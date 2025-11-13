शराब कारोबारियों और बिल्डर्स के ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड, बैंक खाते फ्रीज

Income Tax Raid:इनकम टैक्स की टीमों की ताबड़तोड़ छापेमारी से देहरादून में हड़कंप मचा हुआ है। बुधवार को आयकर विभाग की टीमों ने दून में शराब कारोबारियों व बिल्डरों के घर और दफ्तरों पर छापे मारे। छह से अधिक टीमों ने अलग-अलग क्षेत्रों में घरों और कार्यालयों में दस्तावेज खंगाले। बताया जा रहा है कि टीम ने कुछ दस्तोवज कब्जे में लिए हैं, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। आयकर विभाग की टीमों ने चार बिल्डर्स और दो शराब कारोबारियों के घर व कार्यालयों में सुबह तड़के ही छापेमारी शुरू कर दी थी। टीम ने एमकेपी रोड, द्वारिका स्टोर, राजपुर रोड, लाल तप्पड़ आदि स्थानों पर छापेमारी की। बताया जा रहा है कि करीब एक दर्जन से अधिक स्थानों पर आयकर की टीमों ने जांच की। चर्चा है कि टीमों ने इन बिल्डर्स और शराब कारोबारियों के दिल्ली स्थित ठिकानों पर भी छापेमारी की है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। इधर, बताया जा रहा है कि दून में आयकर विभाग की टीमों को कुछ जगहों से नगदी और जेवरात भी मिले हैं। आयकर विभाग की टीम ने उनके बैंक लॉकर और खातों की भी जांच की। विभागीय टीम ने कुछ कारोबारियों के बैंक खाते फ्रीज भी करा दिए हैं। आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है।