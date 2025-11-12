कांग्रेस में बड़े फेरबदल : गणेश गोदियाल बने प्रदेश अध्यक्ष, हाईकमान ने कई जिलाध्यक्ष भी बदले

गणेश गोदियाल और करन माहरा। फोटो सोर्स एआई
Reshuffle In Congress:कांग्रेस आला कमान ने पार्टी में बड़े स्तर पर संगठनात्मक बदलाव कर दिए हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने गणेश गोदियाल को एक बार फिर से उत्तराखंड की कमान सौंपी है। एआईसीसी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने मंगलवार देर रात इस संबंध में पत्र जारी किया। पार्टी के नए जिलाध्यक्षों की लिस्ट भी जारी कर दी गई है। बता दें कि अभी तक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी करन माहरा पर थी। पार्टी ने माहरा के स्थान पर गोदियाल को प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व सौंपा है। गोदियाल इससे पहले अगस्त 2021 से मार्च 2022 तक उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष रह चुके हैं। उस दौरान उन्होंने विस चुनाव 2022 में पार्टी की कमान संभाली थी। उनकी नियुक्ति पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की विशेष सहमति मानी जा रही है। इस पुनर्गठन को विस चुनावों की तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है। पार्टी ने प्रीतम सिंह को प्रचार समिति जबकि हरक सिंह रावत को चुनाव प्रबंधन समिति की कमान सौंपी है। दोनों को विधानसभा चुनावों से पहले संगठन को सक्रिय करने की रणनीतिक भूमिका निभाने की जिम्मेदारी दी गई है। इनके अलावा पार्टी ने करन माहरा को कांग्रेस कार्यसमिति में विशेष आमंत्रित सदस्य नियुक्त किया है। पार्टी ने उनके कार्यकाल के दौरान हुए संगठनात्मक प्रयासों की सराहना की है।
कांग्रेस हाईकमान ने कुमाऊ मंडल में हल्द्वानी, नैनीताल, यूएसनगर सहित छह सांगठनिक जिला एवं महानगर इकाइयों में जहां वर्तमान अध्यक्षों पर दोबारा भरोसा जताया है। वहीं पिथौरागढ़, बागेश्वर, रुद्रपुर, काशीपुर समेत पांच जगहों पर नए अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। बागेश्वर में भगत सिंह डसीला की जगह अर्जुन सिंह बिष्ट, पिथौरागढ़ में अंजू लुंठी की जगह मुकेश पंत, चम्पावत में पूरन सिंह कठैत की जगह चिराग सिंह फर्त्याल, रुद्रपुर में सीपी शर्मा की जगह ममता रानी और काशीपुर में मुशर्रफ हुसैन की जगह अलका पाल को अध्यक्ष बनाया है। नैनीताल जिलाध्यक्ष राहुल छिमवाल, हल्द्वानी महानगर अध्यक्ष गोविंद सिंह बिष्ट, यूएसनगर जिलाध्यक्ष हिमांशु गाबा, अल्मोड़ा में भूपेंद्र सिंह भोज, रानीखेत में दीपक किरोला,डीडीहाट में मनोहर सिंह तोलिया को दोबारा जिम्मेदारी दी है।
कांग्रेस ने चमोली में सुरेश डिमरी, देहरादून महानगर में डॉ. जसविंदर सिंह गोगी, देवप्रयाग उत्तम असवाल, हरिद्वार ग्रामीण में बालेश्वर सिंह, हरिद्वार शहर में अमन गर्ग, कोटद्वार ग्रामीण विकास नेगी, कोटद्वार शहर मीना देवी, पछवादून संजय किशोर, परवादून मोहित उनियाल, पौड़ी में विनोद सिंह नेगी, रुड़की में फुरकान अहमद, रुड़की शहर में राजेंद्र चौधरी, रुद्रप्रयाग में कुलदीप कंडारी, टिहरी गढ़वाल में मुरारी लाल खंडवाल और उत्तरकाशी में प्रदीप सिंह रावत को अध्यक्ष बनाया गया है।
