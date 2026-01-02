2 जनवरी 2026,

शुक्रवार

देहरादून

24 साल के युवक ने रेस्टोरेंट की कुर्सी पर ही त्याग दिए प्राण, मुंह तक नहीं पहुंच पाया हाथ में रखा निवाला

Heartbreaking Incident: युवती के साथ खाना खाने रेस्टोरेंट पहुंचे 24 साल के एक युवक ने कुर्सी और टेबल पर ही प्राण त्याग दिए। उसे अचानक बेहोश देख आसपास बैठे ग्राहकों और रेस्टोरेंट कर्मियों में हड़कंप मच गया। अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस हृदयविदारक घटना से हर कोई स्तब्ध है।

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Jan 02, 2026

A 24-year-old man who had gone to a restaurant in Dehradun to eat died while sitting on a chair at a table

एआई से बनाई गई प्रतीकात्मक फोटो

Heartbreaking Incident: रेस्टोरेंट में निवाला मुंह में डालने से पहले ही 24 साल के एक युवक ने प्राण त्याग दिए। ये दुखद घटना देहरादून के प्रेमनगर थाना क्षेत्र के नंदा चौकी स्थित एक रेस्टोरेंट में घटी है। यहां पर एक युवती ने पुलिस को बताया कि वह लेन नंबर-9, ग्रीन कॉलोनी बड़ोवाला पटेलनगर निवासी 24 वर्षीय मोहित नेगी के साथ गुरुवार शाम रेस्टोरेंट में खाना खाने आई थी। उन्होंने रेस्टोरेंट में खाने का ऑर्डर भी कर दिया था। खाना टेबल पर पहुंचते ही मोहित को अचानक चक्कर आया और वह गश खाकर गिर गया। इससे रेस्टोरेंट में अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने रेस्टोरेंट पहुंचकर एंबुलेंस से मोहित को कोरोनेशन अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एक पल में ही मोहित की मौत की खबर सुन परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। इस हृदयविदारक घटना से हर कोई स्तब्ध है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हालांकि अभी मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है।

प्रतियोगी परीक्षाओं की कर रहा था तैयारी

रेस्टोरेंट में निवाला खाने से पहले ही मोहित की मौत की खबर हर कोई स्तब्ध है।  प्रेमनगर थानाध्यक्ष कुंदन राम के मुताबिक, गुरुवार शाम सूचना मिली कि नंदा की चौकी स्थित रेस्टोरेंट में एक युवक बेहोश होकर गिर पड़ा है। सूचना मिलते ही थाना प्रेमनगर से चौकी प्रभारी बिधौली प्रवीण सैनी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंची पुलिस ने एंबुलेंस बुलाकर मोहित को कोरोनेशन अस्पताल पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों के अनुसार, मोहित प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। इसके लिए वह रात दिन कड़ी मेहनत कर रहा था। मोहित ने सुखद भविष्य के तमाम सपने संजोए हुए थे,लेकिन क्रूर काल ने चंद क्षणों में ही उसके प्राण हर लिए।

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

02 Jan 2026 09:18 am

Published on:

02 Jan 2026 08:54 am

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / 24 साल के युवक ने रेस्टोरेंट की कुर्सी पर ही त्याग दिए प्राण, मुंह तक नहीं पहुंच पाया हाथ में रखा निवाला

