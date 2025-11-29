Patrika LogoSwitch to English

देहरादून

दिल्ली ब्लास्ट कनेक्शन: NIA ने उत्तराखंड के हल्द्वानी से मौलवी और युवक उठाया, आतंकी उमर के फोन में मिला नम्बर

दिल्ली कार ब्लास्ट केस में NIA ने हल्द्वानी में आधी रात छापा मारकर एक मौलवी और एक युवक को हिरासत में लिया। दोनों के नंबर आतंकी उमर के फोन से मिले थे। इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

देहरादून

image

Mahendra Tiwari

Nov 29, 2025

haldwani news

उत्तराखंड में इनपुट मिलने के बाद जांच करती पुलिस फोटो सोर्स ट्यूटर अकाउंट फाइल फोटो

दिल्ली कार ब्लास्ट मामले की जांच में NIA ने हल्द्वानी से दो लोगों को हिरासत में लिया है। एक मौलवी और एक युवक के फोन नंबर आतंकी उमर के मोबाइल से मिलने के बाद टीम ने देर रात छापेमारी कर दोनों को पूछताछ के लिए दिल्ली ले गई।

दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। इसी सिलसिले में बीती रात नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) और दिल्ली पुलिस की संयुक्त टीम उत्तराखंड के हल्द्वानी पहुंची। यहां से एक युवक तथा एक मौलवी को पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई है।
सूत्रों का कहना है कि दोनों के मोबाइल नंबर आतंकी उमर के फोन से मिले हैं। जो ब्लास्ट की साजिश में शामिल बताया जा रहा है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी कोई पुष्टि नहीं है

NIA की टीम ने आधी रात मारा छापा

टीम ने करीब रात ढाई बजे बनभूलपुरा इलाके में छापा मारकर मौलवी मौलाना आसिम को पकड़ा है। बताया जा रहा है कि वह पिछले चार साल से बिलाली मस्जिद में बच्चों को पढ़ा रहा था। और अपने परिवार के साथ मस्जिद के पास ही रहता था। आसिम का मूल घर यूपी के रामपुर जिले के टांडा दड़ियाल गांव में है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वह शांत स्वभाव का था। और ज्यादा लोगों से मेलजोल नहीं रखता था।

युवक इलेक्ट्रिशियन का काम करता,बनभूलपुरा इलाके में बढ़ाई गई सुरक्षा

दूसरा युवक राजपुरा इलाके से उठाया गया है। उसके बारे में शुरुआती जानकारी है कि वह हिंदू समुदाय से है। और इलेक्ट्रीशियन का काम करता है। हालांकि, उसके बारे में आधिकारिक रूप से कुछ नहीं बताया गया है।
NIA की कार्रवाई के बाद बनभूलपुरा इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मस्जिद के आसपास पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पूरे क्षेत्र में वाहनों की सख्ती से चेकिंग हो रही है। हर आने-जाने वाले व्यक्ति की जांच की जा रही है ताकि किसी भी तरह की अफवाह या तनाव की स्थिति न बने।

मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा, अफवाह फैलाने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई

हल्द्वानी के एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने मीडिया को दिए गए बयान में कहा कि जांच एजेंसी की टीम देर रात शहर में आई थी और स्थानीय पुलिस ने पूरा सहयोग किया। उन्होंने कहा कि मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है। इसलिए आगे की कार्रवाई दिल्ली से ही होगी। साथ ही लोगों से कहा गया है कि किसी भी तरह की गलत जानकारी या अफवाह फैलाने से बचें। वरना कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Published on:

29 Nov 2025 08:59 pm

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / दिल्ली ब्लास्ट कनेक्शन: NIA ने उत्तराखंड के हल्द्वानी से मौलवी और युवक उठाया, आतंकी उमर के फोन में मिला नम्बर

देहरादून

उत्तराखंड

