Delhi Blast: यूपी एटीएस ने डॉ. शाहीन के करीबी उत्तराखंड में किए ट्रेस, छापेमारी शुरू, मिल सकती है बड़ी लीड  

Delhi Blast: दिल्ली धमाके की साजिश में शामिल डॉ. शाहीन का उत्तराखंड कनेक्शन सामने आ रहा है। एनआईए, यूपी एंटी टेरेरिस्ट स्कॉट सहित कई जांच एजेंसियां इस आतंकी मॉड्यूल को खंगालने में जुटी हुईं हैं। इसी बीच यूपी एटीएस ने डॉ. शाहीन के करीबियों को उत्तराखंड में ट्रेस किया है। एटीएस ने यहां पर धरपकड़ शुरू कर दी है।

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Nov 15, 2025

The Uttarakhand connection of Dr. Shaheen, involved in the Delhi blast, has also come to light

दिल्ली ब्लास्ट में शामिल डॉ. शाहीन के करीबी उत्तराखंड में ट्रेस हुए हैं

Delhi Blast: दिल्ली ब्लास्ट की साजिश में शामिल आतंकी डॉ. शाहीन का उत्तराखंड कनेक्शन सामने आने से हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि आतंकी माड्यूल से जुड़े आरोपी डॉक्टरों का नेटवर्क खंगालने में एनआईए सहित कई जांच एजेंसियां और यूपी एटीएस जुटी हैं। इसी बीच डॉ. शाहीन और उसके कुछ करीबी उत्तराखंड में ट्रेस किए गए हैं। बताया जा रहा है कि यूपी एटीएस की एक टीम को डॉ. शाहीन के करीबियों को दबोचने के लिए उत्तराखंड पहुंच चुकी है। दूसरी ओर, डॉ. शाहीन और धर्मांतरण नेटवर्क को लेकर भी कनेक्शन खंगाला जा रहा है। देश की तमाम जांच एजेंसियों ने डॉ. शाहीन के मोबाइल, सोशल मीडिया और मैसेजिंग ऐप पर उसके अकाउंट की गहनता से जांच की है। इसी जांच के तहत यह खुलासा हुआ कि डॉ. शाहीन जिन लोगों से लगातार संपर्क में थी, उनमें से कुछ संदिग्ध उत्तराखंड में हैं। उत्तराखंड की सीमा यूपी के सहारनपुर से लगती है। सहारनपुर से ही श्रीनगर पुलिस ने बीते दिनों डॉ. अदील को गिरफ्तार किया था। सूत्रों के मुतबिक जांच एजेंसियों को उत्तराखंड में शाहीन की बी-पार्टी का रिकॉर्ड खंगालने के लिए लगाया है। जल्द ही एटीएस को इस मामले में बड़ी सफलता मिल सकती है। साथ ही इस आतंकी मॉड्यूल से जुड़े कुछ संदिग्धों की गिरफ्तारी भी होने की संभावना है।

प्लानिंग का हो चुका है खुलासा

दिल्ली ब्लास्ट के बादखुफिया एजेंसियों को आतंकी माड्यूल के उत्तराखंड कनेक्शन का अंदेशा था। पहले ही खुलासा हुआ था कि सहारनपुर में डॉ. अदील को प्लांट करने का कारण उत्तराखंड की सीमा नजदीक होना है। किसी भी घटना के बाद सहारनपुर में छिपने और उत्तराखंड फरार होने की प्लानिंग का खुलासा डॉ. अदील से हो चुका था। बता दें कि फरीदाबाद में पकड़ी गई डॉ. शाहीन और उसका भाई डॉ. परवेज कई बार साथ-साथ लखनऊ से कानपुर तक गए। सहारनपुर में खरीदी अपनी कार से ही परवेज हमेशा दूसरे शहर जाता था। सहारनपुर और फरीदाबाद में भी ये लोग साथ ही गए। परवेज और शाहीन कब-कब कहां-कहां गए, किस सफर में साथ रहे। सर्विलांस से मिली लोकेशन के आधार पर एटीएस को यह जानकारी मिली है।

ये भी पढ़ें-आय से अधिक संपत्ति में तीन पर होगा केस, दरोगा और भर्ती आयोग का पूर्व सदस्य भी शमिल

पिरान कलियर में भी अलर्ट

दिल्ली में आतंकी हमले के बाद उत्तराखंड में पिरान कलियर को लेकर सुरक्षा एजेंसियां और एसटीएफ अलर्ट हो गई हैं। वहां पूर्व में आतंकी संदिग्धों के कनेक्शन वाले स्थानों और अन्य जगहों की निगरानी शुरू कर दी गई है। बता दें कि इस दरगाह पर लाखों श्रद्धालुओं का आना-जाना रहता है। पाक जायरीन भी यहां आते हैं। इसका फायदा उठाकर असामाजिक तत्व और संदिग्ध व्यक्ति सक्रिय होते रहे हैं। समय-समय पर केंद्रीय जांच एजेंसियां भी यहां पहुंचकर कई संदिग्धों को हिरासत में लेकर साथ पूछताछ कर चुकी हैं। इसी को देखते हुए कलियर को हाई अलर्ट पर रखा गया है।

