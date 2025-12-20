20 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देहरादून

आंगन में घुसे तीन भालू : घर का दरवाजा खटखटाया फिर आपस में भिड़े, खौफनाक नजारा देख सन्न रह गए लोग

Bears Knocked On Doors : आधी रात आंगन में घुसे तीन भालू एक घर का दरवाजा खटखटाने लगे। इससे घर के भीतर सोए हुए लोग जाग गए। उन्होंने खिड़की से देखा तो बाहर का नजारा देख वह सन्न रह गए। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई है।

2 min read
Google source verification

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Dec 20, 2025

In Uttarkashi, Uttarakhand, bears are knocking on people's doors

उत्तरकाशी में तीन भालू घर के आंगन में घुस आए और दरवाजा खटखटाने लगे।

Bears Knocked On Doors : भालुओं के आतंक से लोगों में भय का माहौल है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के टकनौर क्षेत्र के मल्ला गांव सहित कई गांवों में भालू घरों की छतों और आंगन में बेखौफ घूम रहे हैं। इस कारण लोग अंधेरा होने के बाद घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। गुरुवार रात एक घटना भटवाड़ी ब्लॉक के मल्ला गांव में देखने को मिली है। यहां एक भालू और उसके दो बच्चे घर में घुस आए और भोजन की तलाश में आंगन में घूमते रहे। यहां तक की भालुओं की गैंग ने इस घर के दरवाजे पर भी कई बार दस्तक दी। इससे घर के भीतर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। भालू काफी देर तक इस घर के आंगन में घूमते रहे। अगली सुबह सीसीटीवी फुटेज देख गांव वालों की रूह कांप उठी। लोगों ने बताया कि गांवों में पिछले कई दिनों से भालुओं ने आतंक मचा रखा है।

भालू की दहशत में जी रहा पंवार परिवार

मल्ला डांग गांव में भालुओं ने भीषण आतंक फैला रखा है। यहां के राजेश पंवार के मुताबिक, पिछले चार माह से भालू की दहशत में जीवन यापन कर रहे हैं। भालू लगातार उनके घर पर आकर उनके दरवाजे और खिड़कियों को खटखटाकर खोलने का प्रयास करते रहते हैं। इससे पूरा परिवार दहशत में था। शाम छह बजे बाद परिजनों का घर से बाहर निकलना दूभर हो गया। भालू की इस हरकत को देखते हुए उनको सीसीटीबी कैमरे लगाने पड़े। गत सोमवार को उन्होंने बाजार आकर घर में सीसीटीवी कैंमरे लगाये। इस पर देखा को मंगलवार व गुरुवार रात को भालू व उसके दो बच्चे घर के आंगन में दिखाई दिए। कहा कि वीडियो वन विभाग को भेजने के बाद शुक्रवार को वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है। उन्होंने भालूओं को पकड़ने के लिए पिंजरा भी लाया है।

ये भी पढ़ें- भालुओं की नई हरकत से हड़कंप : बंद घरों के ताले तोड़ चुरा रहे राशन, विशेषज्ञ भी हैरान

आंगन में भालुओं में युद्ध  

भालुओं के लगातार हमलों से लोग दहशत में हैं। उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा सहित कई पर्वतीय इलाकों में भालुओं ने दहशत फैला रखी है। उत्तरकाशी में भालू के हमले से अब तक 14 लोग घायल हो चुके हैं, जिनमें दो लोगो की मौत हो चुकी है। गुरुवार रात भी भटवाड़ी के मल्ला गांव में जंगल से निकलकर एक भालू अपने दो बच्चों के साथ घर में घुस गया था। भालुओं के घर में घुसने की घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। भालू ने अपने बच्चों के साथ घर में प्रवेश किया और वहां भोजन ढूंढने लगे। इस दौरान भालू के दोनों बच्चे लड़ते भी दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद उनकी मां आकर उनको छुड़ाकर अलग करती है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

20 Dec 2025 11:52 am

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / आंगन में घुसे तीन भालू : घर का दरवाजा खटखटाया फिर आपस में भिड़े, खौफनाक नजारा देख सन्न रह गए लोग

बड़ी खबरें

View All

देहरादून

उत्तराखंड

ट्रेंडिंग

सीएम का कोतवाली में छापा : SHO पर कर दी बड़ी कार्रवाई, एसएसपी को किया मौके पर तलब

Chief Minister Pushkar Singh Dhami inspected the Dalanwala police station in Dehradun and ordered the police station in-charge to be suspended
देहरादून

शिक्षकों को हर माह 35 सौ का लगेगा झटका, नए सिरे से तय होगी सैलरी, वेतन में बदलाव से गुस्सा

An order to change the salaries of five thousand teachers in Uttarakhand has sparked anger among the teachers
देहरादून

कोई हमें मार देगा… रात को कॉल कट होते ही सुबह कमरे में मिली दो भाइयों सहित तीन की लाशें

Demands are rising for an investigation into the suspicious deaths of three young men in Tyuni, Dehradun
देहरादून

आज अत्यंत घने कोहरे का ऑरेंज Alert : कल-परसों बारिश और बर्फबारी से थर्रा उठेगा प्रदेश

An orange alert for dense fog has been issued for Uttarakhand today, with a possibility of rain and snowfall on December 20th and 21st
देहरादून

आग,  धुआं और बचाओ-बचाओ की चीखें…चलती बस में भीषण अग्निकांड, बाल-बाल बचे 45 लोग

45 people, including 40 students from Tamil Nadu, narrowly escaped a fire that broke out in a moving bus in Dehradun.
देहरादून
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.