20 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देहरादून

शिक्षकों को हर माह 35 सौ का लगेगा झटका, नए सिरे से तय होगी सैलरी, वेतन में बदलाव से गुस्सा

New Order: सरकार ने शिक्षकों के वेतन में बदलाव के आदेश जारी कर दिए हैं। इसकी जद में करीब पांच हजार शिक्षक आ रहे हैं। उनकी सैलरी में हर माह करीब 3500 रुपये तक कमी आएगी। इससे शिक्षकों में आक्रोश का माहौल है। वह सरकार के इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाने की तैयारी में हैं।

2 min read
Google source verification

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Dec 20, 2025

An order to change the salaries of five thousand teachers in Uttarakhand has sparked anger among the teachers

एआई से बनाई गई प्रतीकात्मक फोटो

New Order:शिक्षकों के वेतन में बदलाव के आदेश से आक्रोश का माहौल है। शिक्षकों का वेतन कम करने का मामला उत्तराखंड का है। इसकी जद में राज्य के करीब पांच हजार शिक्षक आ रहे हैं। उन्हें चयन और प्रोन्नत वेतनमान के वक्त दिया गया अतिरिक्त इंक्रीमेंट अब नहीं मिलेगा। पिछले नौ साल से जारी विवाद में सरकार ने आखिरकार इंक्रीमेंट पर स्थिति साफ कर दी। वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने सरकारी कर्मचारी वेतन नियम 2016 में इस बाबत संशोधन करते हुए अधिसूचना जारी कर दी है। उन्होंने इन शिक्षकों का वेतन नए सिरे से तय करने के निर्देश दिए हैं। वित्त सचिव के मुताबिक, साल 2016 से 2019 के बीच चयन-प्रोन्नत वेतनमान के दौरान अतिरिक्त इंक्रीमेंट पा चुके शिक्षकों से अधिक भुगतान की वसूली को स्थगित कर दिया गया है। लेकिन, उनके वेतनमान को नए सिरे से संशोधित किया जाएगा। इस संबंध में महानिदेशक शिक्षा को पत्र भेजा गया है। बताया जा रहा है कि इससे शिक्षकों के वेतन से एक इंक्रीमेंट की कटौती हो जाएगी। चयन और प्रोन्नत वेतनमान पर एक इंक्रीमेंट का लाभ ले चुके करीब पांच हजार शिक्षक इस फैसले की जद में आ रहे हैं। इधर, राजकीय शिक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री रमेश चंद पैन्यूली के मुताबिक सरकार को अपने आदेश पर पुनर्विचार करना चाहिए। शिक्षकों से नाइंसाफी की जा रही है। 1.5 लाख राजकीय और 40 हजार निगम कर्मचारियों को चयन-प्रोन्नत वेतनमान में इंक्रीमेंट दिया जाता है। फिर शिक्षकों को क्यों नहीं? इस फैसले का पुरजोर विरोध किया जाएगा।

इंक्रीमेंट का उठा चुके लाभ

शिक्षकों को 10 और उसके बाद 12 साल की सेवा अवधि पर उच्चतर वेतनमान दिया जाता है। वर्ष 2016 में सातवें वेतन आयोग की सिफारिश लागू होने के बाद से शिक्षकों को चयन-प्रोन्नत वेतनमान पर एक अतिरिक्त इंक्रीमेंट मिलने लगा था। हालांकि, छह सितंबर 2019 को एक शासनादेश जारी कर राज्य सरकार ने नई व्यवस्था लागू कर दी थी। इसके तहत चयन प्रोन्नत वेतनमान के दायरे में आने पर वेतन को मैट्रिक्स में अगली कोष्ठिका में तय करने का प्रावधान कर दिया गया। इससे पहले एक जनवरी 2016 से 13 सितंबर 2019 के बीच प्रदेश में बड़ी संख्या में शिक्षकों को इंक्रीमेंट का लाभ मिल गया था। इस पर वर्ष 2019 के बाद शिक्षा विभाग ने इन शिक्षकों से पूर्व में दिए गए इंक्रीमेंट की रिकवरी शुरू कर दी थी।

ये भी पढ़ें- कोई हमें मार देगा… रात को कॉल कट होते ही सुबह कमरे में मिली दो भाइयों सहित तीन की लाशें

हाईकोर्ट जाएंगे शिक्षक

सरकार के फैसले के खिलाफ शिक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट की ओर से रिकवरी पर स्टे लगाए जाने के कारण इन शिक्षकों को इंक्रीमेंट का लाभ मिलता आ रहा था। इधर, संघ के पूर्व महामंत्री डॉ. सोहन सिंह माजिला के मुताबिक, कर्मचारियों को पूरे सेवाकाल के तीन एसीपी मिलती है। शिक्षकों सिर्फ दो चयन और प्रोन्नत वेतनमान मिलते हैं। कई बार तो प्रमोशन के बिना ही शिक्षक रिटायर हो जाते हैं। इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

20 Dec 2025 08:28 am

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / शिक्षकों को हर माह 35 सौ का लगेगा झटका, नए सिरे से तय होगी सैलरी, वेतन में बदलाव से गुस्सा

बड़ी खबरें

View All

देहरादून

उत्तराखंड

ट्रेंडिंग

कोई हमें मार देगा… रात को कॉल कट होते ही सुबह कमरे में मिली दो भाइयों सहित तीन की लाशें

Demands are rising for an investigation into the suspicious deaths of three young men in Tyuni, Dehradun
देहरादून

आज अत्यंत घने कोहरे का ऑरेंज Alert : कल-परसों बारिश और बर्फबारी से थर्रा उठेगा प्रदेश

An orange alert for dense fog has been issued for Uttarakhand today, with a possibility of rain and snowfall on December 20th and 21st
देहरादून

आग,  धुआं और बचाओ-बचाओ की चीखें…चलती बस में भीषण अग्निकांड, बाल-बाल बचे 45 लोग

45 people, including 40 students from Tamil Nadu, narrowly escaped a fire that broke out in a moving bus in Dehradun.
देहरादून

अब दिल्ली मात्र ढाई घंटे दूर : एक्सप्रेस-वे के एलिवेटेड सेक्शन पर ट्रायल रन शुरू, तीन राज्यों को मिलेगा लाभ

Trial runs have begun on the Delhi-Dehradun Expressway.
देहरादून

हाईकोर्ट पहुंची जागेश्वर मंदिर समिति की अव्यवस्थाएं, कई गंभीर बिंदुओं के साथ PIL दाखिल

A PIL has been filed in the High Court regarding the mismanagement of the Jageshwar temple management committee
देहरादून
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.