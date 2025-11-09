Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देहरादून

PM मोदी की रैली से पहले फर्जी पत्र वायरल, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

Fake Letter:पीएम नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर एक भ्रामक और फर्जी पत्र से हड़कंप मच गया। ये फर्जी पत्र किसी अराजक तत्व ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पत्र में लिखा गया था कि पीएम मोदी की देहरादून में होने वाली रैली में भाग लेने वाले विवि के छात्रों को अधिक प्राप्तांक दिए जाएंगे। विवि प्रशासन की तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है।

2 min read
Google source verification

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Nov 09, 2025

PM Narendra Modi will visit Uttarakhand today

पीएम नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड आएंगे

Fake Letter:पीएम नरेंद्र मोदी राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती पर आज सुबह 11 बजे देहरादून पहुंच रहे हैं। पीएम के कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पीएम के कार्यक्रम से पहले देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी के लेटर हेड से एक फर्जी पत्र सोशल मीडिया में वायरल होने से हड़कंप मच गया। उस फर्जी पत्र में लिखा गया था कि यूनिवर्सिटी के जो भी छात्र पीएम की रैली में भाग लेंगे उन्हें अधिक प्राप्तांक दिए जाएंगे। कुछ ही घंटों के भीतर ये फर्जी पत्र सोशल मीडिया में वायरल हो गया। एसएसपी अजय सिंह के मुताबिक सोशल मीडिया में एक पत्र वायरल हो रहा था, जिसमें यह लिखा था कि देहरादून में पीएम रैली में शामिल होने पर देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी के छात्रों को अधिक प्राप्तांक दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इसके खिलाफ यूनिवर्सिटी के कुल सचिव सुभाषित ने थाना प्रेमनगर में तहरीर सौंपी थी। यूनिवर्सिटी ने पुष्टि की कि यह पत्र कूटरचित है और संस्थान की ओर से ऐसा कोई आधिकारिक पत्र जारी नहीं किया गया है। तहरीर के आधार पर प्रेमनगर थाना पुलिस ने संबंधित के खिलाफ आईटी एक्ट सहित अन्य धाराओं में मामला पंजीकृत कर लिया है।

सुरक्षा व्यवस्था अलर्ट मोड पर

पीएम नरेंद्र मोदी के आज देहरादून में होने वाले कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को अलर्ट मोड पर रखा गया है। पीएम की सुरक्षा में तीन हजार से अधिक पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। एफआरआई में आज होने जा रहे उत्तराखंड की स्थापना के मुख्य समारोह के दौरान बैग, झोला, पानी की बोतल, ज्वलनशील पदार्थ, लाइटर जैसे सामान ले जाना प्रतिबंधित रहेगा। डीजीपी दीपम सेठ ने शनिवार को को पुलिस लाइन में सुरक्षा तैयारियों को परखा। उन्होंने अफसरों को सतर्कता बरतने के साथ सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार की चूक न होने देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस समारोह के दौरान सभी अफसर यह सुनिश्चित करेंगे कि ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी का टर्नआउट (वर्दी और अनुशासन) उच्चस्तरीय हो। उन्होंने कहा, वीवीआईपी से मिलने वालों की विशेष निगरानी की जाए। केवल अनुमोदित लोगों को ही अनुमति दी जाए।

ये भी पढ़ें- क्रिकेटर स्नेह राणा पीएम और सीएम से करेंगी भेंट, दून पहुंचने पर चैंपियन का जोरदार स्वागत

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Updated on:

09 Nov 2025 10:43 am

Published on:

09 Nov 2025 08:15 am

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / PM मोदी की रैली से पहले फर्जी पत्र वायरल, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

बड़ी खबरें

View All

देहरादून

उत्तराखंड

ट्रेंडिंग

सावधान! गर्म दिन और सर्द रातों से सेहत को खतरा, बीपी, शुगर और अन्य रोगों से ग्रसित लोग रहें सतर्क

Hot days and cold nights in Uttarakhand are causing health problems for people.
देहरादून

क्रिकेटर स्नेह राणा पीएम और सीएम से करेंगी भेंट, दून पहुंचने पर चैंपियन का जोरदार स्वागत

Cricketer Sneh Rana was given a grand welcome on her arrival in Dehradun on Saturday
देहरादून

आंदोलनकारी और उनके आश्रितों की बढ़ेगी पेंशन, CM पुष्कर सिंह धामी ने की 7 बड़ी घोषणाएं

pension for protesters and their dependents will increased cm pushkar singh dhami made 7 announcements
देहरादून

पीएम मोदी के दौरे से पहले दो बांग्लादेशी मुस्लिम महिलाएं गिरफ्तार, एक ने हिंदू से की थी शादी, होंगी डिपोर्ट

Police have arrested two Bangladeshi women who were getting married in Dehradun
देहरादून

रामलीला मंच पर हार्ट अटैक से कलाकार की मौत, दिल को झंकझोर गई घटना से लोग स्तब्ध

Comedian Kamal Chand Ramola died of a heart attack on the Ramlila stage in Lambgaon, Tehri
देहरादून
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.