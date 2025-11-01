तीर्थनगरी में शराब की दुकान चलाने को भारी पुलिस फोर्स तैनात, आंदोलन में डटे लोग, जानें क्यों मचा है हंगामा 

ढालवाला में अंग्रेजी शराब की दुकान के बाहर भारी पुलिस फोर्स तैनात
Police Deployed At Liquor Shops:अंग्रेजी शराब की दुकान इन दिनों बेहद चर्चाओं में है। उत्तराखंड की धर्म और आध्यात्मिक नगरी के नाम से विख्यात ऋषिकेश के मुनीकिरेती के ढालवाला स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान पूरे राज्य में चर्चाओं में छायी हुई है। दरअसल, बीते दिनों ढालवाला स्थित इसी शराब की दुकान के पास अजेंद्र कंडारी नाम के युवक की निर्मम हत्या कर दी गई थी। इससे पूरे इलाके में आक्रोश छा गया था। गुस्साए लोगों ने ठेके में ताले जड़ दिए थे। साथ ही छह घंटे तक शव हाईवे पर रखकर जाम भी लगाया था। तब से स्थानीय लोग इस ठेके के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे सरकार को लाखों के राजस्व का नुकसान हो रहा था। इसी को देखते हुए आला अधिकारियों के निर्देश पर गुरुवार को पुलिस बल के पहरे में इस ठेके को खुलावा दिया गया था। इसका स्थानीय लोग भारी विरोध कर रहे हैं। विरोध को देखते हुए इस ठेके के संचालन के लिए भारी संख्या में पुलिस बल इस शराब की दुकान के बाहर तैनात किया गया है। ठेके के पास ही लोगों का धरना भी चल रहा है।
ऋषिकेश आत्ध्यात्म, योग और तीर्थ नगरी के रूप में विख्यात है। हरिद्वार और ऋषिकेश नगर क्षेत्र में मांस और मदिरा के क्रय-विक्रय पर पूरी तरह से बैन है। भौगोलिक स्थिति के कारण ऋषिकेश देहरादून, टिहरी और पौड़ी जिले की सीमाओं से जुड़ा हुआ है। भौगोलिक सीमाओं की छूट के चलते ही इस स्थान पर साल 2018 में शराब की दुकान खुली थी। अब इस ठेके के बाहर युवक की हत्या के बाद लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। लोग धर्म नगरी के इस ठेके को हटाने की मांग पर मुखर हैं।
ढालवाला में अंग्रेजी शराब की दुकान खुलवाने के लिए बीते दिनों शासन ने आला अफसरों की टीम उतार दी है। तीन-चार दिन से ये ठेका बंद होने से सरकार को बड़े राजस्व का नुकसान उठाना पड़ा था। आबकारी आयुक्त अनुराधा पाल ने मुख्यालय व अन्य जिलों से अफसरों की टिहरी में ड्यूटी लगाई है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि ढालवाला में तीन दिन से दुकान बंद है, जिससे राजस्व की हानि हो रही है। शराब की दुकान के संचालन होने तक जिला आबकारी अधिकारी टिहरी, स्टाफ और मंडलीय प्रवर्तन दल गढ़वाल मंडल के समस्त स्टॉफ के साथ वहां उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए थे। पुलिस बल की मौजूदगी में शराब की दुकान दोबारा खुलने से आंदोलनकारी और भी उग्र हो गए थे।
बड़ी खबरेंView All
देहरादून
उत्तराखंड
ट्रेंडिंग