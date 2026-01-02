24 साल के युवक ने रेस्टोरेंट की कुर्सी पर ही त्याग दिए प्राण, मुंह तक नहीं पहुंच पाया हाथ में रखा निवाला

Heartbreaking Incident: रेस्टोरेंट में निवाला मुंह में डालने से पहले ही 24 साल के एक युवक ने प्राण त्याग दिए। ये दुखद घटना देहरादून के प्रेमनगर थाना क्षेत्र के नंदा चौकी स्थित एक रेस्टोरेंट में घटी है। यहां पर एक युवती ने पुलिस को बताया कि वह लेन नंबर-9, ग्रीन कॉलोनी बड़ोवाला पटेलनगर निवासी 24 वर्षीय मोहित नेगी के साथ गुरुवार शाम रेस्टोरेंट में खाना खाने आई थी। उन्होंने रेस्टोरेंट में खाने का ऑर्डर भी कर दिया था। खाना टेबल पर पहुंचते ही मोहित को अचानक चक्कर आया और वह गश खाकर गिर गया। इससे रेस्टोरेंट में अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने रेस्टोरेंट पहुंचकर एंबुलेंस से मोहित को कोरोनेशन अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एक पल में ही मोहित की मौत की खबर सुन परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। इस हृदयविदारक घटना से हर कोई स्तब्ध है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हालांकि अभी मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है।