकते हैं। इससे सैलानियों को पहाड़ में बर्फबारी का लुत्फ उठाने का मौका भी मिल सकता है।

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / अगले दो दिन बारिश : राज्य में 27  दिसंबर से फिर करवट लेगा मौसम, 4 डिग्री तक गिरेगा पारा, ठंड करेगी बेहाल

