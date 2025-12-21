अगले दो दिन बारिश : राज्य में 27  दिसंबर से फिर करवट लेगा मौसम, 4 डिग्री तक गिरेगा पारा, ठंड करेगी बेहाल

IMD Alert:सर्दी ने पूरे देश में सितम ढा रखा है। यूपी, उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक हर जगह कोहरे के कारण भीषण ठंड पड़ रही है। कोहरे के कारण पहाड़ों से ज्यादा ठंड राज्य के मैदानी इलाकों में पड़ रही है। पहाड़ों में पाले से ठिठुरन चरम पर है। आईएमडी के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के साथ आई नम हवाओं के कारण समूचे राज्य उत्तराखंड में भीषण ठंड शुरू हो चुकी है। पश्चिमी विक्षोभ की ये नमी वाली हवाएं जम्मू-कश्मीर से हिमाचल होते हुए उत्तराखंड पहुंची हैं। इसके कारण बारिश और बर्फबारी के आसार बन रहे हैं। इसी के कारण आज और कल उत्तराखंड में बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। आईएमडी के मुताबिक आज व कल उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जिले के कुछ स्थानों पर बारिश के आसार हैं। इन दो दिनों के दौरान राज्य में 35 सौ मीटर या इससे अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर हिमपात की भी संभावना बन रही है। बारिश और बर्फबारी का असर न केवल उत्तराखंड यूपी तक देखने को मिल सकता है।