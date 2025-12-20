सीएम का कोतवाली में छापा : SHO पर कर दी बड़ी कार्रवाई, एसएसपी को किया मौके पर तलब

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने डालनवाला कोतवाली का निरीक्षण किया। फोटो सोर्स सूचना विभाग
CM's Surprise Inspection:सीएम के अचानक कोतवाली के निरीक्षण से पुलिस महकमे में खलबली का माहौल है। सीएम पुष्कर सिंह धामी काफिल के साथ शुक्रवार शाम अचानक डालनवाला कोतवाली पहुंच गए। इस दौरान कोतवाल मनोज कुमार मैनवाल ड्यूटी से गायब मिले। सीएम ने तत्काल प्रभाव से कोतवाल को लाइन हाजिर करने का आदेश दिए। मुख्यमंत्री की इस कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। सीएम धामी की फ्लीट सोमवार को रायपुर रोड से गुजर रही थी। इस दौरान वह अचानक वह डालनवाला कोतवाली में पहुंच गए। वहां उन्होंने सबसे पहले ड्यूटी रजिस्टर चेक किया, जिसमें कोतवाली निरीक्षक मनोज मैनवाल की गैर-मौजूदगी पकड़ी गई। सीएम ने साफ कहा कि जनता की सुरक्षा से जुड़े काम में लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने एसएसपी को निर्देश दिए कि कोतवाल को तत्काल लाइन हाजिर करें। कोतवाली के भीतर लॉकअप में गंदगी और अव्यवस्था देख सीएम काफी नाराज दिखे। इस पर उन्होंने अधिकारियों को खूब फटकार भी लगाई।
सीएम ने कोतवाली के निरीक्षण के दौरान वहां मौजूद शिकायतकर्ताओं और महिलाओं से बात की। उन्होंने पुलिसकर्मियों को हिदायत दी कि शिकायतों को सिर्फ कागजी खानापूर्ति न समझें। उन्हें अपनी जिम्मेदारी मानकर सुलझाएं। सीएम ने महिला हेल्प डेस्क और एफआईआर रजिस्टर की भी बारीकी से जांच की गई। सीएम ने क्षेत्र में बिगड़ रही यातायात व्यवस्था पर गहरी नाराजगी जताई और इसकी विस्तृत जांच के आदेश दिए। मौके पर एसएसपी को तलब कर सीएम ने दो टूक शब्दों में कहा वर्दी वालों की लापरवाही और जनसेवा में कोताही किसी भी कीमत पर नहीं चलेगी। जो काम में ढिलाई बरतेगा, उस पर सख्त एक्शन होगा।
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग और खेल विभाग द्वारा प्रांतीय रक्षक दल निदेशालय, रायपुर में संचालित अग्निवीर भर्ती प्रशिक्षण केंद्र का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने अग्निवीर भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं से सीधे संवाद कर उनके प्रशिक्षण अनुभव, दिनचर्या और चुनौतियों के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने युवाओं से यह भी पूछा कि उन्हें प्रशिक्षण के दौरान किन-किन सुविधाओं की आवश्यकता महसूस हो रही है। मुख्यमंत्री ने प्रशिक्षण केंद्र में उपलब्ध शारीरिक प्रशिक्षण, दौड़ अभ्यास, खेल गतिविधियों एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं को भी देखा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि युवाओं को दी जा रही सभी सुविधाएं उच्च गुणवत्ता मानकों के अनुरूप सुनिश्चित की जाएं।
