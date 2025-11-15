Delhi Blast: यूपी एटीएस ने डॉ. शाहीन के करीबी उत्तराखंड में किए ट्रेस, छापेमारी शुरू, मिल सकती है बड़ी लीड  

Delhi Blast: दिल्ली ब्लास्ट की साजिश में शामिल आतंकी डॉ. शाहीन का उत्तराखंड कनेक्शन सामने आने से हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि आतंकी माड्यूल से जुड़े आरोपी डॉक्टरों का नेटवर्क खंगालने में एनआईए सहित कई जांच एजेंसियां और यूपी एटीएस जुटी हैं। इसी बीच डॉ. शाहीन और उसके कुछ करीबी उत्तराखंड में ट्रेस किए गए हैं। बताया जा रहा है कि यूपी एटीएस की एक टीम को डॉ. शाहीन के करीबियों को दबोचने के लिए उत्तराखंड पहुंच चुकी है। दूसरी ओर, डॉ. शाहीन और धर्मांतरण नेटवर्क को लेकर भी कनेक्शन खंगाला जा रहा है। देश की तमाम जांच एजेंसियों ने डॉ. शाहीन के मोबाइल, सोशल मीडिया और मैसेजिंग ऐप पर उसके अकाउंट की गहनता से जांच की है। इसी जांच के तहत यह खुलासा हुआ कि डॉ. शाहीन जिन लोगों से लगातार संपर्क में थी, उनमें से कुछ संदिग्ध उत्तराखंड में हैं। उत्तराखंड की सीमा यूपी के सहारनपुर से लगती है। सहारनपुर से ही श्रीनगर पुलिस ने बीते दिनों डॉ. अदील को गिरफ्तार किया था। सूत्रों के मुतबिक जांच एजेंसियों को उत्तराखंड में शाहीन की बी-पार्टी का रिकॉर्ड खंगालने के लिए लगाया है। जल्द ही एटीएस को इस मामले में बड़ी सफलता मिल सकती है। साथ ही इस आतंकी मॉड्यूल से जुड़े कुछ संदिग्धों की गिरफ्तारी भी होने की संभावना है।