आज 6 जिलों में बारिश : कल प्रदेश का अधिकांश हिस्सा होगा तरबतर, तीन दिन खराब रहेगा मौसम  

उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में आज सुबह से ही हल्के बादल छाने लगे थे
Weather Forecast : मौसम आज करवट बदलने लगा है। लंबे समय से बारिश नहीं होने के कारण उत्तराखंड में ठंड चरम पर पहुंच गई है। राज्य के मैदानी इलाके घने कोहरे की चपेट में हैं। कोहरे की मार से मैदानी इलाके कराह रहे हैं। बारिश नहीं होने के कारण राज्य के पहाड़ी इलाकों में भीषण ठंड पड़ रही है। सुबह पाले के कारण ठंड में और भी बढ़ोत्तरी हो रही है। सूखी ठंड पड़ने से वायरल फीवर के रोगियों की संख्या में बढ़ रही है। इससे अस्पतालों में ओपीडी में बड़ा उछाल आया है। इसी बीच पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण आज उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में सुबह से ही बादलों की आवाजाही शुरू हो गई थी। बादलों की वजह से आज पाला कम गिरा है, लेकिन ठंड में बढ़ोत्तरी हो गई है। आईएमडी के मुताबिक आज उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, देहरादून, पौड़ी और टिहरी जिलों के कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है । आज राज्य में 32 सौ मीटर ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के भी आसार हैं।
उत्तराखंड में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते आज से अगले तीन दिन तक बारिश का पूर्वानुमान है। आईएमडी के मुताबिक एक जनवरी को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर, देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, अल्मोड़ा और चम्पावत यानी कि यूएस नगर और हरिद्वार छोड़ समूचे राज्य में बारिश की संभावना है। कल राज्य में 3000 मीटर ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी के भी आसार हैं। इसके अलावा दो जनवरी को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली और पिथौरागढ़ जिले के कुछ स्थानों पर बारिश के आसार हैं। दो जनवरी को भी राज्य में 3000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी की संभावना है।
आईएमडी ने आज से चार जनवरी तक उत्तराखंड में कहीं-कहीं घना कोहरा छाने, यूएस नगर व हरिद्वार जिलों में शीत दिवस की संभावनाओं को लेकर यलो अलर्ट जारी किया है। आज हरिद्वार, यूएस नगर, पौड़ी, चम्पावत, देहरादून के मैदानी इलाकों में घने कोहरे का अलर्ट है। इन जिलों में चार जनवरी तक के लिए अलर्ट जारी रहेगा। इससे राज्य में ठंड में बढ़ोत्तरी की संभावना है।
बड़ी खबरेंView All
देहरादून
उत्तराखंड
ट्रेंडिंग