क्रिकेटर स्नेह राणा पीएम और सीएम से करेंगी भेंट, दून पहुंचने पर चैंपियन का जोरदार स्वागत

Sneh Rana Reached Dehradun:हालिया दिनों में संपन्न हुए महिला विश्व कप क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करने वाली खिलाड़ी स्नेह राणा विश्व चैंपियन का हिस्सा रही। भारतीय टीम ने फाइनल मुकाबले में साउथ अफ्रीका को शिकस्त देकर भारतीय टीम वर्ल्ड चैंपियन बनी थी। प्रतियोगिता में देहरादून निवासी ऑल राउंडर स्नेह राणा सहित पूरी टीम ने शानदार प्रदर्शन किया था। इससे पहले भारत ने सेमीफाइनल मुकाबले में कई बार की चैंपियन रही ऑस्ट्रेलिया को पटखनी देकर फाइलन में धमाकेदार प्रवेश किया था। स्नेह राणा शनिवार को गृह नगर देहरादून पहुंचीं। देहरादून एयरपोर्ट पर पहुंचते ही मौके पर क्रिकेट प्रेमियों का जमावड़ा लग गया था। लोगों ने फूल मालाओं और ढोल नगाड़ों के साथ उनका भव्य स्वागत किया। कल दून में राज्य स्थापना दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम के दौरान स्नेह राणा पीएम मोदी और सीएम धामी से मुलाकात कर सकती हैं। बता दें कि साल 2016 में घुटने की चोट के बाद, स्नेह को राष्ट्रीय टीम से बाहर कर दिया गया था। वह अगले पांच साल तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से दूर रही थी। उसके बाद उन्होंने घरेलू और इंडिया-बी के लिए भी खेला। मई 2021 में, उन्हें इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ एकमात्र मैच के लिए भारत की टेस्ट टीम में शामिल किया गया था। उसके बाद उन्हें बीते दिनों महिला विश्व कप क्रिकेट की टीम में चुना गया था, जहां उन्होंने शानदार कम बैक किया था।