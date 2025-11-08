पीएम मोदी के दौरे से पहले दो बांग्लादेशी मुस्लिम महिलाएं गिरफ्तार, एक ने हिंदू से की थी शादी, होंगी डिपोर्ट

देहरादून में दो बांग्लादेशी महिलाएं गिरफ्तार हुई हैं
Bangladeshi Arrested:अवैध तरीके से देहरादून में रह रहीं बांग्लादेश की दो मुस्लिम महिलाओं की गिरफ्तारी हुई है। दरअसल, नौ नवंबर को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के मौके पर पीएम मोदी देहरादून आने वाले हैं। पीएम के कार्यक्रम को देखते हुए देहरादून में चेकिंग अभियान तेजी से चल रहा है। एसएसपी अजय सिंह के मुताबिक लोकल इंटेलीजेंस और पटेलनगर कोतवाली पुलिस ने शुक्रवार को संस्कृति लोक कॉलोनी क्षेत्र में छापेमारी अभियान चलाया था। इसी दौरान स्वाति उपाध्याय उर्फ मरियम पुत्री सिद्दीकी और शिवली अख्तर उर्फ जॉली उर्फ सना पुत्री जसमुद्दीन को गिरफ्तार किया गया। जांच में पाया गया कि ये दोनों महिलाएं बांग्लादेशी हैं और अवैध तरीके से देहरादून में रह रही हैं। इनमें से एक ने हिंदू से विवाह किया था। ये दोनों दो साल पहले अवैध रूप से भारत में दाखिल हुई थीं। दिल्ली से दोनों धर्मवीर नाम के चालक की टैक्सी से देहरादून पहुंची थीं।
देहरादून में पकड़ी गई एक बांग्लादेशी महिला की एक साल की बेटी है। वहीं दूसरी महिला का दस माह का बेटा है। अब पुलिस दोनों महिलाओं को उनके बच्चों के साथ बांग्लादेश डिपोर्ट करने की तैयारी कर रही है। दोनों से बांग्लादेश की नागरिकता से संबंधित दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। ये दोनों देहरादून के पटेलनगर थाना क्षेत्र में किराए के घरों में रह रही थी। पुलिस के मुताबिक स्वाति ने धर्मवीर को बातों में फंसाकर शादी की थी। उनकी एक साल की बेटी है। शिवली ने सहारनपुर में सलमान से झूठ बोलकर शादी की। शिवली का 10 माह का बेटा है।
