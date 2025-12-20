20 दिसंबर 2025,

शनिवार

देहरादून

मौसम कुछ ही घंटों में लेगा करवट : आज से दो दिन बारिश, घने कोहरे और भीषण ठंड का ऑरेंज अलर्ट

Severe Cold Alert:मौसम कुछ ही घंटों के भीतर करवट बदलने वाला है। आईएमडी ने आज और कल राज्य के पर्वतीय जिलों में बारिश-बर्फबारी का पूर्वानुमान जारी किया है। साथ ही मैदानी इलाकों में घने कोहरे, भीषण शीत दिवस का ऑरेंज और यलो अलर्ट जारी किया है। बारिश-बर्फबारी से न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट के आसार हैं।

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Dec 20, 2025

Rain and snowfall are forecast in Uttarakhand today and tomorrow, along with an orange alert for dense fog and severe cold day conditions

उत्तराखंड में मौसम आज से करवट बदल सकता है

Severe Cold Alert:मौसम कुछ ही घंटों के भीतर करवट बदलने को बेताब है। आईएमडी के मुताबिक उत्तराखंड में आज और कल पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल सकता है। राज्य के पर्वतीय इलाकों में आज सुबह से काफी ठंड है। आसमान में हल्के बाद छाए हुए हैं। इससे धूप बेअसर साबित हो रही है। आज सुबह पर्वतीय इलाकों में जमकर पाला पड़ा हुआ था। उधर, यूएस नगर, हरिद्वार, पौड़ी, देहरादून आदि के मैदानी इलाकों में कल शाम से ही घना कोहरा छाया हुआ था। इसके कारण समूचा प्रदेश भीषण ठंड की चपेट में है। आईएमडी ने आज यूएस नगर और हरिद्वार जिले में घने से घना कोहरा छाने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही इन दो जिलों में आज भीषण शीत दिवस की स्थिति पैदा होने का भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने आज नैनीताल, पौड़ी, चम्पावत और देहरादून जिले के मैदानी इलाकों में घने कोहरे का यलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही आज और कल राज्य के चार पर्वतीय जिलों में बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है।

आज और कल यहां बारिश के आसार

आईएमडी ने आज और कल उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जिले के कुछ स्थानों पर बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक राज्य में 35 सौ मीटर या इससे अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में आज और कल बर्फबारी भी हो सकती है। इससे राज्य में ठंड में भीषण बढ़ोत्तरी के आसार हैं। राज्य में अगले दो दिन दो डिग्री तक तापमान बढ़ने और उसके बाद चार डिग्री तक पारा गिरने की संभावना है। आने वाले दिनों में राज्य में ठंड चरम पर होगी। क्रिसमस के दौरान राज्य में बेहद ठंड की संभावना है।

ये भी पढ़ें- आंगन में घुसे तीन भालू : घर का दरवाजा खटखटाया फिर आपस में भिड़े, खौफनाक नजारा देख सन्न रह गए लोग

देहरादून

