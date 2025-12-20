आंगन में घुसे तीन भालू : घर का दरवाजा खटखटाया फिर आपस में भिड़े, खौफनाक नजारा देख सन्न रह गए लोग

उत्तरकाशी में तीन भालू घर के आंगन में घुस आए और दरवाजा खटखटाने लगे।
Bears Knocked On Doors : भालुओं के आतंक से लोगों में भय का माहौल है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के टकनौर क्षेत्र के मल्ला गांव सहित कई गांवों में भालू घरों की छतों और आंगन में बेखौफ घूम रहे हैं। इस कारण लोग अंधेरा होने के बाद घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। गुरुवार रात एक घटना भटवाड़ी ब्लॉक के मल्ला गांव में देखने को मिली है। यहां एक भालू और उसके दो बच्चे घर में घुस आए और भोजन की तलाश में आंगन में घूमते रहे। यहां तक की भालुओं की गैंग ने इस घर के दरवाजे पर भी कई बार दस्तक दी। इससे घर के भीतर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। भालू काफी देर तक इस घर के आंगन में घूमते रहे। अगली सुबह सीसीटीवी फुटेज देख गांव वालों की रूह कांप उठी। लोगों ने बताया कि गांवों में पिछले कई दिनों से भालुओं ने आतंक मचा रखा है।
मल्ला डांग गांव में भालुओं ने भीषण आतंक फैला रखा है। यहां के राजेश पंवार के मुताबिक, पिछले चार माह से भालू की दहशत में जीवन यापन कर रहे हैं। भालू लगातार उनके घर पर आकर उनके दरवाजे और खिड़कियों को खटखटाकर खोलने का प्रयास करते रहते हैं। इससे पूरा परिवार दहशत में था। शाम छह बजे बाद परिजनों का घर से बाहर निकलना दूभर हो गया। भालू की इस हरकत को देखते हुए उनको सीसीटीबी कैमरे लगाने पड़े। गत सोमवार को उन्होंने बाजार आकर घर में सीसीटीवी कैंमरे लगाये। इस पर देखा को मंगलवार व गुरुवार रात को भालू व उसके दो बच्चे घर के आंगन में दिखाई दिए। कहा कि वीडियो वन विभाग को भेजने के बाद शुक्रवार को वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है। उन्होंने भालूओं को पकड़ने के लिए पिंजरा भी लाया है।
भालुओं के लगातार हमलों से लोग दहशत में हैं। उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा सहित कई पर्वतीय इलाकों में भालुओं ने दहशत फैला रखी है। उत्तरकाशी में भालू के हमले से अब तक 14 लोग घायल हो चुके हैं, जिनमें दो लोगो की मौत हो चुकी है। गुरुवार रात भी भटवाड़ी के मल्ला गांव में जंगल से निकलकर एक भालू अपने दो बच्चों के साथ घर में घुस गया था। भालुओं के घर में घुसने की घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। भालू ने अपने बच्चों के साथ घर में प्रवेश किया और वहां भोजन ढूंढने लगे। इस दौरान भालू के दोनों बच्चे लड़ते भी दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद उनकी मां आकर उनको छुड़ाकर अलग करती है।
