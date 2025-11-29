दिल्ली ब्लास्ट कनेक्शन: NIA ने उत्तराखंड के हल्द्वानी से मौलवी और युवक उठाया, आतंकी उमर के फोन में मिला नम्बर

उत्तराखंड में इनपुट मिलने के बाद जांच करती पुलिस फोटो सोर्स ट्यूटर अकाउंट फाइल फोटो
दिल्ली कार ब्लास्ट मामले की जांच में NIA ने हल्द्वानी से दो लोगों को हिरासत में लिया है। एक मौलवी और एक युवक के फोन नंबर आतंकी उमर के मोबाइल से मिलने के बाद टीम ने देर रात छापेमारी कर दोनों को पूछताछ के लिए दिल्ली ले गई।
दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। इसी सिलसिले में बीती रात नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) और दिल्ली पुलिस की संयुक्त टीम उत्तराखंड के हल्द्वानी पहुंची। यहां से एक युवक तथा एक मौलवी को पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई है।
सूत्रों का कहना है कि दोनों के मोबाइल नंबर आतंकी उमर के फोन से मिले हैं। जो ब्लास्ट की साजिश में शामिल बताया जा रहा है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी कोई पुष्टि नहीं है
टीम ने करीब रात ढाई बजे बनभूलपुरा इलाके में छापा मारकर मौलवी मौलाना आसिम को पकड़ा है। बताया जा रहा है कि वह पिछले चार साल से बिलाली मस्जिद में बच्चों को पढ़ा रहा था। और अपने परिवार के साथ मस्जिद के पास ही रहता था। आसिम का मूल घर यूपी के रामपुर जिले के टांडा दड़ियाल गांव में है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वह शांत स्वभाव का था। और ज्यादा लोगों से मेलजोल नहीं रखता था।
दूसरा युवक राजपुरा इलाके से उठाया गया है। उसके बारे में शुरुआती जानकारी है कि वह हिंदू समुदाय से है। और इलेक्ट्रीशियन का काम करता है। हालांकि, उसके बारे में आधिकारिक रूप से कुछ नहीं बताया गया है।
NIA की कार्रवाई के बाद बनभूलपुरा इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मस्जिद के आसपास पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पूरे क्षेत्र में वाहनों की सख्ती से चेकिंग हो रही है। हर आने-जाने वाले व्यक्ति की जांच की जा रही है ताकि किसी भी तरह की अफवाह या तनाव की स्थिति न बने।
हल्द्वानी के एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने मीडिया को दिए गए बयान में कहा कि जांच एजेंसी की टीम देर रात शहर में आई थी और स्थानीय पुलिस ने पूरा सहयोग किया। उन्होंने कहा कि मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है। इसलिए आगे की कार्रवाई दिल्ली से ही होगी। साथ ही लोगों से कहा गया है कि किसी भी तरह की गलत जानकारी या अफवाह फैलाने से बचें। वरना कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
बड़ी खबरेंView All
देहरादून
उत्तराखंड
ट्रेंडिंग