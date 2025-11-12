Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देहरादून

कांग्रेस में बड़े फेरबदल : गणेश गोदियाल बने प्रदेश अध्यक्ष, हाईकमान ने कई जिलाध्यक्ष भी बदले

Reshuffle In Congress:कांग्रेस हाईकमान ने गणेश गोदियाल को प्रदेश अध्यक्ष का जिम्मा सौंपा है। गोदियाल दूसरी बार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। आलाकमान ने कई जिलों में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भी बदल दिए हैं। कुछ जिलाध्यक्षों को रिपीट भी किया गया है। इसी के साथ ही कांग्रेस ने 2027 विस चुनाव की तैयारियां भी तेज कर दीं हैं।

2 min read
Google source verification

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Nov 12, 2025

Ganesh Godiyal has been appointed as the state president of Uttarakhand Congress.

गणेश गोदियाल और करन माहरा। फोटो सोर्स एआई

Reshuffle In Congress:कांग्रेस आला कमान ने पार्टी में बड़े स्तर पर संगठनात्मक बदलाव कर दिए हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने गणेश गोदियाल को एक बार फिर से उत्तराखंड की कमान सौंपी है। एआईसीसी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने मंगलवार देर रात इस संबंध में पत्र जारी किया। पार्टी के नए जिलाध्यक्षों की लिस्ट भी जारी कर दी गई है। बता दें कि अभी तक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी करन माहरा पर थी। पार्टी ने माहरा के स्थान पर गोदियाल को प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व सौंपा है। गोदियाल इससे पहले अगस्त 2021 से मार्च 2022 तक उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष रह चुके हैं। उस दौरान उन्होंने विस चुनाव 2022 में पार्टी की कमान संभाली थी। उनकी नियुक्ति पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की विशेष सहमति मानी जा रही है। इस पुनर्गठन को विस चुनावों की तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है। पार्टी ने प्रीतम सिंह को प्रचार समिति जबकि हरक सिंह रावत को चुनाव प्रबंधन समिति की कमान सौंपी है। दोनों को विधानसभा चुनावों से पहले संगठन को सक्रिय करने की रणनीतिक भूमिका निभाने की जिम्मेदारी दी गई है। इनके अलावा पार्टी ने करन माहरा को कांग्रेस कार्यसमिति में विशेष आमंत्रित सदस्य नियुक्त किया है। पार्टी ने उनके कार्यकाल के दौरान हुए संगठनात्मक प्रयासों की सराहना की है।

कुमाऊं में ये बने जिलाध्यक्ष

कांग्रेस हाईकमान ने कुमाऊ मंडल में हल्द्वानी, नैनीताल, यूएसनगर सहित छह सांगठनिक जिला एवं महानगर इकाइयों में जहां वर्तमान अध्यक्षों पर दोबारा भरोसा जताया है। वहीं पिथौरागढ़, बागेश्वर, रुद्रपुर, काशीपुर समेत पांच जगहों पर नए अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। बागेश्वर में भगत सिंह डसीला की जगह अर्जुन सिंह बिष्ट, पिथौरागढ़ में अंजू लुंठी की जगह मुकेश पंत, चम्पावत में पूरन सिंह कठैत की जगह चिराग सिंह फर्त्याल, रुद्रपुर में सीपी शर्मा की जगह ममता रानी और काशीपुर में मुशर्रफ हुसैन की जगह अलका पाल को अध्यक्ष बनाया है। नैनीताल जिलाध्यक्ष राहुल छिमवाल, हल्द्वानी महानगर अध्यक्ष गोविंद सिंह बिष्ट, यूएसनगर जिलाध्यक्ष हिमांशु गाबा, अल्मोड़ा में भूपेंद्र सिंह भोज, रानीखेत में दीपक किरोला,डीडीहाट में मनोहर सिंह तोलिया को दोबारा जिम्मेदारी दी है।

ये भी पढ़ें-संबंध बनाने से इनकार पर महिला को खौफनाक सजा, लाश थैले में भरकर लगाई ठिकाने, खुलासे से लोग सन्न

गढ़वाल मंडल की इन्हें कमान

कांग्रेस ने चमोली में सुरेश डिमरी, देहरादून महानगर में डॉ. जसविंदर सिंह गोगी, देवप्रयाग उत्तम असवाल, हरिद्वार ग्रामीण में बालेश्वर सिंह, हरिद्वार शहर में अमन गर्ग, कोटद्वार ग्रामीण विकास नेगी, कोटद्वार शहर मीना देवी, पछवादून संजय किशोर, परवादून मोहित उनियाल, पौड़ी में विनोद सिंह नेगी, रुड़की में फुरकान अहमद, रुड़की शहर में राजेंद्र चौधरी, रुद्रप्रयाग में कुलदीप कंडारी, टिहरी गढ़वाल में मुरारी लाल खंडवाल और उत्तरकाशी में प्रदीप सिंह रावत को अध्यक्ष बनाया गया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

Updated on:

12 Nov 2025 07:33 am

Published on:

12 Nov 2025 07:32 am

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / कांग्रेस में बड़े फेरबदल : गणेश गोदियाल बने प्रदेश अध्यक्ष, हाईकमान ने कई जिलाध्यक्ष भी बदले

बड़ी खबरें

View All

देहरादून

उत्तराखंड

ट्रेंडिंग

संबंध बनाने से इनकार पर महिला को खौफनाक सजा, लाश थैले में भरकर लगाई ठिकाने, खुलासे से लोग सन्न

contractor in Udham Singh Nagar murdered a woman after she refused to have sex with him and disposed of her body
देहरादून

बेकाबू बस में 45 स्कूली बच्चे मचाने लगे बचाओ-बचाओ का शोर…शराबी चालक ऐसे चढ़ा हत्थे

Drunk bus driver in Uttarakhand endangers the lives of 45 children
देहरादून

गैंगरेप के आरोपी बरी : कोर्ट ने पुलिस जांच को बताया दूषित, बाबा की सुनी बातों पर…

The court acquitted the gang rape accused and questioned the police investigation
देहरादून

दिल्ली ब्लास्ट में उत्तराखंड का युवक घायल, परिजनों में मचा हड़कंप, राज्य में हाई अलर्ट

लाल किले के पास कार ब्लास्ट से दहली दिल्ली! 8 की मौत, 25 घायल, CM साय ने जताया शोक, बोले- यह घटना अत्यंत हृदयविदारक...(photo-patrika)
देहरादून

धार्मिक स्थलों पर शराब के खिलाफ आंदोलन तेज, लोगों ने ठेके पर जड़े ताले, तीर्थनगरी में निकला जुलूस

People took out a procession in Rishikesh to protest against the liquor shop
देहरादून
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.