Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देहरादून

संबंध बनाने से इनकार पर महिला को खौफनाक सजा, लाश थैले में भरकर लगाई ठिकाने, खुलासे से लोग सन्न

Crime News:संबंध बनाने से इनकार करने पर एक ठेकेदार ने एक महिला को ऐसी सजा दी कि उसका हश्र देख लोगों की रूह कांप उठी। आरोपी ने संबंध बनाने से इनकार करने पर उस महिला की निर्मम तरीके से हत्या कर दी और उसकी लाश थैले में भरकर ठिकाने लगा दी। इस ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा हुआ तो लोग दंग रह गए।

2 min read
Google source verification

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Nov 11, 2025

contractor in Udham Singh Nagar murdered a woman after she refused to have sex with him and disposed of her body

यूएस नगर पुलिस ने सुनीता हत्याकांड का खुलासा किया। फोटो सोर्स पुलिस मीडिया सेल

Crime News:संबंध बनाने से इनकार करने पर एक ठेकेदार ने महिला की हत्या कर उसकी लाश ठिकाने लगा डाली। ये घटना उत्तराखंड के ऊधमसिंह नगर में बीते 30 अक्तूबर को घटी थी। इसका पुलिस ने अब खुलासा कर दिया है। एसएसपी मणिकांत शुक्ला ने सुनीता हत्याकांड का खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि बीते एक नवंबर को खेतलखंडा खाम के पास झाड़ी में एक बड़े थैले से पकड़िया निवासी सुनीता का शव बरामद हुआ था। सुनीता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया था। इस मामले में पुलिस ने करीब 400 सीसीटीवी खंगाले और संदिग्धों से पूछताछ की। एसएसपी के मुताबिक एक फुटेज में 30 अक्तूबर को ग्राम ढाकर, थाना खुर्जा, बुलन्दशहर (यूपी) निवासी 59 वर्षीय ठेकेदार उदयवीर शर्मा की बाइक पर सुनीता बैठकर जाती दिखी थी। उसके अगले ही दिन 31 अक्तूबर को ठेकेदार ने अपना किराए का कमरा खाली कर दिया था। इसी आधार पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। उदयवीर ने पुलिस को बताया कि 30 अक्तूबर की रात वह बाइक से अपने कमरे में जा रहा था। इसी दौरान उसे रास्ते में सुनीता मिली थी। वह सुनीता को लिफ्ट देकर अपने कमरे में ले गया था। उस वक्त ठेकेदार ने अत्यधिक शराब पी थी। उसके मुंह से शराब की दुर्गंध आने पर सुनीता ने उससे संबंध बनाने से इनकार कर दिया था। उसके बाद सुनीता ने कपड़े फाड़कर उसे फंसाने की धमकी देते हुए उससे रुपये की डिमांड भी की। इस पर ठेकेदार ने गला दबाकर सुनीता का कत्ल कर दिया था।

आरोपी की बेटी की होनी है शादी

हत्याकांड के आरोपी उदयवीर की बेटी की शादी इसी माह 22 नवंबर को होनी है। शादी से पहले सुनीता की धमकी के कारण समाज में प्रतिष्ठा खराब होने की आशंका के चलते उदयवीर ने सुनीता की हत्या कर उसका शव थैले में भरकर ठिकान लगा दिया था। उदयवीर को भय था कि कहीं सुनीता के आरोपों की जानकारी उसकी बेटी या ससुराल पक्ष वालों को न मिल जाए। इसी के चलते उसने सुनीता का कत्ल कर दिया था।

ये भी पढ़ें- बेकाबू बस में 45 स्कूली बच्चे मचाने लगे बचाओ-बचाओ का शोर…शराबी चालक ऐसे चढ़ा हत्थे

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Published on:

11 Nov 2025 04:13 pm

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / संबंध बनाने से इनकार पर महिला को खौफनाक सजा, लाश थैले में भरकर लगाई ठिकाने, खुलासे से लोग सन्न

बड़ी खबरें

View All

देहरादून

उत्तराखंड

ट्रेंडिंग

बेकाबू बस में 45 स्कूली बच्चे मचाने लगे बचाओ-बचाओ का शोर…शराबी चालक ऐसे चढ़ा हत्थे

Drunk bus driver in Uttarakhand endangers the lives of 45 children
देहरादून

गैंगरेप के आरोपी बरी : कोर्ट ने पुलिस जांच को बताया दूषित, बाबा की सुनी बातों पर…

The court acquitted the gang rape accused and questioned the police investigation
देहरादून

दिल्ली ब्लास्ट में उत्तराखंड का युवक घायल, परिजनों में मचा हड़कंप, राज्य में हाई अलर्ट

लाल किले के पास कार ब्लास्ट से दहली दिल्ली! 8 की मौत, 25 घायल, CM साय ने जताया शोक, बोले- यह घटना अत्यंत हृदयविदारक...(photo-patrika)
देहरादून

धार्मिक स्थलों पर शराब के खिलाफ आंदोलन तेज, लोगों ने ठेके पर जड़े ताले, तीर्थनगरी में निकला जुलूस

People took out a procession in Rishikesh to protest against the liquor shop
देहरादून

भालुओं ने तीन महिलाओं को किया घायल, दहशत में आए लोगों ने उठाई सुरक्षा की मांग

Three women injured in bear attack in Uttarakhand
देहरादून
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.