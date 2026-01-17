Char Dham Yatra 2026 : सिंहद्वार से आगे मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे भक्त, रीलबाजी पर लगी पाबंदी

Char Dham Yatra 2026 : उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई हैं। चारधाम यात्रा का श्रीगणेश 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया पर्व से होगा। अक्षय तृतीया के दिन यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खुल जाएंगे। हालांकि चारधाम के कपाट खुलने की आधिकारिक घोषणा बीकेटीसी की ओर से महाशिवरात्रि पर्व पर की जाएगी। अभी चारधाम यात्रा शुरू होने में करीब तीन माह का वक्त शेष है। लेकिन शासन स्तर से चारधाम यात्रा की तैयारियों को अमलीजामा पहनाना शुरू कर दिया गया है। आज ऋषिकेश ट्रांजित कैंप में चार धाम यात्रा तैयारी को लेकर बैठक की गई। बैठक में गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे के अलावा आईजी राजीव स्वरूप सहित तमाम अधिकारी शामिल हुए। कमिश्नर ने कहा कि चारधाम यात्रा के दौरान रीलबाजी के कारण अव्यवस्थाएं बढ़ती हैं। लिहाजा बदरीनाथ में सिंहद्वार से आगे मोबाइल फोन ले जाने पर सख्ती से पाबंदी लगाई जाय। बैठक में चारधाम यात्रा की सफलताओं, प्रबंधन और नियंत्रण को लेकर गहन मंथन किया गया। आईजी ने सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। बैठक में पौड़ी, टिहरी, चमोली, हरिद्वार, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग के डीएम व एसपी मौजूद रहे।