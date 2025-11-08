PM मोदी करेंगे 8100 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास-लोकार्पण, देंगे और भी बड़ी सौगातें

PM's Visit:पीएम नरेंद्र मोदी कल कई सौगातें दे सकते हैं। मोदी कल नौ नवंबर को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती पर देहरादून पहुंच रहे हैं। पीएम कल सुबह 11 बजे देहरादून पहुंचेंगे। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी यहां पर करीब 8100 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। इनमें उत्तराखंड की पेयजल और सिंचाई से संबंधित महत्वपूर्ण जमरानी बांध और सौंग बांध परियोजनाओं का शिलान्यास भी शामिल होगा। बताया जा रहा है कि एफआरआई में होने वाले कार्यक्रम में पीएम मोदी इन दो बांध परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। पीएम कल उत्तराखंड की कुल 8100 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। साथ ही रजत जयंती डाक डिकट भी पीएम मोदी जारी करेंगे। पीएम मोदी के कार्यक्रम की तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। कल शाम सीएम पुष्कर सिंह धामी और मुख्य सचिव आनंद वर्द्धन ने एफआरआई पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। सीएम ने कहा कि पीएम के आने से समूचे उत्तराखंड में उत्साह का माहौल है। इस मौके पर काबीना मंत्री गणेश जोशी, विधायक सहदेव पुंडीर, खजानदास, मुन्ना सिंह चौहान, सविता कपूर, नेहा जोशी, गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडेय, डीजी सूचना बंशीधर तिवारी मौजूद रहे।