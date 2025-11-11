संबंध बनाने से इनकार पर महिला को खौफनाक सजा, लाश थैले में भरकर लगाई ठिकाने, खुलासे से लोग सन्न

Crime News:संबंध बनाने से इनकार करने पर एक ठेकेदार ने महिला की हत्या कर उसकी लाश ठिकाने लगा डाली। ये घटना उत्तराखंड के ऊधमसिंह नगर में बीते 30 अक्तूबर को घटी थी। इसका पुलिस ने अब खुलासा कर दिया है। एसएसपी मणिकांत शुक्ला ने सुनीता हत्याकांड का खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि बीते एक नवंबर को खेतलखंडा खाम के पास झाड़ी में एक बड़े थैले से पकड़िया निवासी सुनीता का शव बरामद हुआ था। सुनीता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया था। इस मामले में पुलिस ने करीब 400 सीसीटीवी खंगाले और संदिग्धों से पूछताछ की। एसएसपी के मुताबिक एक फुटेज में 30 अक्तूबर को ग्राम ढाकर, थाना खुर्जा, बुलन्दशहर (यूपी) निवासी 59 वर्षीय ठेकेदार उदयवीर शर्मा की बाइक पर सुनीता बैठकर जाती दिखी थी। उसके अगले ही दिन 31 अक्तूबर को ठेकेदार ने अपना किराए का कमरा खाली कर दिया था। इसी आधार पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। उदयवीर ने पुलिस को बताया कि 30 अक्तूबर की रात वह बाइक से अपने कमरे में जा रहा था। इसी दौरान उसे रास्ते में सुनीता मिली थी। वह सुनीता को लिफ्ट देकर अपने कमरे में ले गया था। उस वक्त ठेकेदार ने अत्यधिक शराब पी थी। उसके मुंह से शराब की दुर्गंध आने पर सुनीता ने उससे संबंध बनाने से इनकार कर दिया था। उसके बाद सुनीता ने कपड़े फाड़कर उसे फंसाने की धमकी देते हुए उससे रुपये की डिमांड भी की। इस पर ठेकेदार ने गला दबाकर सुनीता का कत्ल कर दिया था।