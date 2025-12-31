आज 6 जिलों में बारिश : कल प्रदेश का अधिकांश हिस्सा होगा तरबतर, तीन दिन खराब रहेगा मौसम  

Weather Forecast : मौसम आज करवट बदलने लगा है। लंबे समय से बारिश नहीं होने के कारण उत्तराखंड में ठंड चरम पर पहुंच गई है। राज्य के मैदानी इलाके घने कोहरे की चपेट में हैं। कोहरे की मार से मैदानी इलाके कराह रहे हैं। बारिश नहीं होने के कारण राज्य के पहाड़ी इलाकों में भीषण ठंड पड़ रही है। सुबह पाले के कारण ठंड में और भी बढ़ोत्तरी हो रही है। सूखी ठंड पड़ने से वायरल फीवर के रोगियों की संख्या में बढ़ रही है। इससे अस्पतालों में ओपीडी में बड़ा उछाल आया है। इसी बीच पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण आज उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में सुबह से ही बादलों की आवाजाही शुरू हो गई थी। बादलों की वजह से आज पाला कम गिरा है, लेकिन ठंड में बढ़ोत्तरी हो गई है। आईएमडी के मुताबिक आज उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, देहरादून, पौड़ी और टिहरी जिलों के कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है । आज राज्य में 32 सौ मीटर ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के भी आसार हैं।