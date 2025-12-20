सीएम का कोतवाली में छापा : SHO पर कर दी बड़ी कार्रवाई, एसएसपी को किया मौके पर तलब

CM's Surprise Inspection:सीएम के अचानक कोतवाली के निरीक्षण से पुलिस महकमे में खलबली का माहौल है। सीएम पुष्कर सिंह धामी काफिल के साथ शुक्रवार शाम अचानक डालनवाला कोतवाली पहुंच गए। इस दौरान कोतवाल मनोज कुमार मैनवाल ड्यूटी से गायब मिले। सीएम ने तत्काल प्रभाव से कोतवाल को लाइन हाजिर करने का आदेश दिए। मुख्यमंत्री की इस कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। सीएम धामी की फ्लीट सोमवार को रायपुर रोड से गुजर रही थी। इस दौरान वह अचानक वह डालनवाला कोतवाली में पहुंच गए। वहां उन्होंने सबसे पहले ड्यूटी रजिस्टर चेक किया, जिसमें कोतवाली निरीक्षक मनोज मैनवाल की गैर-मौजूदगी पकड़ी गई। सीएम ने साफ कहा कि जनता की सुरक्षा से जुड़े काम में लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने एसएसपी को निर्देश दिए कि कोतवाल को तत्काल लाइन हाजिर करें। कोतवाली के भीतर लॉकअप में गंदगी और अव्यवस्था देख सीएम काफी नाराज दिखे। इस पर उन्होंने अधिकारियों को खूब फटकार भी लगाई।