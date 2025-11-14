इनकम टैक्स की रेड पड़ते ही कारोबारी अस्पताल में भर्ती, ठिकानों से करोड़ों का माल बरामद

Income Tax Raids:शराब कारोबारियों और बिल्डर्स के ठिकानों पर देहरादून में आयकर विभाग की छापेमारी चल रही है। सौ अधिकारियों की टीमों ने बुधवार तड़के दून में शराब कारोबारियों और बिल्डर्स के ठिकानों पर छापा मारा था। गुरुवार देर रात तक भी टीमों की जांच जारी थी। टीम ने एमकेपी रोड, द्वारिका स्टोर, राजपुर रोड, लाल तप्पड़ आदि स्थानों पर छापेमारी की। बताया जा रहा है कि करीब एक दर्जन से अधिक स्थानों पर आयकर की टीमों ने जांच की। दून में ये छापेमारी पिछले करीब 45 घंटे से जारी है। बताया जा रहा है कि छापे में भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई है। कारोबारियों के घरों से कई दस्तावेज कब्जे में लिए गए हैं। छापेमारी की कार्रवाई के बीच एक बिल्डर की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें पुलिस सुरक्षा में अस्पताल में भर्ती कराया गया। बुधवार और गुरुवार को टीम ने राकेश बत्ता, रमेश बत्ता, विजेंद्र पुंडीर, इंद्र खत्री के घर और दफ्तरों में छापे मारे। शराब कारोबारी कमल अरोड़ा, प्रदीप वालिया के घर और अन्य ठिकाने भी खंगाले गए।