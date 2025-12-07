7 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika Logo

देहरादून

STF पर गोलियों की बौछार: सिपाही सहित दो लोग घायल, तस्करों के हमले से कांपा इलाका, भारी फोर्स तैनात

Attack On STF:दबिश देने पहुंची स्पेशल टास्क फोर्स पर तस्करों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। तस्करों की गोली लगने से एसटीएफ के एक सिपाही सहित दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए तस्कर भाग निकले। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कई थानों की फोर्स गांव और आसपास के जंगलों में सर्च ऑपरेशन चला रही हैं।

2 min read
Google source verification

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Dec 07, 2025

In Khansyu village of Nainital district, smugglers opened fire and injured two people including a constable

गोली लगने से घायल हुए एसटीएफ के सिपाही का अस्पताल में हाल जानते एसएसपी

Attack On STF:एसटीएफ की टीम पर फायरिंग की घटना से सनसनी मची हुई है। ये सनसनीखेज घटना नैनीताल जिले के ओखलकांडा ब्लॉक के खनस्यूं के पतलोट के पास शनिवार रात हुई। एसटीफ को सूचना मिली थी की खनस्यू में कुछ लोग भालू की पित्त और चरस तस्करी के लिए आए हुए हैं। सूचना मिलते ही एसटीएफ की टीम ने रात करीब आठ बजे मौके पर घेराबंद शुरू कर दी थी। इसकी भनक लगते ही तस्करों ने एसटीएफ पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी थी। एसटीएफ के सिपाही भूपेंद्र मर्तोलिया मूल निवासी मुनस्यारी पिथौरागढ़ की छाती के पास गोली लग गई। इसी बीच दूसरी गोली टीम के साथ चल रहे किसान नर सिंह पुत्र चनार सिंह निवासी ओखलकांडा की ठुड्डी पर धंस गईं। इससे एसटीएफ में हड़कंप मच गया। गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा गांव सहम गया था। सूचना मिलते ही एसएसपी के निर्देश पर कई थानों की फोर्स को मौके पर भेज दिया गया था। टीमें पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एसएसपी मंजूनाथ टीसी के मुताबिक हमलावरों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा।

मुखबिर ने ही चलवाई गोलियां!

एसटीएफ की टीम पर फायरिंग करने के मामले में पुलिस को अहम सुराग हाथ लगे हैं। सूत्रों के मुताबिक, जिसने तस्करी की सूचना दी थी, उसी ने दबिश के लिए गांव पहुंची टीम पर फायरिंग करवा दी। बताया जा रहा है कि तस्करी में सूचना देने वाला खुद भी शामिल था। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। स्थानीय पुलिस को एसटीएफ की विंग एएनटीएफ टीम ने दबिश की सूचना दी थी। रात को टीम खनस्यूं को रवाना हुई। जिसमें एक दरोगा समेत कुल पांच लोग शामिल थे। बताया जा रहा है कि मुखबिर की सूचना के अनुसार टीम ने बताई गई जगह पर जैसे ही दबिश दी तो यहां से एक तस्कर हत्थे चढ़ गया था। जब अन्य तस्करों ने देखा कि वह पकड़े जाएंगे तो उन्होंने साथी को बचाने के लिए एक के बाद एक कर तीन फायर झोंक दिए।

ये भी पढ़ें- Western Disturbance : कल से दो दिन बारिश की चेतावनी, पहाड़ों में बर्फबारी से थर्रा उठेगा प्रदेश

चम्पावत से आया था पित्त का खरीददार

एसटीएफ पर फायरिंग से हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस टीमों के हाथ इस मामले में कई सुराग लग गए गए हैं। बताया जा रहा है कि भालू की पित्त खरीदने वाला व्यक्ति चम्पावत से यहां आया था। ये भी चर्चा है कि खरीददार को पुलिस ने दबोच लिया है। हालांकि अभी इसका खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस टीमें अन्य तस्करों की गिरफ्तारी के लिए जंगलों की खाक छान रही हैं। आज तस्करों की गिरफ्तारी होने और घटना के खुलासे की संभानाएं जताई जा रही हैं।

ये भी पढ़ें- ब्रह्मांड ने भेजा ‘मेहमान’! दूरबीन में दिखा दूसरे सौरमंडल का चौंकाने वाला धूमकेतु, वैज्ञानिक हैरान

एसएसपी ने जाना घायल जवान  का हाल

एसटीएफ के सिपाही को गोली लगने का मामला सामने आने से खलबली मची हुई है। सूचना मिलते ही एसएसपी निजी अस्पताल पहुंचे, जहां घायल जवान सहित दो लोगों को भर्ती कराया गया था। एसएसपी ने इमरजेंसी के ओटी में शिफ्ट किए गए घायल जवान भूपेंद्र से बात की। आला लेकर उनके शरीर की जांच की। बदन और हाथों की नसों को जांचा। इसके बाद डॉक्टरों को आवश्यक दिशानिर्देश भी दिए। बता दें कि एसएसपी खुद एक डॉक्टर हैं। एसएसपी ने जवान की निगरानी के लिए पूरी रात पुलिस को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। भूपेंद्र के शरीर से गोली को निकालने के बाद उन्हें दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया है।

