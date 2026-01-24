वर्दी घोटाले में DIG सस्पेंड, सीएम के आदेश पर हुई  कार्रवाई, अफसर-ठेकेदारों का गठजोड़ उजागर  

Big Action : होमगार्ड विभाग में वर्दी घोटाले के मामले में डीआईजी पर बड़ी कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि उत्तराखंड होमगार्ड में दो करोड़ रुपये के वर्दी घपले का बीते दिनों खुलासा हुआ है। अफसरों की जांच में सामने आया कि जवानों के लिए एक करोड़ रुपये की वर्दी तीन करोड़ रुपये में खरीदी गई है। यह घोटाला वित्तीय वर्ष 2024-25 में हुआ था। वर्ष 2025-26 में फिर इस रेट पर टेंडर निकाला गया था। विभाग में तैनात नए डीजी पीवीके प्रसाद ने यह घपला पकड़ते हुए रिपोर्ट शासन को भेजी थी। डीजी ने टेंडर निरस्त कराते हुए घपले के आरोपी डिप्टी कमांडेंट जनरल अमिताभ श्रीवास्तव के खिलाफ केस दर्ज कराने, दो करोड़ रुपये की रिकवरी करने और सेवा से बर्खास्त करने की रिपोर्ट शासन को भेजी थी। मामला संज्ञान में आते ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा विभाग में वर्दी सामग्री खरीद से जुड़े घोटाले में संलिप्त पाए जाने पर निदेशक होमगार्ड को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए मामले की जांच के लिए संयुक्त जांच समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं।