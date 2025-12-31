चमोली सुरंग हादसा: सीएम धामी ने लिया हालात का जायजा, घायलों को बेहतर इलाज के निर्देश

सीएम धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "चमोली जनपद के पीपलकोटी में निर्माणाधीन टीएचडीसी विष्णुगाड़-पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना की टीबीएम साइट पर हुई दुर्घटना के संबंध में जिलाधिकारी चमोली से निरंतर संपर्क में हूं। सभी घायलों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने और आवश्यकतानुसार उच्च चिकित्सालयों में रेफर करने के निर्देश दिए हैं। ईश्वर से सभी घायल श्रमिकों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं।"
बता दें कि मंगलवार देर रात पिपलकोटी में टीएचडीसी हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन साइट पर शिफ्ट बदलने के दौरान हादसा हुआ। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, सुरंग के अंदर मजदूरों और सामान को ले जाने वाली दो लोकोमोटिव ट्रेनें आपस में टकरा गईं, जिससे बड़ी संख्या में लोग घायल हो गए।
चमोली के जिलाधिकारी गौरव कुमार ने बताया कि देर शाम हुए इस हादसे के समय मजदूरों को ले जा रही ट्रेन में कुल 109 लोग सवार थे और उनमें से करीब 60 लोग घायल हो गए। उन्होंने बताया कि इस घटना में शामिल सभी लोगों को बचा लिया गया है और सभी घायल लोगों की हालत स्थिर है।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि टीएचडीसी (इंडिया) द्वारा बनाए जा रहे विष्णुगाड-पीपलकोटी प्रोजेक्ट की पीपलकोटी सुरंग के अंदर सिंगल-ट्रैक पर एक लोकोमोटिव ट्रेन जिसमें मजदूर और अधिकारी थे और दूसरी जिसमें निर्माण का सामान था, तभी टक्कर हो गई।
उन्होंने आगे बताया कि ऐसी लोकोमोटिव ट्रेनों का इस्तेमाल लंबी सुरंगों के अंदर मजदूरों, इंजीनियरों, अधिकारियों और कंस्ट्रक्शन के सामान को लाने-ले जाने के लिए रोजाना किया जाता है। 10 घायल लोगों को इलाज के लिए गोपेश्वर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि 17 अन्य का इलाज पीपलकोटी के विवेकानंद अस्पताल में चल रहा है। उन्होंने बताया कि बाकी घायल लोगों की हालत स्थिर है। घायलों के परिजनों से बात की जा रही है।
