Cabinet Decision:प्रदेश में देवभूमि परिवार योजना लागू, कर्मियों के विनियमितिकरण को उपसमिति होगी गठित

Cabinet Decision:कैबिनेट ने आज बड़ा फैसला लेते हुए उत्तराखंड में देवभूमि परिवार योजना लागू करने को मंजूरी दे दी है। बुधवार को उत्तराखंड सचिवालय में सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया गया। बैठक में कैबिनेट ने कुल 12 प्रस्तावों पर मुहर लगाई। इसमें देवभूमि परिवार योजना भी शामिल है। इस योजना के तहत अब उत्तराखंड में हर परिवार की एक विशेष आईडी बनाई जाएगी। कैबिनेट में उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम के कर्मचारियों के नियमितीकरण और वेतन के मामले में मंत्रिमंडल की उप समिति गठित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। ये उप समिति जल्द ही कर्मचारियों को पक्का करने और उनके वेतन से संबंधित मसलों को सुलझाने का काम करेगी। धामी कैबिनेट में आज कुल 12 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास हुए। उत्तराखंड सचिवालय में आज हुई कैबिनेट बैठक में राज्य स्थापना रजत जयंती के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु और पीएम नरेन्द्र मोदी की ओर से दिए गए मार्गदर्शन के लिए मंत्रीमंडल ने उनका आभार जताया। कैबिनेट ने अपने आभार में कहा कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के प्रेरणादायी मार्गदर्शन से उत्तराखंड को सतत विकास, लोक कल्याण और नवाचार के पथ पर आगे बढ़ाने की दिशा में संकल्प और भी सुदृढ़ हुआ है।