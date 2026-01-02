25000 में मिल जाती हैं शादी के लिए लड़कियां…कैबिनेट मंत्री के पति के बयान से मचा हंगामा  

Controversial Statement : कैबिनेट मंत्री के पति के बयान से राज्यभर में हंगामा मचा हुआ है। ये वीडियो बीते 23 दिसंबर को उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के स्याही देवी भाजपा मंडल का बताया जा रहा है। यहां पर मंडल की बैठक में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू मौजूद थे। वीडियो में साहू कुछ युवाओं से संवाद करते नजर आ रहे हैं। साहू उन युवकों से ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि तुमने अब तक शादी क्यों नहीं की। हमारे वक्त में तो आपकी उम्र के लोगों के तीन-चार बच्चे होते थे। खैर कोई बात नहीं अब हम तुम्हारी शादी कराएंगे। वीडियो में साहू कहते सुनाई दे रहे हैं कि बिहार में शादी के लिए लड़कियां 20 से 25 हजार रुपये में आसानी से मिल जाती हैं। किसी ने उस संवाद का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने से पूरे राज्य में हंगामा मचा हुआ है।