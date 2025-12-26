26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देहरादून

अंकिता हत्याकांड : दुष्यंत गौतम बोले…मेरे खिलाफ हो रही आपराधिक साजिश, गृह सचिव को लिखी चिट्ठी

Ankita Murder Case: बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के मामले में भाजपा के पूर्व विधायक की कथित पत्नी अभिनेत्री उर्मिला सनावर की एक के बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट से राज्य में सियासी घमासान मचा हुआ है। इस मामले में उर्मिला सनावर ने भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम को लेकर भी टिप्पणी की थी। इसे लेकर दुष्यंत गौतम ने गृह सचिव को पत्र भेजा है।

3 min read
Google source verification

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Dec 26, 2025

BJP National General Secretary Dushyant Gautam has written to the Home Secretary, filing a complaint alleging that a criminal conspiracy is being hatched against him

भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम और अभिनेत्री उर्मिला सनावर

Ankita Murder Case: अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर भाजपा के पूर्व विधायक की कथित पत्नी अभिनेत्री उर्मिला सनावर की फेसबुक पोस्टों से दिल्ली से लेकर उत्तराखंड तक सियासी घमासान मचा हुआ है। बता दें कि अंकिता भंडारी उत्तराखंड के पौड़ी जिले के वनंतरा रिजॉर्ट में एक रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करती थी। आठ सितंबर 2022 को अंकिता की हत्या कर उसका शव ऋषिकेश की चीला नहर में फेंक दिया गया था। पुलिस ने इस मामले में रिजॉर्ट स्वामी तत्कालीन भाजपा नेता विनोद आर्य के पुत्र पुलकित आर्य, सौरभ भाष्कर और अंकित गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया था। तीनों दोषियों को उम्रकैद की सजा हुई है। चर्चा थी कि पुलकित आर्य ने रिजॉर्ट में ठहरे एक वीआईपी को स्पेशल सर्विस देने का दबाव अंकिता भंडारी पर डाला था, मना करने पर उसकी हत्या कर दी गई थी। तब से लेकर अब तक वीआईपी पहेली बना हुआ है। इधर, बीते दिनों भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की कथित पत्नी अभिनेत्री उर्मिला सनावर ने फेसबुक पर लाइव आकर कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग भी वायरल किए थे। इधर, उर्मिला के दावों के बाद से उत्तराखंड में सियासी घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस राज्य भर में भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन कर मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रही है। दुष्यंत गौतम ने इस मामले में गृह सचिव को पत्र भेज उनके खिलाफ आपराधिका साजिश रचे जाने का आरोप लगाया है। इधर, उर्मिला सनावर द्वारा इस प्रकरण में भाजपा नेताओं का नाम घसीटे जाने से पार्टी कार्यकर्ताओं में आक्रोश भी है। उनके पति सुरेश राठौर ने कल प्रेसवार्ता कर उर्मिला का नाम कांग्रेस से भी जोड़ा था।

47 सोशल मीडिया चैनल बैन करने की मांग

भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम ने गृह सचिव को पत्र लिखकर सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ चलाए जा रहे भ्रामक अभियान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कुछ असामाजिक तत्वों ने आपराधिक साजिश के तहत उनका फर्जी ऑडियो तैयार किया है, जिसके जरिए उनकी सामाजिक और राजनीतिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इस सामग्री को कई मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित किया जा रहा है। उन्होंने गृह सचिव को 47 सोशल मीडिया हैंडल, फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम हैंडल, यूट्यूब चैनल और ट्विटर अकाउंट की सूची भेजी है। गौतम ने आरोप लगाया कि इन अकाउंट्स और चैनलों के जरिए उनकी मानहानि और छवि खराब की जा रही है। उन्होंने इन सभी अकाउंट से सामग्री हटाने की मांग के साथ संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और समाचार चैनलों को दिशानिर्देश जारी करने को कहा है।

ये भी पढ़ें- नए साल के जश्न पर मौसम का वार! 30-31 दिसंबर को बारिश और 27 तक भीषण ठंड का ऑरेंज अलर्ट

गलत काम करने वाले बख्शे न जाएं:त्रिवेंद्र

पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि समाज में गलत कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाना चाहिए। गुरुवार को मीडिया कर्मियों ने त्रिवेंद्र रावत से भाजपा नेताओं पर आरोप लगाने वाली महिला के बयानों को लेकर सवाल पूछे। इसके जबाव में त्रिवेंद्र ने कहा कि यह महिलाओं से जुड़ा विषय है। उन्होंने कहा कि कोई भी हो गलत काम करने की छूट किसी को भी नहीं होनी चाहिए। मेरा भाई हो, मेरा बच्चा हो, किसी को भी इस तरह के काम की छूट नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि समाज की छवि खराब करने का काम नहीं होना चाहिए। मुझे यह सब बातें सुनकर व्यक्तिगत रूप से भी तकलीफ हुई है।

ये भी पढ़ें- माथे पर त्रिपुंड, गले में रुद्राक्ष… वसीम और जावेद ने गड़े खजाने के नाम पर पैरों तले खिसका दी ‘जमीन’, लोग सन्न

कांग्रेस का हमलावर रुख

अंकिता भंडारी हत्याकांड की निष्पक्ष जांच और इस मामले के वीआईपी के खिलाफ कार्रवाई के लिए कांग्रेस ने चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान कर दिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सभी महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस समेत सभी आनुषंगिक संगठनों को 27 दिसंबर से ब्लॉक स्तर पर नियमित रूप से सरकार के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन करने के निर्देश दिए। कहा कि  जनवरी 2026 के पहले हफ्ते में गढ़वाल मंडल में अंकिता भंडारी को इंसाफ दो रैली निकाली जाएगी। कहा कि बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण के नारे लगाने वाले भाजपा के नेता ही महिलाओं की असली दुश्मन है।

 

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Updated on:

26 Dec 2025 08:44 am

Published on:

26 Dec 2025 08:32 am

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / अंकिता हत्याकांड : दुष्यंत गौतम बोले…मेरे खिलाफ हो रही आपराधिक साजिश, गृह सचिव को लिखी चिट्ठी

बड़ी खबरें

View All

देहरादून

उत्तराखंड

ट्रेंडिंग

बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कश्मीरी शॉल विक्रेता से की मारपीट, JKSA ने DGP को लिखा पत्र

देहरादून

माथे पर त्रिपुंड, गले में रुद्राक्ष… वसीम और जावेद ने गड़े खजाने के नाम पर पैरों तले खिसका दी ‘जमीन’, लोग सन्न

Waseem, Javed, and others, disguised as holy men, defrauded a man named Rajkumar of 81 lakh rupees by falsely claiming that a treasure was buried inside his house
देहरादून

नए साल के जश्न पर मौसम का वार! 30-31 दिसंबर को बारिश और 27 तक भीषण ठंड का ऑरेंज अलर्ट

The IMD has issued a forecast for rain and snowfall in Uttarakhand around the end of the year and New Year 2026
देहरादून

2026 का अवकाश कैलेंडर जारी : जानें नए साल में कुल कितनी सरकारी छुट्टियां, किस पर्व की छुट्टी कब

The holiday calendar for 2026 has been released in Uttarakhand
देहरादून

हरिद्वार में गोलियों की ठांय-ठांय: कोर्ट पेशी के दौरान पुलिस पर हमला, क्रॉस फायरिंग में दो जवान और कुख्यात अपराधी घायल

haridwar police encounter firing constables injured
देहरादून
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.