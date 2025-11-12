कांग्रेस में बड़े फेरबदल : गणेश गोदियाल बने प्रदेश अध्यक्ष, हाईकमान ने कई जिलाध्यक्ष भी बदले

Reshuffle In Congress:कांग्रेस आला कमान ने पार्टी में बड़े स्तर पर संगठनात्मक बदलाव कर दिए हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने गणेश गोदियाल को एक बार फिर से उत्तराखंड की कमान सौंपी है। एआईसीसी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने मंगलवार देर रात इस संबंध में पत्र जारी किया। पार्टी के नए जिलाध्यक्षों की लिस्ट भी जारी कर दी गई है। बता दें कि अभी तक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी करन माहरा पर थी। पार्टी ने माहरा के स्थान पर गोदियाल को प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व सौंपा है। गोदियाल इससे पहले अगस्त 2021 से मार्च 2022 तक उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष रह चुके हैं। उस दौरान उन्होंने विस चुनाव 2022 में पार्टी की कमान संभाली थी। उनकी नियुक्ति पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की विशेष सहमति मानी जा रही है। इस पुनर्गठन को विस चुनावों की तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है। पार्टी ने प्रीतम सिंह को प्रचार समिति जबकि हरक सिंह रावत को चुनाव प्रबंधन समिति की कमान सौंपी है। दोनों को विधानसभा चुनावों से पहले संगठन को सक्रिय करने की रणनीतिक भूमिका निभाने की जिम्मेदारी दी गई है। इनके अलावा पार्टी ने करन माहरा को कांग्रेस कार्यसमिति में विशेष आमंत्रित सदस्य नियुक्त किया है। पार्टी ने उनके कार्यकाल के दौरान हुए संगठनात्मक प्रयासों की सराहना की है।