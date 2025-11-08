Patrika LogoSwitch to English

देहरादून

PM मोदी करेंगे 8100 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास-लोकार्पण, देंगे और भी बड़ी सौगातें

PM's Visit:पीएम नरेंद्र मोदी कल उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर करीब 8100 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। साथ ही पीएम उत्तराखंड को और भी कई बड़ी सौगातें दे सकते हैं। पीएम के कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पीएम कल सुबह 11 बजे देहरादून एयरपोर्ट पहुंचेंगे।

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Nov 08, 2025

PM Narendra Modi will visit Dehradun tomorrow on the silver jubilee of Uttarakhand State Foundation Day

पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों का जायजा लेते सीएम पुष्कर सिंह धामी। फोटो सोर्स सूचना विभाग

PM's Visit:पीएम नरेंद्र मोदी कल कई सौगातें दे सकते हैं। मोदी कल नौ नवंबर को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती पर देहरादून पहुंच रहे हैं। पीएम कल सुबह 11 बजे देहरादून पहुंचेंगे। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी यहां पर करीब 8100 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। इनमें उत्तराखंड की पेयजल और सिंचाई से संबंधित महत्वपूर्ण जमरानी बांध और सौंग बांध परियोजनाओं का शिलान्यास भी शामिल होगा। बताया जा रहा है कि एफआरआई में होने वाले कार्यक्रम में पीएम मोदी इन दो बांध परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। पीएम कल उत्तराखंड की कुल 8100 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। साथ ही रजत जयंती डाक डिकट भी पीएम मोदी जारी करेंगे। पीएम मोदी के कार्यक्रम की तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। कल शाम सीएम पुष्कर सिंह धामी और मुख्य सचिव आनंद वर्द्धन ने एफआरआई पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। सीएम ने कहा कि पीएम के आने से समूचे उत्तराखंड में उत्साह का माहौल है। इस मौके पर काबीना मंत्री गणेश जोशी, विधायक सहदेव पुंडीर, खजानदास, मुन्ना सिंह चौहान, सविता कपूर, नेहा जोशी, गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडेय, डीजी सूचना बंशीधर तिवारी मौजूद रहे।

बड़ी सौगात देकर जाएंगे पीएम

उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राज्य को नई सौगातें मिलने की भी उम्मीदें हैं। भाजपा विधायक एवं प्रदेश प्रवक्ता विनोद चमोली ने कहा कि 2014 के बाद जब से केंद्र में मोदी ने प्रधानमंत्री पद संभाला, तब से उत्तराखंड में विकास की गति कई गुना बढ़ गई है। कहा कि पीएम इस बार भी कोई न कोई बड़ी सौगात देवभूमि को देकर जाएंगे। विधायक खजान दास ने कहा कि राज्य स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री की मौजूदगी नई ऊर्जा देगा।

ये भी पढ़ें-40 हजार कर्मियों को सरकार का बड़ा गिफ्ट, निगम, निकाय और परिषद कार्मिकों का बढ़ाया डीए

08 Nov 2025 07:46 am

देहरादून

उत्तराखंड

