UP के कुख्यात बदमाश विनय त्यागी की एम्स में मौत, बाइक सवार शूटरों ने गोलियों से किया था छलनी

विनय त्यागी को गोलियों से भूनने वाले दोनों शूटरों को घटना के दूसरे ही दिन पुलिस ने खानपुर के जंगल से गिरफ्तार कर लिया था। गैंगवार की आशंका को देखते हुए दोनों को हरिद्वार जेल शिफ्ट कर दिया गया था। तब से हरिद्वार जेल की सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। मुख्य आरोपी सन्नी यादव उर्फ शेरा निवासी गुलजारपुर थाना काशीपुर ने पैसों के लेनदेन के विवाद में साथी अजय निवासी खरमासा कॉलोनी, काशीपुर के साथ विनय त्यागी की हत्या के इरादे से उस पर गोलियां चलाई थी। सन्नी और अजय का आपराधिक इतिहास रहा है। वे काशीपुर में डकैती के मामले में जेल जा चुके हैं। सन्नी और विनय त्यागी के बीच पैसों के लेनदेन का विवाद है। सन्नी के रकम मांगने पर विनय त्यागी उसकी हत्या करवाने की धमकी दे रहा था। इसी से भड़के सन्नी ने विनय की हत्या की साजिश रची थी।