27 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देहरादून

BJP के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम का चैलेंज: सबूत मिला तो राजनीति छोड़ दूंगा, जारी किया वीडियो

Ankita Murder Case: भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम ने एक वीडियो जारी कर कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड के मामले में कुछ अराजक तत्व सुनियोजित तरीके से उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग उनके खिलाफ दुष्प्रचार कर उन पर आरोप लगा रहे हैं, उनसे तथ्य जांच की जानी चाहिए। कहा कि यदि उनके खिलाफ एक भी सबूत मिला तो वह तत्काल राजनैतिक जीवन से सन्यास ले लेंगे।

2 min read
Google source verification

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Dec 27, 2025

In the Ankita Bhandari murder case, BJP national general secretary Dushyant Gautam has alleged that a conspiracy is being hatched against him

दुष्यंत गौतम

Ankita Murder Case: बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की कथित पत्नी अभिनेत्री उर्मिला सनावर की लगातार फेसबुक पोस्टों से उत्तराखंड में सियासी घमासान मचा हुआ है। अंकिता भंडारी उत्तराखंड के पौड़ी जिले के वनंतरा रिजॉर्ट में एक रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करती थी। 8 सितंबर 2022 को अंकिता की हत्या कर उसका शव चीला नहर में फेंक दिया गया था। इस मामले में गिरफ्तार रिजॉर्ट स्वामी तत्कालीन भाजपा नेता विनोद आर्य के पुत्र पुलकित आर्य, सौरभ भाष्कर और अंकित गुप्ता को उम्रकैद हुई है। चर्चा थी कि पुलकित आर्य ने अंकिता पर रिजॉर्ट में ठहरे वीआईपी को स्पेशल सर्विस देने का दबाव डाला था। मना करने पर उसकी हत्या कर दी गई थी। इधर, बीते कुछ दिनों से उर्मिला सनावर फेसबुक पर लाइव आकर कई ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल कर रही हैं। इससे राज्य में सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। मामले की जांच और वीआईपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर राज्य भर में प्रदर्शन चल रहे हैं। इसी बीच कल दुष्यंत गौतम ने सोशल मीडिया वीडियो पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड प्रकरण में सुनियोजित साजिश के तहत दुष्प्रचार किया जा रहा है। कहा कि जो असामाजिक तत्व उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कहा कि जो लोग दुष्प्रचार करते हुए विभिन्न आरोप लगा रहे हैं, उनसे तथ्य लेकर जांच की जानी चाहिए। मैं हर बात के लिए तैयार हूं। यदि कोई सुबूत मिलता है तो मैं उसी क्षण अपने राजनीतिक और सामाजिक जीवन से सन्यास ले लूंगा।

अंकिता का कर रहे अपमान

दुष्यंत गौतम ने कहा कि जिस व्यक्ति ने यह षड़यंत्र रचा है, उसके खिलाफ मुकदमा किया जाएगा और मानहानि का दावा भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वो 47 साल से लगातार राजनीतिक-सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। उन्होंने भाजपा के सिद्धांतों को माना है, बहन बेटियों के सम्मान को सर्वोपरि माना है। मीडिया और सोशल मीडिया में काफी चीजें चल रही है। दुष्प्रचार कर रहे लोगों से सभी तथ्य लिए जाने चाहिए और जांच होनी चाहिए। कहा कि जिस व्यक्ति ने मूल रूप से यह षड़यंत्र रचा है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि यदि किसी भी व्यक्ति को उनके खिलाफ एक भी शब्द या एक भी कार्य ऐसा दिखता है तो यदि कोई सुबूत के साथ पेश करेगा तो तत्काल राजनीतिक-सामाजिक जीवन से सन्यास ले लूंगा।

ये भी पढ़ें- दक्षिणी ध्रुव में हलचल, भारत में बेचैनी : मानसून को लेकर वैज्ञानिकों का डरावना खुलासा जान रह जाएंगे हैरान

कांग्रेसियों ने मांगा सीएम का इस्तीफा

अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर हमला बोला है। शुक्रवार को प्रेसवार्ता में कांग्रेस महानगर अध्यक्ष अमन गर्ग ने सीएम का इस्तीफा मांगा। साथ ही, कहा कि इस मामले की निष्पक्ष जांच केवल सीटिंग जज की निगरानी में सीबीआई से ही संभव है। गर्ग ने कहा कि भाजपा सरकार कौरवों की सभा बन चुकी है, जहां दुशासन अत्याचार करता है और बाकी ताली बजाते हैं। उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले ही बेटियों का शोषण कर रहे हैं। जिस कथित ऑडियो में कुछ लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए।

ये भी पढ़ें-अंकिता हत्याकांड : दुष्यंत गौतम बोले…मेरे खिलाफ हो रही आपराधिक साजिश, गृह सचिव को लिखी चिट्ठी

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Updated on:

27 Dec 2025 08:41 am

Published on:

27 Dec 2025 08:37 am

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / BJP के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम का चैलेंज: सबूत मिला तो राजनीति छोड़ दूंगा, जारी किया वीडियो

बड़ी खबरें

View All

देहरादून

उत्तराखंड

ट्रेंडिंग

दक्षिणी ध्रुव में हलचल, भारत में बेचैनी : मानसून को लेकर वैज्ञानिकों का डरावना खुलासा जान रह जाएंगे हैरान

The melting of ice in Antarctica has disrupted monsoon patterns in India, which is a matter of great concern
देहरादून

अंकिता हत्याकांड : दुष्यंत गौतम बोले…मेरे खिलाफ हो रही आपराधिक साजिश, गृह सचिव को लिखी चिट्ठी

BJP National General Secretary Dushyant Gautam has written to the Home Secretary, filing a complaint alleging that a criminal conspiracy is being hatched against him
देहरादून

बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कश्मीरी शॉल विक्रेता से की मारपीट, JKSA ने DGP को लिखा पत्र

देहरादून

माथे पर त्रिपुंड, गले में रुद्राक्ष… वसीम और जावेद ने गड़े खजाने के नाम पर पैरों तले खिसका दी ‘जमीन’, लोग सन्न

Waseem, Javed, and others, disguised as holy men, defrauded a man named Rajkumar of 81 lakh rupees by falsely claiming that a treasure was buried inside his house
देहरादून

बारिश डालेगी नए साल के रंग में भंग : 30-31 दिसंबर को बरसेंगे मे मेघ, 27 तक भीषण ठंड का ऑरेंज अलर्ट

The IMD has issued a forecast for rain and snowfall in Uttarakhand around the end of the year and New Year 2026
देहरादून
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.