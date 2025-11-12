Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देहरादून

Cabinet Decision:प्रदेश में देवभूमि परिवार योजना लागू, कर्मियों के विनियमितिकरण को उपसमिति होगी गठित

Cabinet Decision:उत्तराखंड में देवभूमि परिवार योजना लागू करने का रास्ता साफ हो गया है। बैठक के बाद आज कैबिनेट ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। इस योजना के तहत उत्तराखंड में निवास करने वाले हर परिवार की एक आईडी बनाई जाएगी। कैबिनेट में देवभूमि परिवार सहित 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

2 min read
Google source verification

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Nov 12, 2025

A cabinet meeting was held in Uttarakhand today under the chairmanship of CM Pushkar Singh Dhami

देहरादून सचिवालय में आज उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक हुई। फोटो सोर्स सूचना विभाग

Cabinet Decision:कैबिनेट ने आज बड़ा फैसला लेते हुए उत्तराखंड में देवभूमि परिवार योजना लागू करने को मंजूरी दे दी है। बुधवार को उत्तराखंड सचिवालय में सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया गया। बैठक में कैबिनेट ने कुल 12 प्रस्तावों पर मुहर लगाई। इसमें देवभूमि परिवार योजना भी शामिल है। इस योजना के तहत अब उत्तराखंड में हर परिवार की एक विशेष आईडी बनाई जाएगी। कैबिनेट में उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम के कर्मचारियों के नियमितीकरण और वेतन के मामले में मंत्रिमंडल की उप समिति गठित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। ये उप समिति जल्द ही कर्मचारियों को पक्का करने और उनके वेतन से संबंधित मसलों को सुलझाने का काम करेगी। धामी कैबिनेट में आज कुल 12 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास हुए। उत्तराखंड सचिवालय में आज हुई कैबिनेट बैठक में राज्य स्थापना रजत जयंती के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु और पीएम नरेन्द्र मोदी की ओर से दिए गए मार्गदर्शन के लिए मंत्रीमंडल ने उनका आभार जताया। कैबिनेट ने अपने आभार में कहा कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के प्रेरणादायी मार्गदर्शन से उत्तराखंड को सतत विकास, लोक कल्याण और नवाचार के पथ पर आगे बढ़ाने की दिशा में संकल्प और भी सुदृढ़ हुआ है।

देवभूमि परिवार योजना के मायने

देवभूमि परिवार योजना के तहत उत्तराखंड में निवासरत सभी परिवारों की एक विशेष आईडी बनाई जाएगी। सभी परिवारों को विस्तृत डाटाबेस तैयार किया जाएगा। इसी डाटाबेस के आधार पर परिवारों को विशिष्ट परिवार पहचान संख्या दी जाएगी। चिह्नित परिवारों की लाभार्थी योजनाओं को उनकी आईडी से संबंध किया जाएगा। परिवारों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ देने के लिए ये योजना लागू की जा रही है। इस आईडी में ये भी अपडेट होगा कि संबंधित लाभार्थी परिवार कितनी योजनाओं का लाभ उठा चुका है और कितनी योजनाओं का लाभ उसे और लेना है। इसकी एक पासबुक तैयार हो जाएगी। लाभार्थियों को पासबुक के माध्यम से प्रत्यक्ष तौर पर लाभ की सूचना मिलेगी। साथ ही अपात्र लाभार्थियों का चिह्नीकरण भी होगा।

ये भी पढ़ें-Nithari Case:सुरेंद्र कोली के परिवार ने काटी कलंक की सजा, सब कुछ हो गया तहस-नहस

मकान का पांच लाख मुआवजा मिलेगा

उत्तराखंड में अस्थाई कर्मचारियों को नियमित करने के लिए जल्द ही उप समिति का गठन किया जाएगा। ये समिति दो माह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। कैबिनेट में निर्णय लिया गया कि उपनल से विदेशों में भी नौकरी दिलाने का काम किया जाएगा। आपदा में मृतक आश्रितों को अब चार की जगह पांच लाख रुपये मुआवजा दिया जाएगा। पक्का मकान ध्वस्त होने पर भी पीड़ित परिवारों को पांच लाख रुपये दिए जाएंगे। दैनिक, संविदा और तदर्थ कर्मचारियों के मामले में मंत्रिमंडल की उप समिति का गठन किया जाएगा। ये कमेटी नियमितीकरण को लेकर कट ऑफ डेट तय करेगी।

ये भी पढ़ें-कांग्रेस में बड़े फेरबदल : गणेश गोदियाल बने प्रदेश अध्यक्ष, हाईकमान ने कई जिलाध्यक्ष भी बदले

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

12 Nov 2025 04:48 pm

Published on:

12 Nov 2025 03:31 pm

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / Cabinet Decision:प्रदेश में देवभूमि परिवार योजना लागू, कर्मियों के विनियमितिकरण को उपसमिति होगी गठित

बड़ी खबरें

View All

देहरादून

उत्तराखंड

ट्रेंडिंग

पत्रकार पर कातिलाना हमला करने वाले बिल्डर के अवैध निर्माण पर चला सीएम का बुल्डोजर

Encroachment of builder accused of attacking journalist demolished in Haldwani
देहरादून

Nithari Case:सुरेंद्र कोली के परिवार ने काटी कलंक की सजा, सब कुछ हो गया तहस-नहस

The family of Nithari case accused Surendra Koli has been shattered and his house has become a ruin
देहरादून

कांग्रेस में बड़े फेरबदल : गणेश गोदियाल बने प्रदेश अध्यक्ष, हाईकमान ने कई जिलाध्यक्ष भी बदले

Ganesh Godiyal has been appointed as the state president of Uttarakhand Congress.
देहरादून

संबंध बनाने से इनकार पर महिला को खौफनाक सजा, लाश थैले में भरकर लगाई ठिकाने, खुलासे से लोग सन्न

contractor in Udham Singh Nagar murdered a woman after she refused to have sex with him and disposed of her body
देहरादून

बेकाबू बस में 45 स्कूली बच्चे मचाने लगे बचाओ-बचाओ का शोर…शराबी चालक ऐसे चढ़ा हत्थे

Drunk bus driver in Uttarakhand endangers the lives of 45 children
देहरादून
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.