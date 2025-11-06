अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी बोलीं…मेरे गांव की सड़क बनवा दो सरकार, समस्याएं गिनाईं

Pravasi Uttarakhandi Conference:फिल्म अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी ने अपने गांव की खस्ताहाल हो चुकी सड़क को बनाने की मांग उठाई। बता दें कि उत्तराखंड राज्य गठन की 25वीं वर्षगांठ को लेकर यहां पर रजत जयंती समारोह मनाया जा रहा है। बुधवार को दून विवि में प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम का शुभारंभ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में आई आपदाओं में जान गंवाने वालों के प्रति श्रद्धांजलि स्वरूप एक मिनट का मौन भी रखा गया। सीएम ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि प्रवासी उत्तराखंडी देवभूमि की संस्कृति, परंपराओं और मातृभूमि के गौरव को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं। प्रवासी उत्तराखंडी देवभूमि के सच्चे ब्रांड एम्बेसडर हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की विशिष्ट लोक संस्कृति, भाषा और बोली में झलकने वाली आत्मीयता हमें विश्वभर में जोड़ती है। उन्होंने कहा कि प्रवासी उत्तराखंडी जहां भी रहते हैं, अपने साथ देवभूमि की संस्कृति और अपनी मिट्टी की सुगंध लेकर चलते हैं। राज्य सरकार ने प्रवासी उत्तराखंड परिषद का गठन इसी उद्देश्य से किया है ताकि उनके सुझाव और अनुभव राज्य के विकास की मुख्यधारा में शामिल किए जा सकें। इस कार्यक्रम में देश भर से प्रवासी उत्तराखंडी पहुंचे हुए थे। उनमें फिल्म अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी, राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांश पंत सहित तमाम हस्तियां शामिल रहीं।