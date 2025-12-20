आंगन में घुसे तीन भालू : घर का दरवाजा खटखटाया फिर आपस में भिड़े, खौफनाक नजारा देख सन्न रह गए लोग

Bears Knocked On Doors : भालुओं के आतंक से लोगों में भय का माहौल है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के टकनौर क्षेत्र के मल्ला गांव सहित कई गांवों में भालू घरों की छतों और आंगन में बेखौफ घूम रहे हैं। इस कारण लोग अंधेरा होने के बाद घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। गुरुवार रात एक घटना भटवाड़ी ब्लॉक के मल्ला गांव में देखने को मिली है। यहां एक भालू और उसके दो बच्चे घर में घुस आए और भोजन की तलाश में आंगन में घूमते रहे। यहां तक की भालुओं की गैंग ने इस घर के दरवाजे पर भी कई बार दस्तक दी। इससे घर के भीतर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। भालू काफी देर तक इस घर के आंगन में घूमते रहे। अगली सुबह सीसीटीवी फुटेज देख गांव वालों की रूह कांप उठी। लोगों ने बताया कि गांवों में पिछले कई दिनों से भालुओं ने आतंक मचा रखा है।