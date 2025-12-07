STF पर गोलियों की बौछार: सिपाही सहित दो लोग घायल, तस्करों के हमले से कांपा इलाका, भारी फोर्स तैनात

Attack On STF:एसटीएफ की टीम पर फायरिंग की घटना से सनसनी मची हुई है। ये सनसनीखेज घटना नैनीताल जिले के ओखलकांडा ब्लॉक के खनस्यूं के पतलोट के पास शनिवार रात हुई। एसटीफ को सूचना मिली थी की खनस्यू में कुछ लोग भालू की पित्त और चरस तस्करी के लिए आए हुए हैं। सूचना मिलते ही एसटीएफ की टीम ने रात करीब आठ बजे मौके पर घेराबंद शुरू कर दी थी। इसकी भनक लगते ही तस्करों ने एसटीएफ पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी थी। एसटीएफ के सिपाही भूपेंद्र मर्तोलिया मूल निवासी मुनस्यारी पिथौरागढ़ की छाती के पास गोली लग गई। इसी बीच दूसरी गोली टीम के साथ चल रहे किसान नर सिंह पुत्र चनार सिंह निवासी ओखलकांडा की ठुड्डी पर धंस गईं। इससे एसटीएफ में हड़कंप मच गया। गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा गांव सहम गया था। सूचना मिलते ही एसएसपी के निर्देश पर कई थानों की फोर्स को मौके पर भेज दिया गया था। टीमें पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एसएसपी मंजूनाथ टीसी के मुताबिक हमलावरों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा।