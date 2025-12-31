चमोली में सुरंग में टकराई दो लोको ट्रेनें, 60 घायल, अधिकतर मजदूर बिहार-ओडिशा के

"पीपलकोटी में स्थित THDC जल विद्युत परियोजना की सुरंग में मंगलवार रात 9:30 बजे शिफ्ट बदलने के दौरान सुरंग में चल रही दो लोको ट्रेनें आपस में टकरा गईं। बताया गया कि हादसे के समय ट्राली में लगभग 110 इंजीनियर, कर्मचारी और मजदूर सवार थे। सभी लोग अपनी शिफ्ट पूरी कर बाहर लौट रहे थे। इसी दौरान सुरंग के भीतर एक ट्राली का ब्रेक फेल हो गया और वह सामने चल रही दूसरी ट्राली से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों ट्रालियां पलट गईं।