27 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देहरादून

30 दिसंबर से मौसम दिखाएगा तेवर : चार दिन बारिश और पहाड़ों में बर्फबारी से ठिठुर उठेंगे लोग

Weather Forecast:मौसम जल्द ही करवट बदलने वाला है। आईएमडी के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के चलते प्रदेश में 30 दिसंबर से मौसम लोगों की कठिन परीक्षा ले सकता है। आईएमडी ने राज्य के विभिन्न जिलों में 30 दिसंबर से अगले चार दिन तक बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का पूर्वानुमान जारी किया है। नए साल के जश्न पर भी बारिश का साया मंडरा रहा है।

2 min read
Google source verification

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Dec 27, 2025

An alert for rain and snowfall has been issued in Uttarakhand from December 30 to January 2

उत्तराखंड में 30 दिसंबर से बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है

Weather Forecast:पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम करवट बदलने वाला है। बीते कई दिनों से बारिश नहीं होने के कारण उत्तराखंड में सूखी ठंड पड़ रही है। हालात ये हैं कि जाड़ों में जो पहाड़ बर्फ से ढके रहते थे, वहां पर इन दिनों सूखा छाया हुआ है। बर्फ विहीन पहाड़ लोगों के लिए भी चिंता का विषय बन रहे हैं। राज्य के मैदानी इलाकों को घना कोहरा अपने आगोश में लिए हुए है। ठंड के मारे लोगों का हाल बेहाल हो चुका है। भीषण शीत दिवस के कारण लोग ठिठुरे हुए हैं। पर्वतीय इलाके भी भारी ठंड की चपेट में हैं। यहां सुबह पड़ रहा पाला परेशानिया बढ़ा रहा है। कल पर्वतीय इलाकों में बादल छाए थे, लेकिन बारिश नहीं हुई। आज पहाड़ों में गुनगुनी धूप खिली हुई है। आज पहाड़ों में इस सीजन का सर्वाधिक पाला गिरा हुआ है। इससे ठंड चरम पर है। आईएमडी के मुताबिक 27, 28 और 29 दिसंबर को समूचे राज्य में मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। आईएमडी के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से उत्तराखंड में 30 दिसंबर से मौसम करवट बदल सकता है। आईएमडी ने 30 दिसंबर से दो जनवरी तक राज्य के चार-पांच जिलों में बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। साथ ही चार दिन 32 सौ मीटर ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात की संभावना भी जाहिर की है।

इन जिलों में बारिश के आसार

आईएमडी के मुताबिक 30-31 दिसंबर को उत्तराखंड के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली और पिथौरागढ़ जिले के कुछ स्थानों पर बारिश के आसार हैं। आईएमडी ने एक और दो जनवरी को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिले के कुछ स्थानों पर बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। आईएमडी ने 30 दिसंबर से अगले चार दिन तक राज्य में 32 सौ मीटर ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। बारिश और बर्फबारी से समूचा राज्य ठंड से ठिठुर उठेगा।

ये भी पढ़ें- UP के कुख्यात बदमाश विनय त्यागी की एम्स में मौत, बाइक सवार शूटरों ने गोलियों से किया था छलनी

31 दिसंबर तक यलो अलर्ट आईएमडी ने उत्तराखंड में आने वाले दिनों में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान जारी किया है। साथ ही आज हरिद्वार और यूएस नगर जिले में घना कोहरा छाने का यलो अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक 28 से 31 दिसंबर तक उत्तराखंड के हरिद्वार, यूएस नगर, चम्पावत, पौड़ी, नैनीताल और देहरादून के मैदानी इलाकों में भीषण कोहरा छा सकता है। कोहरे के कारण ठंड में बढ़ोत्तरी के आसार हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

27 Dec 2025 11:25 am

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / 30 दिसंबर से मौसम दिखाएगा तेवर : चार दिन बारिश और पहाड़ों में बर्फबारी से ठिठुर उठेंगे लोग

बड़ी खबरें

View All

देहरादून

उत्तराखंड

ट्रेंडिंग

UP के कुख्यात बदमाश विनय त्यागी की एम्स में मौत, बाइक सवार शूटरों ने गोलियों से किया था छलनी

Vinay Tyagi, a notorious criminal from Uttar Pradesh, has died at AIIMS Rishikesh in Uttarakhand.
देहरादून

BJP के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम का चैलेंज: सबूत मिला तो राजनीति छोड़ दूंगा, जारी किया वीडियो

In the Ankita Bhandari murder case, BJP national general secretary Dushyant Gautam has alleged that a conspiracy is being hatched against him
देहरादून

दक्षिणी ध्रुव में हलचल, भारत में बेचैनी : मानसून को लेकर वैज्ञानिकों का डरावना खुलासा जान रह जाएंगे हैरान

The melting of ice in Antarctica has disrupted monsoon patterns in India, which is a matter of great concern
देहरादून

अंकिता हत्याकांड : दुष्यंत गौतम बोले…मेरे खिलाफ हो रही आपराधिक साजिश, गृह सचिव को लिखी चिट्ठी

BJP National General Secretary Dushyant Gautam has written to the Home Secretary, filing a complaint alleging that a criminal conspiracy is being hatched against him
देहरादून

बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कश्मीरी शॉल विक्रेता से की मारपीट, JKSA ने DGP को लिखा पत्र

देहरादून
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.