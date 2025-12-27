30 दिसंबर से मौसम दिखाएगा तेवर : चार दिन बारिश और पहाड़ों में बर्फबारी से ठिठुर उठेंगे लोग

उत्तराखंड में 30 दिसंबर से बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है
Weather Forecast:पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम करवट बदलने वाला है। बीते कई दिनों से बारिश नहीं होने के कारण उत्तराखंड में सूखी ठंड पड़ रही है। हालात ये हैं कि जाड़ों में जो पहाड़ बर्फ से ढके रहते थे, वहां पर इन दिनों सूखा छाया हुआ है। बर्फ विहीन पहाड़ लोगों के लिए भी चिंता का विषय बन रहे हैं। राज्य के मैदानी इलाकों को घना कोहरा अपने आगोश में लिए हुए है। ठंड के मारे लोगों का हाल बेहाल हो चुका है। भीषण शीत दिवस के कारण लोग ठिठुरे हुए हैं। पर्वतीय इलाके भी भारी ठंड की चपेट में हैं। यहां सुबह पड़ रहा पाला परेशानिया बढ़ा रहा है। कल पर्वतीय इलाकों में बादल छाए थे, लेकिन बारिश नहीं हुई। आज पहाड़ों में गुनगुनी धूप खिली हुई है। आज पहाड़ों में इस सीजन का सर्वाधिक पाला गिरा हुआ है। इससे ठंड चरम पर है। आईएमडी के मुताबिक 27, 28 और 29 दिसंबर को समूचे राज्य में मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। आईएमडी के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से उत्तराखंड में 30 दिसंबर से मौसम करवट बदल सकता है। आईएमडी ने 30 दिसंबर से दो जनवरी तक राज्य के चार-पांच जिलों में बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। साथ ही चार दिन 32 सौ मीटर ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात की संभावना भी जाहिर की है।
इन जिलों में बारिश के आसार
आईएमडी के मुताबिक 30-31 दिसंबर को उत्तराखंड के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली और पिथौरागढ़ जिले के कुछ स्थानों पर बारिश के आसार हैं। आईएमडी ने एक और दो जनवरी को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिले के कुछ स्थानों पर बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। आईएमडी ने 30 दिसंबर से अगले चार दिन तक राज्य में 32 सौ मीटर ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। बारिश और बर्फबारी से समूचा राज्य ठंड से ठिठुर उठेगा।
31 दिसंबर तक यलो अलर्ट आईएमडी ने उत्तराखंड में आने वाले दिनों में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान जारी किया है। साथ ही आज हरिद्वार और यूएस नगर जिले में घना कोहरा छाने का यलो अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक 28 से 31 दिसंबर तक उत्तराखंड के हरिद्वार, यूएस नगर, चम्पावत, पौड़ी, नैनीताल और देहरादून के मैदानी इलाकों में भीषण कोहरा छा सकता है। कोहरे के कारण ठंड में बढ़ोत्तरी के आसार हैं।
