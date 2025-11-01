तीर्थनगरी में शराब की दुकान चलाने को भारी पुलिस फोर्स तैनात, आंदोलन में डटे लोग, जानें क्यों मचा है हंगामा 

Police Deployed At Liquor Shops:अंग्रेजी शराब की दुकान इन दिनों बेहद चर्चाओं में है। उत्तराखंड की धर्म और आध्यात्मिक नगरी के नाम से विख्यात ऋषिकेश के मुनीकिरेती के ढालवाला स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान पूरे राज्य में चर्चाओं में छायी हुई है। दरअसल, बीते दिनों ढालवाला स्थित इसी शराब की दुकान के पास अजेंद्र कंडारी नाम के युवक की निर्मम हत्या कर दी गई थी। इससे पूरे इलाके में आक्रोश छा गया था। गुस्साए लोगों ने ठेके में ताले जड़ दिए थे। साथ ही छह घंटे तक शव हाईवे पर रखकर जाम भी लगाया था। तब से स्थानीय लोग इस ठेके के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे सरकार को लाखों के राजस्व का नुकसान हो रहा था। इसी को देखते हुए आला अधिकारियों के निर्देश पर गुरुवार को पुलिस बल के पहरे में इस ठेके को खुलावा दिया गया था। इसका स्थानीय लोग भारी विरोध कर रहे हैं। विरोध को देखते हुए इस ठेके के संचालन के लिए भारी संख्या में पुलिस बल इस शराब की दुकान के बाहर तैनात किया गया है। ठेके के पास ही लोगों का धरना भी चल रहा है।